Économie

Le dirigeant To Lam rencontre le ministre-président du Gouvernement flamand

Lors de sa visite officielle en Belgique, le dirigeant To Lam a appelé à renforcer la coopération avec la Flandre dans divers domaines.

Le dirigeant To Lam rencontre le ministre-président du Gouvernement flamand

Bruxelles (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré le 23 octobre le ministre-président du Gouvernement flamand, Matthias Diependaele, dans le cadre de sa visite officielle en Belgique.

Le dirigeant To Lam a appelé la Flandre à soutenir une prochaine des relations Vietnam-Belgique au rang de partenariat stratégique, à jouer un rôle moteur dans la coopération économique et à encourager les entreprises flamandes à accroître leurs investissements au Vietnam.

Il a également souhaité que la région continue de soutenir l’achèvement de la ratification et la mise en œuvre effective de l’accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA).

Concernant les domaines de coopération concrets, le dirigeant To Lam a proposé de renforcer les liens entre les écosystèmes portuaires des deux parties et de coopérer au développement de ports verts et intelligents ainsi que de chaînes logistiques modernes. Il a aussi appelé à intensifier la coopération dans les sciences, les technologies et l’innovation, notamment dans les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les technologies vertes.

Compte tenu des compétences de la Flandre, il a proposé que la région apporte au Vietnam un soutien technologique et des ressources dans la gestion des ressources en eau, la lutte contre le changement climatique et la prévention des inondations, des sécheresses et de l’intrusion saline, notamment dans le delta du Mékong.

Il a également proposé de renforcer la coopération dans l’éducation et la formation, ainsi que dans le développement de ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines où le Vietnam en a un besoin urgent.

De son côté, le ministre-président Matthias Diependaele a affirmé que la Flandre considérait le Vietnam comme l’un de ses principaux partenaires en Asie du Sud-Est.

Il a pleinement souscrit aux propositions du dirigeant To Lam et réaffirmé la volonté de la Flandre d’élargir la coopération dans ses domaines d’excellence, notamment les ports, la logistique, l’industrie de haute technologie et la transition verte.

Il s’est également engagé à renforcer davantage les liens entre les entreprises, les centres de recherche, les établissements de formation et les collectivités locales des deux parties.

À l’issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de tirer pleinement parti de leurs complémentarités et de renforcer les liens entre les autorités, les entreprises et les organismes de recherche.

Ils se sont également engagés à promouvoir la mise en œuvre effective de projets concrets dans les domaines portuaire et logistique, les sciences et technologies et le développement durable, afin d’approfondir les relations de coopération Vietnam-Belgique. -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Belgique #Flandre #coopération #relations #visite #domaines
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Transition verte, économie circulaire

Changement climatique

Transformation numérique

Éducation-Formation

Pour un Vietnam en bonne santé

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, assiste à l’échange d’accords de coopération. Photo : VNA

Le Vietnam et l’UE entendent approfondir leur coopération économique avec les entreprises européennes et belges

Le Vietnam et l’Union européenne entendent approfondir leur coopération économique en privilégiant les infrastructures stratégiques, les hautes technologies et le développement de chaînes de valeur durables, a souligné le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, lors d’une table ronde avec des dirigeants d’entreprises européennes et belges, le 22 octobre à Bruxelles.

Voir plus

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung (troisième de gauche à droite), reçoit le prix d’excellence en diplomatie de la Chambre de commerce américaine d’origine asiatique (AACC). Photo : VNA

Promouvoir le rôle de passerelle des entreprises d’origine asiatique dans la coopération commerciale Vietnam-États-Unis

S’exprimant lors de l’événement annuel de mise en relation d’affaires de la Chambre de commerce américaine d’origine asiatique (Asian American Chamber of Commerce - AACC) tenu le 22 octobre dans l’État de Virginie, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a hautement apprécié le rôle majeur de cette organisation pour ouvrir la voie aux produits et entreprises du Vietnam vers les distributeurs, les réseaux de vente au détail et les partenaires commerciaux américains.

Les chefs des délégations à la table ronde 2026 des villes partenaires d’affaires, à Hô Chi Minh-Ville, le 23 octobre. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville renforce sa coopération avec 14 partenaires économiques BPC

Loin d’un simple partage d’expériences, la conférence du Conseil des villes partenaires d’affaires d’Osaka (BPC Council) ambitionne d’identifier des défis communs et de lancer des initiatives concrètes au bénéfice direct des entreprises et des habitants des villes membres, a annoncé son secrétaire général, Kenjiro Mori.

La métropole du Sud prévoit de se doter d’un réseau de 28 lignes totalisant environ 1 500 km, avec pour objectif de répondre à 55 à 60 % de la demande de transport public d’ici 2050. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville développe son métro pour relier les aéroports et les pôles de transport

Pour une mégapole comme Hô Chi Minh-Ville, l’élargissement des routes ne suffit plus à résorber les embouteillages. Le développement du métro s’impose donc comme une nécessité. La métropole du Sud prévoit de se doter d’un réseau de 28 lignes totalisant environ 1 500 km, avec pour objectif de répondre à 55 à 60 % de la demande de transport public d’ici 2050.

Gia Lai entend se positionner comme une « nouvelle plateforme de conférences internationales » au Vietnam. Photo: VNA

Gia Lai prépare une vaste campagne de communication en vue de l’APEC 2027

À l’approche de l’APEC 2027, la province de Gia Lai intensifie ses actions de communication pour renforcer sa visibilité internationale, valoriser ses atouts culturels, touristiques et économiques et s’affirmer comme une nouvelle destination pour l’accueil de grands événements multilatéraux au Vietnam.

Le café G7 du Vietnam dans le réseau Lotte Mart. Photo: VNA

La "Semaine des produits vietnamiens en République de Corée 2026" s'ouvre à Séoul

La "Semaine des produits vietnamiens en République Corée 2026", organisée du 22 au 28 octobre à Séoul, met en avant 64 gammes de produits vietnamiens dans le réseau Lotte Mart, avec pour objectif de renforcer leur visibilité auprès des consommateurs sud-coréens et d’élargir leur présence dans les circuits de distribution internationaux.

L’aéroport international de Gia Binh mène plus de 30 entretiens avec des compagnies aériennes internationales et des partenaires du secteur afin d’explorer des possibilités de coopération pour le développement de futures liaisons aériennes. Photo : Bao dien tu chinh phu

L’aéroport de Gia Binh cible les compagnies aériennes internationales

Présent à Routes World 2026 en Allemagne, l’aéroport international de Gia Binh multiplie les échanges avec les compagnies aériennes et les partenaires du secteur afin de préparer le développement de futures liaisons internationales et de renforcer la connectivité aérienne du nord du Vietnam.

Le secrétaire général du Parti, To Lam, (droite) reçoit le président du Conseil européen, António Costa, en janvier 2026. Photo : VNA

Le Vietnam et l’UE entendent approfondir leur coopération économique et commerciale

L’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) et l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique global ouvrent de nouvelles perspectives pour approfondir la coopération économique et commerciale, renforcer les liens d’investissement et technologiques et favoriser une intégration plus poussée des deux parties dans les chaînes de valeur mondiales.