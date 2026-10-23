Culture-Sports

Le Vietnam définit ses priorités en matière de diplomatie culturelle, sociale et éducative

Le Vietnam entend renforcer son rayonnement international dans les domaines culturel, éducatif et social en accélérant la transformation numérique du patrimoine, en valorisant les ressources de la diaspora et en concrétisant ses engagements internationaux. Réunis le 22 octobre à Hanoï, les membres du Groupe de travail interministériel ont défini les priorités stratégiques pour la période 2027-2030.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, cheffe du Groupe de travail interministériel sur la diplomatie et l’intégration internationale dans les domaines culturel, social, éducatif et de la formation, a présidé le 22 octobre après-midi, à Hanoï, la première réunion. Photo: VNA
La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, cheffe du Groupe de travail interministériel sur la diplomatie et l’intégration internationale dans les domaines culturel, social, éducatif et de la formation, a présidé le 22 octobre après-midi, à Hanoï, la première réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, cheffe du Groupe de travail interministériel sur la diplomatie et l’intégration internationale dans les domaines culturel, social, éducatif et de la formation, a présidé le 22 octobre après-midi, à Hanoï, la première réunion.

Les participants ont examiné les documents relatifs à la création et au fonctionnement du Groupe de travail, placé sous l’autorité du Comité directeur central pour la diplomatie et l’intégration internationale, ainsi que son plan d’action et ses missions prioritaires.

Les discussions ont porté sur les mesures concrètes permettant de mettre en œuvre les orientations et les politiques du Parti et de l’État en matière de diplomatie et d’intégration internationale dans les domaines culturel, social, éducatif et de la formation.

Prenant la parole, la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lam Thi Phuong Thanh, a indiqué que son ministère sélectionnerait des éléments du patrimoine à numériser, dont les données seraient normalisées et les contenus présentés en plusieurs langues. Cette démarche vise à favoriser la conservation du patrimoine, la recherche, l’éducation, le tourisme et la promotion de l’image du Vietnam. Des données exactes et fiables permettraient à la population, aux visiteurs étrangers et aux Vietnamiens de l’étranger d’accéder à des informations authentiques sur le pays et son peuple.

Elle a également souligné la nécessité d’articuler la coopération internationale avec le développement des ressources humaines, de renforcer les liens entre les établissements de formation et les entreprises, et de mieux valoriser les experts, intellectuels, artistes et entrepreneurs vietnamiens à l’étranger.

De son côté, Bui Hoai Son, vice-chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de la mobilisation de masse, a proposé de favoriser l’ouverture de cursus d’études vietnamiennes dans certains pays, de faciliter la coopération internationale des établissements d’enseignement supérieur et de promouvoir ainsi la culture et l’histoire du Vietnam, tout en renforçant son rayonnement international. Il a également appelé à mobiliser les ressources de la diaspora vietnamienne, à faire connaître les grandes figures historiques du pays à l’échelle internationale et à mettre en œuvre des programmes d’action dans le cadre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO.

Définissant les priorités pour la période 2027-2030, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a souligné trois groupes de missions stratégiques.

Le premier consiste à réexaminer et à perfectionner les institutions et les politiques afin de renforcer la coordination et l’efficacité de l’intégration internationale, de garantir l’autonomie stratégique et les capacités nationales, ainsi que de préserver la souveraineté nationale, culturelle et éducative. Le cadre institutionnel devra s’adapter avec souplesse aux nouvelles tendances mondiales, notamment l’intelligence artificielle, les mégadonnées, l’économie numérique et l’économie circulaire. Le Vietnam devra également préparer activement sa participation aux grands événements internationaux, dont l’Année de l’APEC 2027, qu’il accueillera, et l’Exposition universelle Expo 2027.

Le deuxième axe prévoit un examen approfondi des traités internationaux, des accords commerciaux, des accords de partenariat stratégique et des mémorandums d’entente, conformément aux directives du secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam, qui appelle à transformer les engagements internationaux en ressources au service du développement. Cet examen devra être achevé au premier trimestre 2027. Il permettra de favoriser une coopération concrète, de renforcer les marques nationales et celles de l’UNESCO, de développer les études vietnamiennes et de mettre résolument fin aux activités peu efficaces ou purement formelles.

Le troisième axe consiste à prendre des initiatives et à formuler des propositions dans les forums multilatéraux, notamment au sein de l’ASEAN, des Nations unies, de l’UNESCO, de l’Organisation internationale du Travail (OIT), du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). L’objectif est de renforcer la position internationale du Vietnam et de mobiliser les ressources de l’ensemble de la société au service du développement.

À cet égard, les ministères et organismes concernés doivent accélérer l’étude et la préparation d’initiatives portant la marque du Vietnam, en vue de la prochaine visite au Vietnam du directeur général de l’UNESCO, et contribuer concrètement à la Décennie internationale de la culture pour le développement durable. -VNA

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