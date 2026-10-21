Santé

Hô Chi Minh-Ville veut développer son tourisme médical

Forte de ses infrastructures médicales et de son personnel qualifié, Hô Chi Minh-Ville entend développer une offre de tourisme médical intégrant soins, hébergement et séjours de détente.

De nombreux établissements médicaux vietnamiens maîtrisent désormais des techniques médicales de pointe. Photo : VNA
De nombreux établissements médicaux vietnamiens maîtrisent désormais des techniques médicales de pointe. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Avec des coûts de traitement compétitifs, un personnel médical hautement qualifié, des techniques de pointe et une offre touristique diversifiée, le Vietnam dispose de solides atouts pour devenir une destination attractive du tourisme médical en Asie du Sud-Est. Pourtant, à Hô Chi Minh-Ville, le potentiel de ce secteur reste largement sous-exploité, notamment en raison du manque de services adaptés aux patients internationaux.

Selon le professeur Nguyen Van De, président de l’Association des hôpitaux privés du Vietnam, alors qu’il y a 30 ans, les Vietnamiens se rendaient souvent à l’étranger pour se soigner, le pays commence aujourd’hui à accueillir des patients venus d’autres pays. L’attractivité du Vietnam repose sur les compétences de son personnel médical, la maîtrise des technologies modernes et des coûts de traitement compétitifs.

Pour certains soins, les coûts au Vietnam ne représentent que 30 à 50 % de ceux pratiqués à Singapour ou en Thaïlande.

Outre l’aspect financier, le Vietnam affirme de plus en plus son expertise dans des domaines de pointe tels que la transplantation d’organes, la cardiologie interventionnelle, la chirurgie robotique et le traitement du cancer… De nombreux hôpitaux publics et privés investissent dans des équipements modernes, développent des prises en charge pluridisciplinaires et adoptent des techniques avancées afin d’améliorer le traitement des pathologies complexes et d’attirer des patients internationaux.

La médecine traditionnelle constitue également un atout, notamment grâce à la possibilité d’associer les soins, l’acupuncture, la rééducation fonctionnelle et les séjours de convalescence. Le secteur dentaire attire chaque année environ 100.000 patients étrangers et génère quelque 3.500 milliards de dôngs de recettes.

Malgré ces atouts, plusieurs obstacles freinent encore le développement du secteur. Selon le Dr Huynh Minh Chin, directeur adjoint du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, la plupart des établissements restent centrés sur les soins médicaux classiques, sans véritable articulation avec les secteurs du tourisme, de l’hébergement et de l’accompagnement des patients. La coordination entre les différents services et secteurs demeure insuffisante, tandis que les données sur le tourisme médical restent limitées.

Selon le Dr Huynh Minh Chin, Hô Chi Minh-Ville dispose de nombreux atouts pour développer le tourisme médical, notamment un réseau d’hôpitaux spécialisés, un personnel hautement qualifié, la maîtrise de techniques modernes et une bonne connectivité internationale. En particulier, l’élargissement du territoire de Hô Chi Minh-Ville après sa fusion avec Binh Duong et Ba Ria-Vung Tau ouvre de nouvelles perspectives pour associer les soins médicaux au tourisme balnéaire, à l’écotourisme, aux séjours de détente, à la médecine traditionnelle et à la rééducation fonctionnelle.

Pour exploiter pleinement ce potentiel, le Dr Duong Huy Luong, directeur adjoint du Département d’administration des services médicaux du ministère de la Santé, estime toutefois que le Vietnam ne peut se contenter de miser sur des prix bas pour se démarquer durablement de la Thaïlande et de Singapour. Le pays doit développer des centres médicaux spécialisés, harmoniser les normes de service et bâtir un écosystème intégré associant hôpitaux, agences de voyages et établissements d’hébergement, afin de faire du tourisme médical un secteur à forte valeur ajoutée. – VNA

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