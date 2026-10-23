Le Vietnam réaffirme son engagement auprès de l’ONU

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu le 23 octobre à Hanoï la coordonnatrice résidente des Nations unies et les représentants des organisations onusiennes au Vietnam, à l’occasion de la Journée des Nations unies, célébrée le 24 octobre. Il a souligné le rôle central et irremplaçable de l’ONU dans la gouvernance mondiale et salué les résultats concrets de près de 50 ans de coopération entre le Vietnam et l’organisation.



Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam continuerait de contribuer activement et de manière responsable aux efforts de l’ONU en faveur de la paix, de la coopération et du développement durable. Il a notamment cité la participation aux opérations de maintien de la paix, la promotion de l’initiative de la Décennie internationale de la culture au service du développement durable (2027-2036), le soutien à la réforme de l’organisation et la mise en œuvre de l’accord relatif à la Green One UN House. Il a également évoqué la coopération en vue de créer au Vietnam un centre régional de lutte contre la cybercriminalité pour l’Asie-Pacifique.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Pour la prochaine période, le Premier ministre a appelé les organisations onusiennes à mobiliser leur expertise et leurs réseaux internationaux afin d’aider le Vietnam à accéder aux connaissances, aux ressources et aux conseils nécessaires à l’élaboration de ses politiques et de ses lois. Il a notamment souhaité renforcer la coopération scientifique et technologique, faciliter l’accès aux technologies stratégiques et favoriser la participation du pays aux mécanismes mondiaux de gouvernance de l’intelligence artificielle.



Il a également demandé l’appui de l’ONU au développement de l’économie verte et circulaire, à la sécurité énergétique, à une transition énergétique juste, à la formation des ressources humaines pour l’ère numérique et à l’adaptation au vieillissement démographique et au changement climatique. Le Premier ministre a appelé les deux parties à achever rapidement le Plan-cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable au Vietnam pour la période 2027-2031, en cohérence avec les orientations nationales.



Au nom des organisations onusiennes, la coordonnatrice résidente Pauline Tamesis a salué l’évolution du Vietnam, devenu un partenaire multilatéral de plus en plus important, proactif et porteur d’initiatives, passant du statut de bénéficiaire de l’aide à celui de contributeur actif aux efforts de l’ONU.



Elle a affirmé que l’ONU soutenait les orientations de coopération proposées par le Premier ministre et était prête à accompagner le Vietnam dans sa nouvelle phase de développement.



Les représentants des agences onusiennes ont précisé leurs engagements. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) soutiendra le renforcement du système de santé de proximité, la transformation numérique du secteur de la santé et la réponse aux défis de santé publique. L’UNESCO accompagnera le Vietnam dans les domaines des sciences, de l’innovation, de l’utilisation éthique et équitable de l’intelligence artificielle, de l’éducation et de la culture. La FAO contribuera à l’agriculture durable et à la coopération Sud-Sud, tandis que le PNUD poursuivra son soutien à la transition verte, à la lutte contre les effets du changement climatique, à la mobilisation de financements pour le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et au renforcement des capacités des travailleurs et des entreprises.



Le Vietnam et les organisations des Nations unies coordonneront des activités en vue du 50e anniversaire de l’adhésion du pays à l’ONU, qui sera célébré en 2027. -VNA