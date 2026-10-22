Identité numérique : le Vietnam accélère son projet de connexion avec Singapour et le Laos

Singapour (VNA) – Le Vietnam accélère son projet de connexion de son application nationale d'identité numérique VNeID aux systèmes Singpass de Singapour et LAeID du Laos, conformément à la décision n° 1830/QD-TTg du Premier ministre, datée du 22 septembre 2026.



La phase pilote devrait être achevée avant le 15 novembre 2026.



Cette initiative devrait contribuer à simplifier les procédures administratives et les formalités d'entrée et de sortie du territoire, tout en renforçant la coopération numérique au sein de l'ASEAN.



À Singapour, cette connexion entre VNeID et Singpass est considérée comme une base possible pour la création d'un corridor numérique bilatéral, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans le commerce, l'investissement, les services, le tourisme et la finance.



Selon le professeur Vu Minh Khuong, de l'École de politique publique Lee Kuan Yew, l'interconnexion des infrastructures numériques, notamment entre le Vietnam et Singapour, constitue une priorité qui nécessite une approche globale. Il estime que le modèle Vietnam-Singapour-Laos pourrait ouvrir la voie à une interconnexion numérique plus large dans la région, couvrant notamment les douanes, le tourisme, les paiements, les services bancaires et financiers.



Pour les citoyens, l'interconnexion des systèmes d'identité numérique pourrait faciliter la vérification des informations personnelles, éviter les déclarations répétitives et réduire les délais administratifs. Les entreprises pourraient également en bénéficier grâce à une vérification d'identité simplifiée pour l'ouverture de comptes bancaires, l'enregistrement d'activités commerciales ou la création d'entités juridiques à l'étranger.



Ce projet soulève toutefois plusieurs défis techniques, juridiques et de sécurité. Selon Le Anh Duc, expert en intelligence artificielle (IA) et vice-président chargé des sciences et technologies du Comité de liaison de la communauté vietnamienne à Singapour, les deux pays devront surmonter les différences de structure des données, établir des normes de correspondance des informations et garantir la stabilité des connexions. Les échanges transfrontaliers de données devront notamment respecter les exigences de protection de la vie privée et de sécurité de l'information, tout en prévenant l'usurpation d'identité et les cyberattaques.



L'interconnexion expérimentale de VNeID avec Singpass et LAeID pourrait servir de projet pilote pour tester les solutions techniques et juridiques avant leur déploiement à plus grande échelle. Si elle est menée à bien, cette initiative contribuera à faciliter les transactions transfrontalières et à faire progresser l'intégration numérique de l'ASEAN. -VNA