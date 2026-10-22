Culture-Sports

Dà Lat : Quand la partition des fleurs s’accorde aux notes de la musique

Au-delà des somptueux tapis floraux et de la démesure de la scène, l’âme de cette édition résidera dans la synergie subtile entre nature, patrimoine culturel et créativité, déployée au cœur d’un espace vivant aux multiples facettes.

Le 11e Festival des fleurs de Dà Lat se tiendra du 19 au 31 décembre 2026. Photo : Facebook tinnhanhdaknong
Le 11e Festival des fleurs de Dà Lat se tiendra du 19 au 31 décembre 2026. Photo : Facebook tinnhanhdaknong

Hanoi (VNA) – Le Festival des fleurs de Dà Lat fera son grand retour en décembre prochain autour du thème «Dà Lat – la symphonie des fleurs et de la musique», invitant les voyageurs à plonger au cœur de la ville des mille fleurs et à savourer toute la richesse culturelle, touristique et artistique propre à la province de Lâm Dông.

À chaque floraison, Dà Lat dépose dans l’âme des voyageurs des empreintes inoubliables : l’éclat des corolles au bord des lacs Xuân Huong et Tuyên Lâm, la brume enveloppant les ruelles escarpées, des mélodies étouffées par la douceur romantique du lieu, et ces instants suspendus qu’on ne se résout jamais à quitter.

Mais le charme de Dà Lat en cette fin d’année va bien au-delà. Il tient à une alchimie parfaite entre la fraîcheur du climat des hauts plateaux, la succession des floraisons éclatantes, la douceur de vivre et ce romantisme indissociable de la ville. C’est précisément de cette idylle qu’est né le Festival des fleurs de Dà Lat, un rendez-vous biennal qui rythme la vie locale depuis 2003.

Du 19 au 31 décembre prochain, le 11e Festival des fleurs de Dà Lat déploiera ses mosaïques florales, ses concerts et ses animations culturelles dans l’ensemble de la province de Lâm Dông.

Première édition depuis la fusion des provinces de Lâm Dông, Binh Thuân et Dak Nông sous une bannière unique le 1er juillet 2025, ce festival célèbre la diversité régionale tout en dynamisant le tourisme et l’horticulture locale.

Le coup d’envoi officiel sera donné le 19 décembre à 20 heures sur la place Lâm Viên. Ce même lieu emblématique accueillera le grand spectacle du Nouvel An 2027, le 31 décembre au soir, en guise de cérémonie de clôture.

festival-des-fleurs-de-da-lat-2024-vna.jpg
Défilé de vélos fleuris lors de la soirée de clôture du Festival des fleurs de Dà Lat 2024. Photo : VNA

Des expositions de plantes ornementales aux séminaires scientifiques, en passant par les ateliers d’innovation, un grand marché de fruits, légumes et fleurs, et une rue entière consacrée aux dégustations de thé, de café et de vin : le rendez-vous promet d’être dense.

Plus de 70 communes et quartiers ont lancé une campagne pour encourager les habitants à planter des fleurs et des arbres en prévision du festival. Les rues sont également décorées de fleurs, avec des installations florales et de petits parcs fleuris pour embellir les paysages locaux.

Selon Dinh Van Tuân, vice-président du Comité populaire de la province de Lâm Dông, l’élargissement du festival et une plus grande implication de la communauté locale devraient lui donner une nouvelle dimension.

La province nouvellement agrandie recèle désormais un potentiel socio-économique et touristique démultiplié, une nouvelle donne qui exige une préparation rigoureuse de la part des autorités et des collectivités locales.

Les autorités locales ont chargé le Département de la culture, des sports et du tourisme de collaborer étroitement avec les différents départements, agences et autorités locales afin de garantir une préparation complète et de qualité pour le festival, a-t-il affirmé.

Le Département de la culture, des sports et du tourisme a été mandaté par les autorités locales pour coordonner l’action de l’ensemble des départements, agences et collectivités, afin de garantir une préparation irréprochable du festival, a-t-il affirmé.

En rayonnant désormais sur l’ensemble de la province et en célébrant le patrimoine floral unique de Dà Lat, le festival tisse un lien naturel entre tourisme, culture et horticulture, tout en promouvant le terroir local auprès des visiteurs nationaux et internationaux. – VNA

source
#Festival des fleurs de Dà Lat
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Les costumes traditionnels des Hmong, un héritage culturel préservé à Dien Bien. Photo : VNA

Les costumes traditionnels des Hmong, un héritage culturel préservé à Dien Bien

Dans la province de Dien Bien, au nord-ouest du Vietnam, les costumes traditionnels des Hmong se distinguent par leurs couleurs éclatantes, leurs broderies minutieuses et leurs jupes évasées. Confectionnés à la main et transmis de génération en génération, ils témoignent du savoir-faire des femmes Hmong et de la richesse du patrimoine culturel de cette communauté.

Le stand du cinéma vietnamien au Marché du contenu et du film asiatique. Photo : VNA

La culture vietnamienne rayonne sous les couleurs de l’automne à Busan, en République de Corée

À la faveur des festivals d’automne à Busan, en République de Corée, la culture vietnamienne se dévoile à travers des jeux traditionnels, des œuvres cinématographiques et des créations théâtrales contemporaines. Ces activités contribuent à renforcer les échanges culturels et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération artistique entre le Vietnam, la République de Corée et les partenaires internationaux.

Le Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam illustre également les possibilités offertes par les technologies numériques. Aux sources de la tradition académique » et le film en projection 3D « Cultiver les talents » témoignent de cette évolution. Photo: VNA

Hanoi valorise son patrimoine grâce à la créativité et aux technologies numériques

Forte de son patrimoine historique et culturel millénaire, Hanoï mise sur la créativité, les technologies numériques et l’engagement des jeunes pour développer ses industries culturelles, valoriser ses traditions et stimuler le tourisme, tout en affirmant son ambition de devenir une ville créative où le patrimoine constitue un moteur de développement durable.

La pratique du hầu đồng exige une combinaison entre le médium, les musiciens-chanteurs (cung văn) et les assistants, allant de la préparation des costumes et des accessoires à l'organisation des rites. Photo: VNA

Le culte des Déesses-Mères, dix ans après sa reconnaissance par l’UNESCO

L’année 2026 marque le 10e anniversaire de l’inscription des « Pratiques liées au culte vietnamien des Déesses-Mères des Trois mondes » sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Dix ans après cette reconnaissance, les valeurs culturelles de ce culte continuent de vivre au sein des communautés, à travers les rites traditionnels, l’art du chant hát văn, les costumes rituels et la pratique médiumnique hầu đồng.

L’épouse du secrétaire général du Parti et président de la République, Ngô Phuong Ly, remet symboliquement la « Bibliothèque vietnamienne » à la bibliothèque BIBLIOTEKET Rentemestervej. Photo : VNA

Une « Bibliothèque vietnamienne » inaugurée à Copenhague

L’épouse du secrétaire général du Parti et président de la République, Ngô Phuong Ly, et la reine du Danemark, Mary, ont offert une collection d’ouvrages vietnamiens à une bibliothèque de Copenhague, contribuant à promouvoir la culture vietnamienne et à renforcer l’amitié entre les deux peuples.

Un numéro artistique lors de la première Journée de la grande union nationale à Budapest. Photo: VNA

La communauté vietnamienne en Hongrie célèbre la grande union nationale

La communauté vietnamienne en Hongrie a célébré, le 18 octobre à Budapest, la première Journée de la grande union nationale, associée à la Journée des femmes vietnamiennes et aux préparatifs de la Journée de la culture vietnamienne, dans le but de renforcer la solidarité communautaire, de préserver l’identité culturelle nationale et de promouvoir les échanges entre les peuples vietnamien et hongrois.

Parti du théâtre Bryan Brown, le cortège traverse l’esplanade de Bankstown Plaza et les abords de la gare ferroviaire avant de regagner son point de départ. Photo: VNA

Australie : un défilé inédit d’Ao dai dans les rues de Sydney

Organisée pour la première fois par l’Organisation d’échanges culturels Vietnam - Australie (VACEO), le défilé d'Ao dai a rapidement suscité la curiosité et l’admiration des passants et des habitants de ce quartier qui abrite l’une des plus importantes communautés vietnamiennes du pays.