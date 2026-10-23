Sciences

Recherche et innovation : le Vietnam mise sur une coopération renforcée avec les entreprises

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a appelé à réorienter la recherche scientifique et technologique vers les besoins réels, en renforçant les liens entre instituts de recherche, universités et entreprises, afin d’accélérer l’application et la commercialisation des résultats.

Panorama de la conférence nationale en ligne tenue le 23 octobre au siège du gouvernement sur le renforcement de la coopération entre les instituts de recherche, les universités et les entreprises. Photo: VNA
Panorama de la conférence nationale en ligne tenue le 23 octobre au siège du gouvernement sur le renforcement de la coopération entre les instituts de recherche, les universités et les entreprises. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a appelé à une réforme en profondeur de l’organisation de la recherche scientifique et technologique, afin de mieux répondre aux besoins concrets, d’associer chaque mission à des résultats attendus et d’accélérer l’application et la commercialisation des résultats de recherche.

Lors d’une conférence nationale en ligne tenue le 23 octobre au siège du gouvernement sur le renforcement de la coopération entre les instituts de recherche, les universités et les entreprises, il a souligné que le potentiel scientifique et créatif du Vietnam demeurait insuffisamment exploité.

Il a chargé le ministère des Sciences et des Technologies d’évaluer les capacités des organismes de recherche financés par le budget de l’État et d’établir une cartographie nationale des capacités de recherche, classées par secteur et domaine d’expertise. Cette cartographie devra permettre aux entreprises d’identifier et de contacter les organismes de recherche adaptés à leurs besoins.

Le ministère devra également coordonner avec les organismes concernés un examen des activités de recherche par secteur et domaine, afin de définir les orientations et les objectifs du développement technologique pour les trois à cinq prochaines années. Les défis scientifiques et technologiques à relever devront être clairement identifiés pour servir de base à la définition des missions de recherche confiées aux instituts, aux universités et aux entreprises.

Le vice-Premier ministre a préconisé de passer d’une sélection de projets individuels proposés par les organismes de recherche à la définition de missions fondées sur les priorités de développement et les besoins réels. Chaque mission devra préciser le problème à résoudre, les résultats attendus et leur potentiel d’application.

Le ministère devra étudier la possibilité de passer du financement projet par projet à l’attribution de missions sous forme de lots, assorties d’objectifs et de produits concrets. Les organismes chargés de leur réalisation disposeront d’une autonomie accrue dans l’organisation des travaux et seront responsables des résultats. L’évaluation devra privilégier les applications effectives plutôt que les seuls dossiers de réception des résultats.

L’objectif est qu’au moins 30 % des projets de recherche disposent d’une application identifiée et associent des entreprises à la coopération, à la recherche et au partage des ressources, avant de porter cette proportion à au moins 50 % lors de la phase suivante.

Le vice-Premier ministre a également demandé de recenser les résultats de recherche existants, de sélectionner les technologies et les produits présentant un potentiel d’application et de concentrer les aides sur ceux que les entreprises sont prêtes à adopter. Les financements devront notamment couvrir les étapes encore insuffisamment soutenues, telles que la protection de la propriété intellectuelle, les essais, la certification, la production expérimentale et l’accès au marché.

Les travaux de recherche déjà financés, mais dont le développement ne peut être achevé faute de moyens, devront également être examinés en vue d’un éventuel financement complémentaire, dans le respect des politiques en vigueur et des compétences des organismes concernés.

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Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung s'exprime. Photo: VNA

Le ministère devra accélérer le développement des laboratoires nationaux clés, de la Bourse nationale des sciences et des technologies et des organismes intermédiaires facilitant le conseil, le transfert et la commercialisation des technologies. Il devra également élaborer un ensemble d’indicateurs permettant d’évaluer l’efficacité de la coopération entre instituts, universités et entreprises, sur la base des données de 2026, et en publier périodiquement les résultats.

Le vice-Premier ministre a demandé d’aligner la formation et la recherche universitaires sur les besoins des entreprises, de développer les centres de recherche et d’innovation et de renforcer la coopération entre les instituts, les universités et les entreprises. Il a appelé à lever les obstacles financiers et réglementaires au transfert et à la commercialisation des technologies.

Les entreprises sont, de leur côté, invitées à accroître leurs investissements en recherche et développement, à commander des travaux aux instituts et aux universités et à s’impliquer à toutes les étapes, de la recherche à la commercialisation, en partageant les ressources, les risques et les bénéfices. -VNA

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