Le haut dirigeant To Lam rencontre les présidents des deux chambres du Parlement belge

Bruxelles (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en Belgique, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le 23 octobre les présidents des deux chambres du Parlement fédéral belge, Vincent Blondel et Peter De Roover, afin de renforcer la coopération parlementaire et de promouvoir les relations bilatérales, notamment dans les domaines économique, commercial et de l’investissement.

Lors de cette rencontre, les présidents du Sénat et de la Chambre des représentants ont chaleureusement accueilli To Lam et la délégation vietnamienne de haut rang. Ils ont souligné l’importance de cette visite, qui intervient à un moment où les relations entre les deux pays connaissent une dynamique particulièrement favorable, contribuant à consolider la confiance politique et à insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale.

Saluant les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique ainsi que son statut croissant sur la scène internationale, les responsables parlementaires belges ont réaffirmé l’importance qu’ils accordent à l’amitié avec le Vietnam et leur volonté de renforcer les liens avec l’Assemblée nationale vietnamienne.

Les responsables parlementaires belges se sont particulièrement réjouis de l’approbation, dans la soirée du 22 octobre, par la Chambre des représentants, de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA). Ils y ont vu une illustration concrète du potentiel de coopération entre les deux pays dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, ainsi que de leur détermination à approfondir ces liens.

Le dirigeant To Lam s’est félicité de cette approbation, dont le roi Philippe de Belgique lui avait fait part lors de leur entrevue plus tôt dans la journée du 23 octobre. Il a estimé que cette avancée créerait des conditions plus favorables au développement de la coopération bilatérale, en particulier entre les entreprises des deux pays.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, signe le livre d’or au siège du Parlement fédéral belge. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a également exprimé sa profonde gratitude à la Chambre des représentants belge pour avoir adopté, en octobre 2023, une résolution appelant à soutenir les victimes vietnamiennes de l’agent orange. Il a souligné que cette initiative, une première et toujours unique à ce jour de la part d’un organe législatif étranger, avait profondément touché le peuple vietnamien, témoignant de l’amitié entre les deux pays, de l’esprit humanitaire et de la solidarité à l’égard des efforts déployés pour remédier aux conséquences de la guerre au Vietnam.

Les deux parties se sont réjouies du renforcement continu de leurs relations, qui se développent à tous les niveaux, des dirigeants et des gouvernements aux parlements, aux collectivités locales, aux entreprises et aux populations. Les responsables parlementaires belges ont par ailleurs salué la politique vietnamienne d’exemption de visa permettant aux citoyens belges de séjourner au Vietnam pendant une durée maximale de 45 jours, estimant qu’elle contribuait à favoriser les échanges et la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Soulignant le rôle important de la coopération parlementaire dans les relations bilatérales, le dirigeant To Lam a proposé de mettre en œuvre efficacement l’accord de coopération signé entre l’Assemblée nationale vietnamienne et le Parlement fédéral belge en février 2025. Il a notamment appelé à maintenir les échanges de délégations et les contacts entre les dirigeants et les organes spécialisés des deux institutions, à renforcer le partage d’expériences en matière législative, de contrôle et de perfectionnement institutionnel, ainsi qu’à valoriser le rôle des groupes d’amitié parlementaire. Il a également plaidé pour une coordination plus étroite au sein des forums parlementaires multilatéraux, afin de rendre la coopération bilatérale plus substantielle et plus efficace.

Sur le plan économique, M. To Lam a estimé que, malgré une progression positive, les échanges commerciaux entre les deux pays ne correspondaient pas encore à la qualité de leurs relations politiques ni à leur potentiel respectif. Il a souligné que le Vietnam et la Belgique disposaient de conditions favorables pour approfondir leur coopération, notamment grâce à leurs connexions portuaires. Celle-ci ne devrait pas se limiter au transport de marchandises, mais s’étendre davantage aux domaines économique et de l’investissement, ainsi qu’à d’autres secteurs, notamment à la faveur de l’approbation de l’EVIPA par la Chambre des représentants belge.

Dans cette perspective, le dirigeant vietnamien a appelé les responsables du Parlement belge à soutenir une élévation prochaine des relations Vietnam-Belgique à un niveau supérieur et à continuer de promouvoir la coopération économique et l’investissement. Il a également proposé de faire des sciences et technologies ainsi que de l’innovation des domaines prioritaires du partenariat bilatéral.

Partageant ces orientations, les présidents des deux chambres belges ont réaffirmé leur soutien au renforcement de la coopération avec le Vietnam, notamment dans les domaines du transport de marchandises et de la sécurité maritime.

À cette occasion, le dirigeant To Lam a transmis aux présidents du Sénat et de la Chambre des représentants les salutations cordiales ainsi que l’invitation à se rendre au Vietnam du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man.

La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère cordiale et ouverte, marquée par des échanges concrets sur les moyens de consolider l’amitié et d’approfondir la coopération entre les deux pays. - VNA