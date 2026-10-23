Économie

Hô Chi Minh-Ville développe son métro pour relier les aéroports et les pôles de transport

Pour une mégapole comme Hô Chi Minh-Ville, l’élargissement des routes ne suffit plus à résorber les embouteillages. Le développement du métro s’impose donc comme une nécessité. La métropole du Sud prévoit de se doter d’un réseau de 28 lignes totalisant environ 1 500 km, avec pour objectif de répondre à 55 à 60 % de la demande de transport public d’ici 2050.

La métropole du Sud prévoit de se doter d’un réseau de 28 lignes totalisant environ 1 500 km, avec pour objectif de répondre à 55 à 60 % de la demande de transport public d’ici 2050. Photo: VNA
La métropole du Sud prévoit de se doter d’un réseau de 28 lignes totalisant environ 1 500 km, avec pour objectif de répondre à 55 à 60 % de la demande de transport public d’ici 2050. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville accélère les préparatifs en vue du développement de son réseau de transport ferroviaire urbain à grande capacité. La métropole prévoit notamment de lancer, d’ici fin 2026, les travaux de trois lignes financées sur fonds publics, afin d’améliorer les liaisons entre les zones urbaines et les principaux pôles de transport.

Pour une mégapole comme Hô Chi Minh-Ville, l’élargissement des routes ne suffit plus à résorber les embouteillages. Le développement du métro s’impose donc comme une nécessité. La métropole du Sud prévoit de se doter d’un réseau de 28 lignes totalisant environ 1 500 km, avec pour objectif de répondre à 55 à 60 % de la demande de transport public d’ici 2050.

Dans l'immédiat, la ville vise la réalisation d'environ 255 km de métro d'ici 2030 et plus de 500 km à l'horizon 2035, a déclaré Tran Quang Lam, directeur du service municipal de la Construction.Selon lui, cinq projets ferroviaires urbains devraient entrer en phase de lancement des travaux d’ici fin 2026. Ils comprennent deux projets réalisés en partenariat public-privé (PPP) — le tronçon Tham Luong – An Ha de la ligne de métro n° 2 et la ligne Thu Thiem – Long Thanh — ainsi que trois projets financés sur fonds publics : les lignes n° 1 et n° 2 dans l’ancienne province de Binh Duong et la ligne n°6 (première phase), reliant l’aéroport de Tan Son Nhat à Phu Huu.

Sur la période 2026-2030, la ville identifie huit projets prioritaires. La ligne n°1 (Binh Duong - Suoi Tien), longue de 32,8 km pour un investissement de 55 000 milliards de dongs (1,89 milliards de dollars), reliera l'ancienne nouvelle ville de Binh Duong à la gare de Suoi Tien. La ligne n°2 (Thu Dau Mot - Ho Chi Minh-Ville) s'étendra sur 35 km avec 24 gares pour un montant de 113 000 milliards de dongs, se connectant directement à la gare de Tao Dan.

La ligne n° 6, sur le tronçon Tan Son Nhat – Phu Huu, représente quant à elle un investissement de plus de 86 500 milliards de dôngs pour une longueur de 22,9 km. Elle assurera une liaison stratégique entre l’aéroport de Tan Son Nhat, la ligne Thu Thiem – Long Thanh et les quartiers orientaux de la métropole. Le comité de gestion des lignes ferroviaires urbaines prépare actuellement les dossiers techniques et les documents relatifs aux acquisitions foncières, en vue d’une approbation en décembre 2026. Parallèlement, des études sont en cours sur la ligne n° 3 reliant Vung Tau, Ba Ria et Phu My, avec une proposition de prolongement jusqu’à l’aéroport international de Long Thanh.

La ville prévoit de lancer les travaux de ces projets d’ici fin 2026 et de les mettre en service d’ici 2030, a déclaré Phan Cong Bang, chef du Comité de gestion des lignes ferroviaires urbaines de Hô Chi Minh-Ville.-VNA

#métro #Ho Chi Minh-Ville
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