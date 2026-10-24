Le leader Tô Lâm et son épouse honore la Bibliothèque royale de Belgique

Bruxelles (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, accompagné de son épouse, a visité et offert une collection d’ouvrages à la Bibliothèque royale de Belgique ce samedi matin 24 octobre, dans le cadre de sa visite officielle en Belgique.

Fondée en 1837, la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) abrite la mémoire littéraire et historique du pays. Institution de référence, elle conserve l’ensemble des ouvrages publiés en Belgique ainsi que les œuvres signées par des auteurs nationaux à l’étranger.

Plus grand établissement documentaire du royaume, la KBR déploie plus de 150 kilomètres de rayonnages pour abriter une collection vertigineuse de 6 millions de pièces. Ses réserves comptent notamment 4 millions de livres, 21.500 périodiques, 150.000 cartes et plans, 32.000 manuscrits, 300.000 imprimés anciens, 700.000 photographies, ainsi que des milliers de microfilms et supports sonores.

Au-delà de sa mission de dépôt légal, l’institution conserve un riche patrimoine composé d’œuvres d’art néerlandaises, de partitions musicales, de monnaies et de médailles rares. Elle abrite également un Centre d’études américaines, fort d’un fonds de plus de 30.000 ouvrages, journaux et bases de données spécialisées.

En une décennie, la KBR accélère sa transition numérique. Depuis la création de son département dédié, en 2011, l’institution numérise massivement ses collections pour mieux les préserver et les rendre accessibles en ligne. En mars 2024, elle s’est associée à Google Books pour numériser plus de 100.000 ouvrages de ses collections. Ces précieux volumes seront consultables sur la plateforme du géant américain ainsi que sur Belgica.

La KBR s’associe à Google Books pour numériser plus de 100 000 ouvrages de ses collections, ont annoncé les deux partenaires. Ces documents seront accessibles en ligne via la plateforme du géant américain ainsi que sur Belgica, la bibliothèque numérique de l’institution belge.Ce projet s’inscrit dans la stratégie de préservation et de diffusion menée par la KBR depuis la création de son service de numérisation en 2011.

À l’issue de leur visite, le secrétaire général et président Tô Lâm et son épouse ont fait don à l’institution d’une réédition issue des tablettes de bois de la dynastie des Nguyên, inscrites au Registre Mémoire du monde en 2009. Ces pièces uniques, véritables œuvres d’art gravées à la main, incarnent l’histoire, le savoir et l’identité culturelle du Vietnam. Ils ont également offert une sélection d’ouvrages consacrés à l’histoire et au patrimoine du Vietnam.

Le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm et son épouse visitant la Bibliothèque royale de Belgique. Photo: VNA

Il a salué les efforts de l’institution dans la préservation et la valorisation du patrimoine. Il a mis en avant la modernisation des méthodes de conservation, de recherche et de numérisation, qui permettent d’élargir l’accès du public au savoir. Ces efforts contribuent non seulement à sauvegarder la mémoire et l’identité culturelle belges mais offrir aussi aux générations actuelles et futures les clés pour comprendre et faire vivre un héritage séculaire.

Le leader vietnamien a souligné que fortes de plus d’un demi-siècle d’histoire, les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la Belgique n’ont cessé de s’élargir, de la politique et de la diplomatie, de l’économie, du commerce à la science, à la technologie, à la santé, à l’éducation et à la formation. Au cœur de cette dynamique, la culture demeure un pilier de coopération traditionnelle et un véritable point d’orgue, consolidant durablement les liens entre les deux peuples.

Il s’est félicité du dynamisme de la diplomatie culturelle belge au Vietnam. Au fil des ans, l’ambassade de Belgique ainsi que les représentations des différentes régions et communautés belges au Vietnam se sont illustrées par la multiplication d’initiatives culturelles – cinéma, photographie, arts de la scène, littérature et édition. Autant de passerelles qui permettent au public vietnamien de mesurer toute la richesse, la créativité et la singularité de la culture belge.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a exprimé le souhait que ces tablettes de bois devienne un véritable pont culturel au cœur de la KBR, une source d’inspiration invitant lecteurs et chercheurs à explorer la richesse des traditions et l’identité unique du Vietnam.

Se projetant vers l’avenir, il a exprimé le vœu de voir la KBR et ses homologues vietnamiens approfondir leur collaboration. Ce partenariat renforcé devrait se traduire par des échanges accrus de documents, un partage d’expérience axé sur la numérisation et la préservation des savoirs, ainsi que par la tenue d’événements dédiés au rayonnement littéraire et historique de chaque pays. L’objectif ultime reste de rapprocher les deux peuples, avec un accent particulier sur les jeunes générations, appelées à devenir les artisanes du renforcement des fondements sociaux de l’amitié belgo-vietnamienne.

La directrice de la KBR, Sara Lammens, a chaleureusement remercié le secrétaire général et président Tô Lâm, ainsi que son épouse, pour leur visite à l’institution. Très touchée par le don d’un présent qu’elle qualifie d’«exceptionnel et inestimable», elle a souligné que cette œuvre témoigne de la richesse culturelle millénaire du Vietnam, tout en tissant un pont intellectuel majeur entre les deux pays.

La responsable a assuré que l’institution veillera à la préservation méticuleuse de ce patrimoine, s’engageant à le valoriser auprès des chercheurs, des lecteurs belges et du public international afin de faire rayonner l’histoire et la culture vietnamiennes. – VNA