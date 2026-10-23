Politique

Le Premier ministre belge accueille le dirigeant To Lam à Bruxelles

Le Premier ministre belge Bart De Wever a présidé à Bruxelles la cérémonie d’accueil officielle du dirigeant To Lam, en visite officielle en Belgique.

Le Premier ministre belge Bart De Wever accueille le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam. Photo : VNA
Le Premier ministre belge Bart De Wever accueille le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre belge Bart De Wever a présidé, le 23 octobre à la mi-journée (heure locale), au Palais d’Egmont à Bruxelles, la cérémonie officielle d’accueil du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en visite officielle en Belgique.

Lors de la cérémonie, les deux dirigeants ont présenté les membres de leurs délégations respectives, avant de prendre place devant les drapeaux nationaux des deux pays. Les hymnes nationaux du Vietnam et de la Belgique ont ensuite été interprétés.

À l’issue de la cérémonie, les deux dirigeants se sont entretenus.

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Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, présente les membres de la délégation vietnamienne de haut niveau au Premier ministre belge Bart De Wever. Photo : VNA

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1973, le Vietnam et la Belgique n’ont cessé de renforcer leur coopération dans de nombreux domaines, notamment la politique, la diplomatie, le commerce, l’agriculture, l’éducation, les sciences et technologies et la coopération au développement, tant au niveau fédéral qu’à celui des régions et des communautés.

Ces dernières années, les échanges économiques et commerciaux bilatéraux se sont rapidement développés. La Belgique est actuellement le sixième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Belgique au sein de l’ASEAN.

Cette visite intervient dans un contexte favorable, marqué par plus de 50 ans de relations diplomatiques et huit années de partenariat stratégique dans l’agriculture, établi en 2018, ainsi que par une confiance politique et une compréhension mutuelle croissantes. Elle devrait contribuer à porter les relations Vietnam-Belgique à un niveau supérieur et à donner un nouvel élan à la coopération dans les domaines où les deux pays disposent d’atouts. -VNA

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