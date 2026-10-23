Économie

Le dirigeant To Lam appelle à concrétiser la coopération Vietnam-UE

Lors d’un discours à Bruxelles, le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, a présenté plusieurs pistes pour renforcer la coopération Vietnam-UE,

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam. Photo: VNA

Bruxelles (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Belgique, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a prononcé le 23 octobre, à Egmont – Institut royal des relations internationales, à Bruxelles, un discours intitulé « Transformer la vision en actions : de la volonté politique à un modèle de coopération ». L’événement a réuni de nombreux représentants, universitaires, chercheurs et membres du corps diplomatique.

En quatre décennies de Renouveau, le Vietnam, autrefois dévasté par la guerre et soumis à l’isolement et à l’embargo, est devenu l’un des principaux partenaires commerciaux et d’investissement de l’UE en Asie du Sud-Est, a souligné le dirigeant To Lam. Cette évolution montre, selon lui, que des pays aux systèmes politiques et aux niveaux de développement différents peuvent dépasser leurs divergences grâce au dialogue, à une coopération mutuellement bénéfique et au respect du droit international.

Le dirigeant vietnamien a développé trois messages majeurs : comprendre les transformations stratégiques mondiales, qui comportent à la fois des risques de fragmentation et de nouvelles possibilités, l’UE continuant d’y jouer un rôle central et pionnier ; reconnaître la convergence croissante des visions, des valeurs et des conceptions de l’autonomie stratégique du Vietnam et de l’UE ; et définir de nouvelles orientations stratégiques pour approfondir leurs relations, la coopération entre le Vietnam et la Belgique constituant une illustration concrète de cette dynamique.

Le Vietnam vise à devenir, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne, puis un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045. Pour atteindre ces objectifs, il entend passer à un modèle de croissance fondé sur le savoir, l’innovation, la transformation numérique et la transition verte, en plaçant l’être humain au centre du développement.

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Le dirigeant To Lam appelle à concrétiser la coopération Vietnam-UE. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam a souligné que les relations avec l’UE revêtaient une importance particulière et structurelle pour le Vietnam. Le pays est, selon lui, le seul en Asie du Sud-Est à disposer d’un réseau de coopération aussi étendu avec l’UE et a établi des partenariats stratégiques ou globaux avec onze États membres de l’UE.

Il a relevé quatre domaines de convergence : l’autonomie stratégique, une approche positive des nouvelles normes environnementales européennes, l’engagement en faveur d’un libre-échange équitable, transparent, fondé sur l’égalité et mutuellement bénéfique et de la sécurité économique, ainsi que le respect du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Soulignant que les relations Vietnam-Belgique illustraient parfaitement la profondeur de la coopération Vietnam-UE, le dirigeant To Lam a proposé plusieurs axes stratégiques prioritaires : renforcer la confiance politique et la sécurité économique ; approfondir la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement ; développer les relations dans les sciences et technologies, les semi-conducteurs et l’innovation, notamment avec la Belgique et son centre de recherche IMEC ; accélérer la transition verte et la transition énergétique juste ; et renforcer la coopération dans l’éducation, la formation et les échanges entre les peuples.

En tant que coordinateur des relations ASEAN-UE, le Vietnam est prêt à jouer un rôle de modèle pilote et de passerelle stratégique pour faire de la coopération ASEAN-UE un axe interrégional exemplaire, contribuant concrètement à la paix et à la prospérité des deux continents.

Le dirigeant To Lam a appelé les décideurs et les chercheurs européens à considérer le pays comme un partenaire fiable et un maillon stratégique reliant l’Asie et l’Europe. Lorsque cette vision se concrétisera, les relations Vietnam-UE et Vietnam-Belgique dépasseront le cadre des documents diplomatiques pour devenir un véritable corridor économique, scientifique et technologique reliant Hanoï à Bruxelles.

Il a conclu en soulignant l’importance de l’unité dans la diversité et du respect mutuel des différences, afin d’écrire ensemble un nouveau chapitre de paix et de prospérité pour les deux continents. -VNA

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