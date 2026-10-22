Dà Lat : Quand la partition des fleurs s’accorde aux notes de la musique

Hanoi (VNA) – Le Festival des fleurs de Dà Lat fera son grand retour en décembre prochain autour du thème «Dà Lat – la symphonie des fleurs et de la musique», invitant les voyageurs à plonger au cœur de la ville des mille fleurs et à savourer toute la richesse culturelle, touristique et artistique propre à la province de Lâm Dông.



À chaque floraison, Dà Lat dépose dans l’âme des voyageurs des empreintes inoubliables : l’éclat des corolles au bord des lacs Xuân Huong et Tuyên Lâm, la brume enveloppant les ruelles escarpées, des mélodies étouffées par la douceur romantique du lieu, et ces instants suspendus qu’on ne se résout jamais à quitter.



Mais le charme de Dà Lat en cette fin d’année va bien au-delà. Il tient à une alchimie parfaite entre la fraîcheur du climat des hauts plateaux, la succession des floraisons éclatantes, la douceur de vivre et ce romantisme indissociable de la ville. C’est précisément de cette idylle qu’est né le Festival des fleurs de Dà Lat, un rendez-vous biennal qui rythme la vie locale depuis 2003.



Du 19 au 31 décembre prochain, le 11e Festival des fleurs de Dà Lat déploiera ses mosaïques florales, ses concerts et ses animations culturelles dans l’ensemble de la province de Lâm Dông.



Première édition depuis la fusion des provinces de Lâm Dông, Binh Thuân et Dak Nông sous une bannière unique le 1er juillet 2025, ce festival célèbre la diversité régionale tout en dynamisant le tourisme et l’horticulture locale.



Le coup d’envoi officiel sera donné le 19 décembre à 20 heures sur la place Lâm Viên. Ce même lieu emblématique accueillera le grand spectacle du Nouvel An 2027, le 31 décembre au soir, en guise de cérémonie de clôture.

Défilé de vélos fleuris lors de la soirée de clôture du Festival des fleurs de Dà Lat 2024. Photo : VNA

Des expositions de plantes ornementales aux séminaires scientifiques, en passant par les ateliers d’innovation, un grand marché de fruits, légumes et fleurs, et une rue entière consacrée aux dégustations de thé, de café et de vin : le rendez-vous promet d’être dense.

Plus de 70 communes et quartiers ont lancé une campagne pour encourager les habitants à planter des fleurs et des arbres en prévision du festival. Les rues sont également décorées de fleurs, avec des installations florales et de petits parcs fleuris pour embellir les paysages locaux.



Selon Dinh Van Tuân, vice-président du Comité populaire de la province de Lâm Dông, l’élargissement du festival et une plus grande implication de la communauté locale devraient lui donner une nouvelle dimension.



La province nouvellement agrandie recèle désormais un potentiel socio-économique et touristique démultiplié, une nouvelle donne qui exige une préparation rigoureuse de la part des autorités et des collectivités locales.



Les autorités locales ont chargé le Département de la culture, des sports et du tourisme de collaborer étroitement avec les différents départements, agences et autorités locales afin de garantir une préparation complète et de qualité pour le festival, a-t-il affirmé.



Le Département de la culture, des sports et du tourisme a été mandaté par les autorités locales pour coordonner l’action de l’ensemble des départements, agences et collectivités, afin de garantir une préparation irréprochable du festival, a-t-il affirmé.



En rayonnant désormais sur l’ensemble de la province et en célébrant le patrimoine floral unique de Dà Lat, le festival tisse un lien naturel entre tourisme, culture et horticulture, tout en promouvant le terroir local auprès des visiteurs nationaux et internationaux. – VNA