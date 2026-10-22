Sciences

Identité numérique : le Vietnam accélère son projet de connexion avec Singapour et le Laos

Le Vietnam prévoit de tester d'ici mi-novembre l'interconnexion de son application VNeID avec les systèmes d'identité numérique de Singapour et du Laos.

Application nationale d'identité numérique VNeID. Photo: VNA
Application nationale d'identité numérique VNeID. Photo: VNA

Singapour (VNA) – Le Vietnam accélère son projet de connexion de son application nationale d'identité numérique VNeID aux systèmes Singpass de Singapour et LAeID du Laos, conformément à la décision n° 1830/QD-TTg du Premier ministre, datée du 22 septembre 2026.

La phase pilote devrait être achevée avant le 15 novembre 2026.

Cette initiative devrait contribuer à simplifier les procédures administratives et les formalités d'entrée et de sortie du territoire, tout en renforçant la coopération numérique au sein de l'ASEAN.

À Singapour, cette connexion entre VNeID et Singpass est considérée comme une base possible pour la création d'un corridor numérique bilatéral, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans le commerce, l'investissement, les services, le tourisme et la finance.

Selon le professeur Vu Minh Khuong, de l'École de politique publique Lee Kuan Yew, l'interconnexion des infrastructures numériques, notamment entre le Vietnam et Singapour, constitue une priorité qui nécessite une approche globale. Il estime que le modèle Vietnam-Singapour-Laos pourrait ouvrir la voie à une interconnexion numérique plus large dans la région, couvrant notamment les douanes, le tourisme, les paiements, les services bancaires et financiers.

Pour les citoyens, l'interconnexion des systèmes d'identité numérique pourrait faciliter la vérification des informations personnelles, éviter les déclarations répétitives et réduire les délais administratifs. Les entreprises pourraient également en bénéficier grâce à une vérification d'identité simplifiée pour l'ouverture de comptes bancaires, l'enregistrement d'activités commerciales ou la création d'entités juridiques à l'étranger.

Ce projet soulève toutefois plusieurs défis techniques, juridiques et de sécurité. Selon Le Anh Duc, expert en intelligence artificielle (IA) et vice-président chargé des sciences et technologies du Comité de liaison de la communauté vietnamienne à Singapour, les deux pays devront surmonter les différences de structure des données, établir des normes de correspondance des informations et garantir la stabilité des connexions. Les échanges transfrontaliers de données devront notamment respecter les exigences de protection de la vie privée et de sécurité de l'information, tout en prévenant l'usurpation d'identité et les cyberattaques.

L'interconnexion expérimentale de VNeID avec Singpass et LAeID pourrait servir de projet pilote pour tester les solutions techniques et juridiques avant leur déploiement à plus grande échelle. Si elle est menée à bien, cette initiative contribuera à faciliter les transactions transfrontalières et à faire progresser l'intégration numérique de l'ASEAN. -VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Vietnam #Singapour #VNeID #identité numérique #ASEAN
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Sur le même sujet

Voir plus

Des étudiants présentent leurs produits technologiques lors du Festival des sciences, des technologies, de l'entrepreneuriat et de l'innovation de l'Université des sciences et technologies de Dà Nang en 2026. Photo : VNA

Innovation : le gouvernement lance un plan pour attirer experts et jeunes talents

Le décret n°386/2026/ND-CP du 12 octobre détaille les leviers pour attirer les experts, stimuler la jeunesse talentueuse et porter les initiatives de rupture. Il encadre également les conditions d’accès et d'exploitation des données, en structurant les mécanismes de financement et de capital-risque et en soutenant l’économie de la donnée.

Résultats de la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW

Résultats de la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW

Depuis la consolidation, en juillet 2026, du Comité directeur central sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, le Premier ministre, qui en assure la direction, a accéléré la mise en œuvre coordonnée des mesures visant à atteindre les objectifs de la Résolution 57-NQ/TW.