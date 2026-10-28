Des femmes à l’avant-garde du changement dans les villages de Dien Bien

Dans la province de Dien Bien, de nombreuses femmes des zones montagneuses jouent un rôle moteur dans le développement local. Elles contribuent à dynamiser l’économie, à préserver les traditions culturelles et à encourager d’autres femmes à améliorer leurs conditions de vie.

Hanoï (VNA) - Dans la province de Dien Bien, de nombreuses femmes des zones montagneuses jouent un rôle moteur dans le développement local. Elles contribuent à dynamiser l’économie, à préserver les traditions culturelles et à encourager d’autres femmes à améliorer leurs conditions de vie.

Dans le village de Na Sang, commune de Nua Ngam, Lo Thi Vien se consacre au tissage traditionnel de brocarts. Tout en préservant les motifs caractéristiques de son groupe ethnique, elle a fait de cette activité une source de revenus, créant des emplois et améliorant les revenus d’une trentaine de femmes de la localité.

Ces femmes jouent un rôle moteur non seulement dans le développement économique, mais aussi dans la mobilisation des communautés. Par leur engagement au quotidien, elles montrent l’exemple et encouragent d’autres femmes à participer aux activités collectives.

C’est notamment le cas de Vi Thi An, responsable de l’antenne de l’Union des femmes dans le village de Pa Kin, qui a su gagner la confiance des membres au fil des années.

L’Union des femmes de la commune de Nua Ngam compte 1 897 membres réparties dans ses différentes antennes. Grâce à l’engagement de responsables locales comme Vien et An, ses initiatives mobilisent de nombreuses femmes de la région.

Ces dernières années, l’Union a multiplié les initiatives en faveur de la transformation numérique, de l’entrepreneuriat féminin et du développement économique. Ces actions reposent notamment sur la mobilisation des responsables locales, qui travaillent en étroite collaboration avec les membres et les communautés.

Dans les villages de Dien Bien, ces femmes continuent d’insuffler un esprit de solidarité, d’innovation et d’initiative. Par leur engagement quotidien, elles rapprochent l’Union des femmes des communautés locales, renforcent l’autonomie des femmes, contribuent à préserver l’identité culturelle et favorisent un développement durable. -VNA