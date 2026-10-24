Politique

Déclaration commune sur les résultats de la visite officielle du dirigeant To Lam en Belgique

Le Vietnam et la Belgique ont réaffirmé leur volonté d’approfondir leur coopération bilatérale dans tous les domaines, en vue d’élever leurs relations au rang de partenariat stratégique, à l’issue de la visite officielle en Belgique du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, les 23 et 24 octobre.

Le Premier ministre belge Bart De Wever et le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam (droite). Photo : VNA
Le Premier ministre belge Bart De Wever et le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam (droite). Photo : VNA

Bruxelles (VNA) - À l’invitation du Premier ministre belge Bart De Wever, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président To Lam a effectué une visite officielle en Belgique les 23 et 24 octobre 2026.

Le dirigeant vietnamien a été reçu en audience par le roi Philippe et s’est entretenu avec le Premier ministre Bart De Wever. Il a également rencontré le président du Sénat, Vincent Blondel, et le président de la Chambre des représentants, Peter De Roover. Les membres de la délégation vietnamienne de haut niveau ont eu des échanges avec leurs homologues belges.

Les deux parties se sont félicitées de l’évolution positive et globale des relations entre le Vietnam et la Belgique au cours des plus de 50 années écoulées depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1973, ainsi que des progrès réalisés dans le cadre du Partenariat stratégique dans le domaine de l’agriculture, établi en 2018, depuis près de dix ans.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur de relations d’amitié et de coopération fondées sur le respect mutuel, l’égalité, le respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international. Elles ont réitéré leur engagement à respecter et à promouvoir les droits de l’homme, conformément aux traités internationaux auxquels la Belgique et le Vietnam sont parties.

Le Vietnam a exprimé sa profonde reconnaissance à la Chambre des représentants de Belgique, premier organe législatif au monde à avoir adopté une résolution en faveur des victimes de l’agent orange.

Les deux parties ont réaffirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation maritime et aérienne, ainsi que de la liberté des échanges commerciaux. Elles ont également souligné la nécessité de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM de 1982). Elles ont salué les efforts actuellement déployés en vue de parvenir rapidement à la conclusion d’un Code de conduite en Mer Orientale efficace et substantiel, pleinement conforme au droit international, en particulier à la CNUDM.

Dans le domaine de la défense, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à maintenir un dialogue bilatéral constructif et à développer davantage une coopération concrète dans le cadre du mémorandum d’entente sur la coopération en matière de défense, signé en 2003 et toujours en vigueur. Elles se sont déclarées disposées à explorer des possibilités de coopération dans des domaines d’intérêt commun, notamment la formation, la médecine militaire et l’industrie de défense.

Le Vietnam et la Belgique se sont déclarés vivement préoccupés par la situation à Gaza, à Jérusalem et en Cisjordanie. Les deux parties ont appelé toutes les parties à respecter le droit international et la Charte des Nations unies, et notamment à mettre immédiatement fin aux actions compromettant les perspectives d’une paix juste, durable et globale. Elles ont appelé Israël à permettre un accès humanitaire immédiat et sans entrave, ainsi qu’à garantir la poursuite de la distribution de l’aide humanitaire.

Le Vietnam et la Belgique ont réaffirmé leur engagement à approfondir leur coopération bilatérale dans tous les domaines, en vue d’élever, au moment opportun, les relations Vietnam-Belgique au rang de partenariat stratégique.

Élargir les projets économiques, commerciaux et d’investissement

Les deux parties ont relevé la forte complémentarité de leurs économies et le potentiel considérable de renforcement de leur coopération, notamment dans les domaines correspondant aux priorités et aux atouts de chaque pays. Ceux-ci comprennent les services, la finance, la recherche et développement (R&D), la transition vers une agriculture écologique, la protection de l’environnement, l’enseignement supérieur, l’innovation, les industries respectueuses de l’environnement, la logistique multimodale, les technologies de construction navale, les hautes technologies, la gestion portuaire, les énergies renouvelables, les matières premières critiques, les semi-conducteurs, les biotechnologies, les soins de santé, l’industrie pharmaceutique et les transports.

Les deux parties sont convenues de garantir la mise en œuvre intégrale et efficace de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), afin de mieux exploiter les possibilités offertes par cet accord.

Le Vietnam a salué les investissements à long terme des entreprises belges dans des domaines associant l’expertise belge aux priorités d’investissement vietnamiennes, notamment les semi-conducteurs, les zones industrielles écologiques, les ports maritimes, la logistique, la construction navale, l’agriculture de haute technologie, les énergies propres, ainsi que les soins de santé et l’industrie pharmaceutique.

Approfondir la coopération stratégique

Les deux parties sont convenues de poursuivre le renforcement de leur coordination dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), de promouvoir une gestion durable des pêcheries et de garantir l’application effective des réglementations européennes pertinentes.

Elles se sont engagées à promouvoir la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche et de l’innovation, ainsi qu’à intensifier les échanges techniques.

Les deux parties ont encouragé la coopération en matière de recherche et développement (R&D) et d’application des technologies stratégiques, notamment l’intelligence artificielle sûre, fiable et responsable, les technologies des semi-conducteurs, la microélectronique et l’informatique en nuage.

Les ministères des Affaires étrangères du Vietnam et de la Belgique continueront, dans le respect du cadre constitutionnel de chaque pays, à soutenir le suivi et la mise en œuvre des priorités définies lors de cette visite, tout en favorisant davantage la coopération bilatérale. - VNA

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