Politique

Le dirigeant To Lam rencontre le roi des Belges Philippe

Le Vietnam et la Belgique entendent donner un nouvel élan à leur coopération et renforcer leurs relations dans les années à venir.

Le secrétaire général du PCV et président du Vietnam, To Lam, et son épouse rencontrent le roi des Belges Philippe et la reine Mathilde. Photo : VNA.
Le secrétaire général du PCV et président du Vietnam, To Lam, et son épouse rencontrent le roi des Belges Philippe et la reine Mathilde. Photo : VNA.

Bruxelles (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, accompagné de son épouse, a rencontré le 23 octobre au matin (heure locale), le roi des Belges Philippe et la reine Mathilde au Palais royal de Bruxelles, dans le cadre de sa visite officielle en Belgique.

Le roi Philippe a souligné l’importance de cette visite, qui intervient dans un contexte marqué par le développement favorable de l’amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre les deux pays. Évoquant les liens étroits unissant les deux peuples, il a estimé que cette visite constituait une étape importante et contribuerait à créer une nouvelle dynamique en vue d’une prochaine élévation des relations bilatérales.

Saluant les réalisations remarquables du Vietnam en matière de développement socio-économique ainsi que son rôle croissant sur la scène internationale, le roi Philippe a réaffirmé l’importance que la Belgique accorde à ses relations avec le Vietnam. Il a exprimé la volonté de son pays de soutenir la réalisation des objectifs de développement durable du Vietnam.

Le dirigeant To Lam a souligné les liens étroits entre les deux États et les deux peuples, mettant particulièrement en avant le soutien humanitaire de la Belgique aux victimes vietnamiennes de l’agent orange/dioxine. Il a salué la résolution adoptée par la Chambre des représentants belge en faveur de ces victimes, soulignant qu’elle constituait, à ce jour, une initiative unique de la part d’un organe législatif dans le monde. Ce geste témoigne, selon lui, de l’esprit humanitaire et de la profonde solidarité entre les deux peuples.

Le roi Philippe a également insisté sur l’attention, le soutien et la compassion de la Belgique envers les victimes.

Le dirigeant To Lam a par ailleurs souligné le rôle important de la famille royale belge dans le renforcement des relations bilatérales. Afin de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur, il a appelé à exploiter plus efficacement le potentiel de coopération dans le commerce et l’investissement, notamment dans les secteurs où les deux pays disposent d’atouts, tels que les ports maritimes, les sciences et technologies et les semi-conducteurs...

Il a salué l’adoption par la Chambre des représentants de Belgique de l’accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA). Il s’est dit convaincu que la mise en œuvre de cet accord faciliterait les investissements et les activités des entreprises des deux parties.

Les deux dirigeants sont également convenus de renforcer la coopération dans l’éducation et la formation, la culture et les échanges entre les populations. Le dirigeant To Lam a souhaité que le roi continue de soutenir la communauté vietnamienne en Belgique, afin qu’elle puisse contribuer davantage au développement du Royaume et à l’amitié entre les deux pays.

Ils se sont en outre accordés sur les grandes orientations visant à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines et ont affirmé leur détermination à élever prochainement les relations entre les deux pays au rang de partenariat stratégique.

Enfin, les deux parties ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme, au rôle des Nations unies et au respect du droit international et de la Charte des Nations unies pour préserver la paix, la stabilité et la coopération mondiales. -VNA

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