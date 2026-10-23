Les médias européens soulignent les avancées concrètes des relations Vietnam-UE

Bruxelles (VNA) – Plusieurs médias européens estiment que les entretiens tenus le 22 octobre à Bruxelles entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, le président du Conseil européen, António Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont marqué de nouvelles avancées dans les relations entre le Vietnam et l’Union européenne (UE), après leur élévation au rang de partenariat stratégique global en janvier 2026.

Des médias tels qu’Anadolu, ua.news et CEO Magazyn Polska, ainsi que des publications spécialisées dans les questions juridiques et commerciales, dont MLex, The Europe Today et IEU Monitoring, ont particulièrement relevé les progrès concrets mis en évidence dans le communiqué de presse conjoint Vietnam-UE.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et le président du Conseil européen, António Costa. Photo: VNA

Le premier axe concerne le développement des échanges commerciaux, des investissements et de la coopération dans le domaine des matières premières stratégiques. Les deux parties ont convenu d’approfondir leur coopération dans ces domaines, en appelant à la pleine mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) et à une ratification rapide de l’Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA). Selon CEO Magazyn Polska, les matières premières stratégiques, l’innovation et les nouvelles technologies figurent parmi les priorités communes.

Le deuxième axe porte sur l’élargissement de la coopération à plusieurs secteurs, dont les technologies, l’innovation, l’éducation, les infrastructures stratégiques et la transition verte. Le renforcement des garanties offertes aux investisseurs pourrait favoriser de nouveaux projets de production et d’infrastructures. L’agence Anadolu souligne notamment que les besoins du Vietnam en approvisionnement énergétique stable, liés à l’expansion de ses industries exportatrices, ouvrent des perspectives aux fournisseurs européens d’équipements, aux développeurs d’infrastructures et aux acteurs du financement.

Le troisième axe concerne la sécurité et la transition verte. Les deux parties ont confirmé leur volonté de promouvoir les investissements dans le cadre de l’initiative Global Gateway et du Partenariat pour une transition énergétique juste (Just Energy Transition Partnership - JETP).

Le communiqué conjoint relève également le potentiel de coopération en matière de défense et de sécurité, dans le respect des législations et des politiques de chaque partie, dans le prolongement de leur coopération existante en matière de sécurité maritime, de cybersécurité, de gestion des crises et de renforcement des capacités.

La chaîne allemande DW a cité l’expert Alfred Gerstl, de l’Université de Vienne, qui considère le Vietnam comme un partenaire stratégique important pour la réalisation des objectifs de sécurité économique de l’UE. Plusieurs pays de l’UE ont déjà conclu des accords de défense avec le Vietnam.

Récemment, la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a rencontré le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, afin de promouvoir la coopération en matière de sécurité, notamment en Mer Orientale.

Enfin, le quatrième axe concerne les engagements multilatéraux et les droits de l’homme. Le communiqué conjoint aborde également la sécurité maritime, la résilience du cyberespace, le droit international et les droits de l’homme, ainsi que les préparatifs du sommet UE-ASEAN prévu en 2027, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations entre les deux parties. -VNA