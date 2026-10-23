Hô Chi Minh-Ville renforce sa coopération avec 14 partenaires économiques BPC

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La table ronde 2026 des villes partenaires d’affaires, qui s’est tenue vendredi 23 octobre à Hô Chi Minh-Ville, a rassemblé des villes membres afin d’explorer l’innovation et le développement durable en tant que leviers de croissance et de coopération internationale.



Organisé conjointement par le Comité populaire municipal et le Conseil des villes partenaires d’affaires d’Osaka (BPC Council) du Japon, cet événement est la troisième édition accueillie par Hô Chi Minh-Ville, après celles de 2002 et 2016.



Cette édition s’appuie sur les résultats de la rencontre des villes partenaires d’affaires (BPC) 2025 à Osaka ainsi que sur la déclaration commune relative à la réduction des émissions de carbone et au développement durable ; elle vise à traduire les engagements partagés en initiatives concrètes impliquant les villes membres, les organisations partenaires et le milieu des affaires.



Kenjiro Mori, secrétaire général du BPC Council, a mis en avant deux principes fondamentaux de la déclaration : le renforcement de la coopération et de la connectivité entre les villes membres du réseau BPC et les organisations partenaires, ainsi que la réponse aux défis environnementaux par le biais des activités économiques.



Nguyên Lôc Hà, vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que les villes doivent trouver un équilibre entre croissance économique et compétitivité, d’une part, et innovation, adaptation au changement climatique, réduction des émissions et amélioration de la qualité de vie, d’autre part.



Le responsable a insisté sur le fait que l’innovation doit être étroitement liée à la commercialisation et au développement des entreprises ; que la croissance économique doit aller de pair avec une utilisation efficace des ressources ; et que le développement urbain doit être articulé autour des transports publics et d’infrastructures modernes.



Il a ajouté que la conférence ne se limite pas au simple partage d’expériences : elle vise à identifier des défis communs, des domaines de coopération potentiels et des initiatives concrètes, susceptibles d’apporter des bénéfices tangibles aux entreprises ainsi qu’aux habitants des villes membres.



En 2026, Hô Chi Minh-Ville a maintenu sa dynamique de croissance. Sur les neuf premiers mois de 2026, elle a enregistré une croissance de son produit intérieur brut régional (PIBR) de 9,06% et une hausse de 10,9% de sa production industrielle. Parallèlement, elle accélère sa transition écologique en visant une flotte d’autobus 100 % verte d’ici début 2027, tout en menant des inventaires de gaz à effet de serre et en participant à la mise en place du marché national du carbone.



La mégapole du Sud poursuit une stratégie axée sur le développement industriel durable, la réduction des émissions de carbone et l’aménagement urbain articulé autour des transports (TOD). Elle met l’accent sur la transition de l’industrie vers des modèles plus écologiques, circulaires et moins émetteurs de carbone, tout en renforçant le soutien aux start-ups innovantes, en particulier aux PME.



Selon l’Australian Industry Group (Ai Group), la réduction des émissions de carbone pourrait constituer un avantage concurrentiel si les engagements en matière de durabilité se traduisaient par une croissance des entreprises. L’organisation a également souligné les défis courants auxquels sont confrontées les PME, notamment la mesure des émissions, les coûts de transition et l’accès à la finance verte.



Par ailleurs, un représentant de la Chambre de commerce de Hambourg a fait part de l’expérience de cette ville allemande en matière de développement d’un écosystème d’innovation et de soutien aux start-ups, aux entreprises en phase de croissance (scale-ups) et aux PME, en les aidant à renforcer leurs capacités, à cibler des marchés et à développer leurs activités à l’international.



Ayako Moriyama, directrice générale du Bureau de la stratégie économique de la municipalité d’Osaka, a proposé quatre axes d’action commune : le partage d’informations sur les défis environnementaux et les opportunités commerciales dans les villes partenaires ; l’intégration des enjeux écologiques dans les politiques et programmes existants ; la promotion des événements professionnels ouverts aux entreprises étrangères, assortie de mécanismes préférentiels pour les villes membres du réseau BPC ; et le renforcement d’une coordination régulière entre les organisations partenaires du BPC.



Créé en mars 1988, le Conseil des villes partenaires d’affaires d’Osaka (BPC Council) a pour mission d’internationaliser et de dynamiser les PME locales. Grâce à un réseau intercommunal géré par les collectivités et les organisations économiques, il favorise les échanges commerciaux privés afin de stimuler la prospérité mutuelle, la compréhension et l’amitié entre les villes partenaires.



Le réseau BPC, lancé en 1988 par la municipalité d’Osaka, promeut la coopération économique intercitoyenne, avec un ancrage initial dans la région Asie-Pacifique. Son objectif est de faciliter les échanges commerciaux, de soutenir les PME dans leur développement à l’international et de renforcer les liens de compréhension mutuelle entre les habitants des villes membres.



Le réseau compte actuellement 15 membres : Osaka, Hong Kong (Chine), Singapour, Bangkok (Thaïlande), Kuala Lumpur (Malaisie), Manille (Philippines), Jakarta (Indonésie), Séoul (République de Corée), Shanghai et Tianjin (Chine), Hô Chi Minh-Ville, Mumbai (Inde), Melbourne (Australie), Auckland (Nouvelle-Zélande) et Hambourg (Allemagne).



Organisée chaque année depuis 1990, à tour de rôle dans les villes membres, cette table ronde constitue un espace d’échange permettant aux autorités locales, aux organismes de promotion commerciale, aux associations et aux entreprises de partager leurs politiques, leurs expériences en matière de développement urbain et leurs opportunités de coopération. – VNA



source