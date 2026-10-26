Le Vietnam mise sur une vision à long terme pour son développement maritime

Aujourd’hui, le Vietnam doit aller au-delà de la simple exploitation de ses ressources. Il lui faut renforcer la gouvernance maritime, promouvoir un développement durable et transformer son potentiel maritime en richesses durables pour la nation.

Le Président Hô Chi Minh avait très tôt compris l’importance stratégique des mers et des îles pour le développement du pays. Tout au long de sa vie, il est allé à la rencontre des travailleurs, des marins et des communautés de pêcheurs.

Lors d’une visite à Quang Ninh, en octobre 1957, il a exhorté les responsables locaux à veiller aux moyens de subsistance de la population. Il a souligné que les ressources marines du pays appartenaient au peuple.

Pour lui, protéger la souveraineté maritime ne consistait pas seulement à défendre les eaux territoriales. Il s’agissait aussi d’exploiter les ressources marines de manière responsable, au service du développement national et de l’amélioration des conditions de vie.

Deux ans plus tard, lors d’une visite à Cat Ba, à Hai Phong, il a rappelé que les forêts et les mers du pays étaient de précieuses richesses appartenant au peuple. En 1961, il a appelé les officiers et les soldats de la marine à protéger le long et magnifique littoral vietnamien.

Ces messages traduisent une vision constante : la mer doit être protégée et mise en valeur dans l’intérêt de la population.

Aujourd’hui, le Vietnam doit aller au-delà de la simple exploitation de ses ressources. Il lui faut renforcer la gouvernance maritime, promouvoir un développement durable et transformer son potentiel maritime en richesses durables pour la nation.

La résolution n° 20 sur l’édification et le développement du Vietnam en tant que puissance maritime marque une étape importante dans cette démarche. Elle place la mer au cœur du développement national et en fait un levier de la puissance du pays.

Professeur associé et docteur NGUYEN CHU HOI, ancien directeur général adjoint de l’Administration vietnamienne des mers et des îles :

« La mer est un espace intégré qui concerne de nombreux secteurs. Pourtant, jusqu’à présent, nous l’avons généralement gérée et développée secteur par secteur. »

Une approche globale, fondée sur l’espace maritime et la coopération entre les secteurs, permettrait d’obtenir de meilleurs résultats. Elle aiderait à concilier développement, sécurité et souveraineté maritimes.

La science, la technologie et les données jouent également un rôle essentiel. Elles permettent de mieux comprendre le milieu marin, d’utiliser les ressources plus efficacement et de prendre des décisions éclairées sur le long terme.

En s’appuyant sur les connaissances scientifiques, les technologies et une vision à long terme, tout en renforçant la coopération avec ses partenaires internationaux, le Vietnam peut construire un espace maritime pacifique, connecté et durable.

L’objectif est clair : faire de la mer non plus une simple ressource à exploiter, mais un moteur de développement durable, au service du pays et de sa population./.