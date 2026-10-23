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Hanoï accueillera le premier Festival mondial des villages de métiers

Le premier Festival mondial pour la préservation et le développement des villages de métiers en 2026 aura lieu du 13 au 16 novembre dans la Cité impériale de Thang Long, Hanoï.

Les produits laqués du village de Ha Thai, dans la commune de Duyen Ha, district de Thuong Tin, sont exportés vers les marchés européens, japonais et sud-coréens. Photo : VNA
Les produits laqués du village de Ha Thai, dans la commune de Duyen Ha, district de Thuong Tin, sont exportés vers les marchés européens, japonais et sud-coréens. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Hanoï organisera du 13 au 16 novembre le premier Festival mondial pour la préservation et le développement des villages de métiers en 2026, dans le secteur patrimonial de la Cité impériale de Thang Long. Quelque 200 délégués internationaux venus de plus de 50 pays et territoires sont attendus.

La capitale prépare activement cet événement, notamment l'aménagement des espaces d’exposition, la sélection des produits et des artisans, ainsi que l’organisation de rencontres professionnelles, d’activités de mise en relation commerciale et de circuits de découverte touristique des villages artisanaux.

Placée sous le thème "Convergence de l’identité culturelle artisanale – Connexion des quintessences mondiales", cette première édition vise à honorer le savoir-faire des artisans, à préserver et à valoriser les traditions culturelles, tout en renforçant les liens entre les villages de métiers. Elle entend également élargir les perspectives de coopération, attirer les investissements et favoriser les synergies entre artisanat, exportations et tourisme.

Le directeur adjoint du Service de l’agriculture et de l’environnement de Hanoï, Nguyen Dinh Hoa, a indiqué que le festival se tiendrait sur une superficie d’environ 10 000 m² au sein de la Cité impériale de Thang Long. Le site comprendra plusieurs espaces dédiés à l’exposition, à la démonstration et à la création de produits artisanaux vietnamiens, ainsi qu’à la présentation de savoir-faire internationaux. Des concours artisanaux et des activités consacrées à la préservation des traditions, au design, à la création, à la transformation numérique et à l’objectif de neutralité carbone (Net Zero) sont également prévus. Le programme comprendra par ailleurs des expositions de photographies, de fleurs et de plantes ornementales, ainsi que des espaces culturels, gastronomiques et interactifs, en complément d’une zone commerciale.

Une place particulière sera réservée aux produits emblématiques des villages de métiers de Hanoï. Quatre villages reconnus par le Conseil mondial de l’artisanat - Bat Trang, Van Phuc, Son Dong et Chuyen My - disposeront chacun d’un espace de 90 m² consacré à l’exposition, à la démonstration et à la création artisanales.

Le Service de l'agriculture et de l'environnement de Hanoï se coordonne avec les organismes et localités pour déployer le plan. L'unité a travaillé avec quatre communes et quartiers (Ha Dong, Bat Trang, Son Dong, Chuyen My) pour échanger sur la coordination, l'aménagement des espaces et l'accueil des délégations internationales pour visiter et partager leurs expériences dans le développement et la préservation des villages artisanaux.

Nguyen Thi Thuy Huong, vice-présidente du Comité populaire de la commune de Chuyen My, a affirmé que la localité sélectionnera des produits représentatifs, mobilisera des artisans et préparera les conditions nécessaires, tout en suggérant au Comité d'organisation de notifier rapidement le programme détaillé pour la préparation du personnel et des activités.

De son côté, Nguyen Huu Hien, vice-président du Comité populaire du quartier de Ha Dong, a proposé de finaliser rapidement le plan d'aménagement de l'espace, des machines et des équipements de démonstration, en calculant soigneusement le transport des équipements volumineux pour réduire les coûts et garantir la sécurité.

Au-delà des activités principales, le festival proposera des circuits de découverte et des activités de promotion touristique dans les villages de métiers de Chuyen My et de Van Phuc, une conférence sur la promotion des investissements dans les produits ruraux, le concours de produits artisanaux d’Asie-Pacifique, ainsi qu’un programme d’échanges culturels et de promotion de la mode artisanale du Vietnam et d’autres pays. - VNA

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