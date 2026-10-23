Le Vietnam exprime sa sympathie à la Chine après un violent séisme au Tibet

Hanoï (VNA) – À la suite du violent séisme survenu dans la soirée du 22 octobre 2026 dans le district de Baqing, dans la région de Nagqu, au sein de la région autonome du Tibet (Chine), causant d’importantes pertes humaines et des dégâts matériels considérables, les dirigeants vietnamiens ont adressé, le 23 octobre, des messages de sympathie à leurs homologues chinois.



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, le Premier ministre Le Minh Hung, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et le permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Tran Cam Tu, ont adressé ces messages au secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, au Premier ministre du Conseil des affaires d’État Li Qiang, au président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale Zhao Leji, ainsi qu’à Cai Qi, membre du Comité permanent du Bureau politique, secrétaire du Secrétariat et directeur du Bureau général du Comité central du Parti communiste chinois.



Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Hoai Trung a adressé un message de sympathie à Wang Yi, directeur du Bureau de la Commission centrale pour les Affaires étrangères et ministre chinois des Affaires étrangères. -VNA

