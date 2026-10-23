La Wallonie se réinvite dans les salles vietnamiennes pour une semaine exclusive

Hanoi (VNA) – La 9e édition de la Semaine du cinéma de Wallonie-Bruxelles au Vietnam fait son grand retour ce mois d’octobre, avec une sélection éclectique d’œuvres mettant à l’honneur la richesse cinématographique de la communauté francophone de Belgique.



Prévu du 23 au 28 octobre à Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Huê, cet événement - placé sous les auspices de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam – vise à stimuler les échanges culturels et à offrir, à travers le cinéma, un regard pluriel sur le monde.



Sept œuvres composent ce programme éclectique, naviguant avec aisance entre drame social, comédie, cinéma d’auteur et animation. À travers ces différents genres, les récits explorent des trajectoires à la fois intimes et universelles : la complexité des liens familiaux et amicaux, la quête d’émancipation, les tumultes du passage à l’âge adulte, ou encore la résilience face aux traumatismes du passé.



Parmi les temps forts figure "Cap Farewell", réalisé par Vanja d’Alcantara, qui suit la quête d’une jeune femme déterminée à ressouder ses liens familiaux et à se confronter aux traumatismes de son passé. Ce film dialogue avec "Les Baronnes", une comédie chaleureuse qui célèbre l’amitié, la solidarité et l’élan de femmes mûres bien décidées à réaliser leurs rêves.



D’autres œuvres abordent les problématiques personnelles et sociétales sous un angle différent. C’est le cas de "On vous croit", qui explore les questions de la garde d’enfants et de la protection de la jeunesse à travers un récit particulièrement poignant. De son côté, "Nino dans la nuit" se penche sur la réalité des jeunes d’aujourd’hui, capturant leurs combats, leurs aspirations et le passage délicat à l’âge adulte.



Pour le jeune public et les familles, "La Princesse et le rossignol" rassemble trois courts-métrages d’animation poétiques, porteurs de beaux messages sur la liberté, le courage et l’amour de la nature.

La 9e édition de la Semaine du cinéma de Wallonie-Bruxelles se déroulera du 23 au 28 octobre. Photo: organisateurs

À Hanoi, les projections se tiendront du 23 au 26 octobre au Centre national du cinéma (87, rue Lang Ha). Le public de Hô Chi Minh-Ville pourra quant à lui découvrir les films du 25 au 28 octobre au Dciné Bên Thành (6, rue Mac Dinh Chi). Enfin, l’étape à Huê se déroulera les 27 et 28 octobre à l’Université de médecine et de pharmacie de l’Université de Huê (6 rue Ngô Quyên).



Pour cette édition, chaque œuvre sera projetée en version originale et accessible à tous grâce à un double sous-titrage en anglais et en vietnamien. Un rendez-vous culturel incontournable, entièrement gratuit. – VNA