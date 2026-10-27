Le xòe thaï se réinvente sur scène

À Muong Lo, un spectacle mêlant danses traditionnelles et technologies modernes offre un nouveau regard sur le patrimoine culturel des Thaïs.

Hanoï (VNA) - Un village traditionnel des Thaïs prend forme au milieu d’un stade. Les montagnes et les forêts s’animent au rythme des jeux de lumière. Les danses traditionnelles xòe se mêlent à la musique, aux chorégraphies et aux technologies modernes de projection.

Le spectacle « Xòe thaï – Un cercle d’amour » a offert une soirée riche en couleurs lors du Festival culturel et touristique de Muong Lo 2026. L’originalité du spectacle tient à son fil conducteur : une histoire d’amour qui relie les coutumes, les rites et les traditions artistiques des Thaïs.

Le spectacle mobilise 24 puissants projecteurs utilisant la technologie du mapping 3D, sur une surface de plus de 3.000 m² du stade. Avec des centaines d’artistes et de danseurs, ainsi que 2.026 membres de la communauté thaïe, la scène devient un lieu de rencontre entre technologie moderne et traditions vivantes.- VNA