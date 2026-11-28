Hanoï (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a proposé, le 28 novembre à Hanoï, trois orientations prioritaires visant à renforcer la coopération entre les cinq pays du Mékong, à accroître la compétitivité de la sous-région et à promouvoir un développement intelligent et durable.



Le chef du gouvernement vietnamien a participé au 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS), au cours duquel il a prononcé un discours. Organisé conjointement par le Vietnam et le Myanmar, qui assurait la présidence du mécanisme pour la période 2025-2026, le sommet, placé sous le thème « Renforcer le développement socio-économique en vue d'une ACMECS intelligente et durable », a réuni le président du Myanmar ainsi que les Premiers ministres du Cambodge, du Laos, de la Thaïlande et du Vietnam.



À l'ouverture du sommet, le président du Myanmar, Min Aung Hlaing, a souligné que la force collective des cinq pays du Mékong reposait sur la confiance et la solidarité. Il a appelé l'ACMECS à valoriser ses atouts et à contribuer davantage à la paix, à la stabilité, à la prospérité et au développement durable de la région.



Les dirigeants ont salué les résultats obtenus dans les trois piliers de coopération que sont les infrastructures physiques, les infrastructures immatérielles et les échanges entre les peuples. Ils sont également convenus de renforcer les liens économiques et de promouvoir une coopération globale dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'industrie, de l'agriculture, des transports, de l'éducation, de l'environnement et de l'énergie.



L'innovation, la transformation numérique, la transition verte et le développement inclusif ont été identifiés comme de nouveaux moteurs de croissance, de compétitivité et d'amélioration des conditions de vie. Les dirigeants ont également souligné la nécessité de développer les ressources humaines, de diversifier les sources de financement et de renforcer les capacités institutionnelles de l'ACMECS.



Dans son intervention, le Premier ministre Lê Minh Hung a affirmé que le Vietnam accordait une grande importance à la coopération dans le bassin du Mékong et participait activement à l'ACMECS, seul mécanisme de coopération initié et dirigé par les cinq pays riverains. Il a estimé que ce cadre contribuait à consolider la solidarité, la confiance stratégique et la coordination des positions communes entre les pays membres et leurs partenaires.



Face aux profondes mutations régionales et internationales, le Premier ministre a appelé à renouveler le modèle de coopération, en passant d'une adaptation passive à une démarche proactive de développement, et de l'exploitation des avantages existants à la création de nouveaux atouts compétitifs.



Il a proposé trois orientations prioritaires. La première consiste à élargir l'espace de développement, à renforcer les liens économiques et à améliorer la compétitivité de la sous-région. Les pays doivent notamment mieux connecter les centres de production, les villes, les ports, les postes-frontières et les marchés, développer les corridors économiques Nord-Sud, Est-Ouest et Sud, ainsi que les chaînes d'approvisionnement régionales. Il a préconisé de mobiliser des ressources en faveur des infrastructures routières et ferroviaires stratégiques, de faciliter les échanges et d'étudier la création d'une marque commune « Produits agricoles du Mékong ».



La deuxième orientation porte sur la protection de l'environnement, la gestion durable des ressources en eau transfrontalières et l'adaptation au changement climatique. Lê Minh Hung a appelé à renforcer la conservation de la biodiversité, la prévention des catastrophes naturelles, la lutte contre la pollution, le partage régulier d'informations et les systèmes d'alerte précoce.



La troisième vise à renouveler les méthodes de coopération et à renforcer le rôle de l'ACMECS dans la structure régionale. Le Premier ministre a demandé au Secrétariat intérimaire et à l'Institut du Mékong d'élaborer rapidement un plan directeur pour la nouvelle période, assorti de projets concrets et susceptibles de mobiliser les partenaires de développement et le secteur privé.



À l'issue du sommet, les dirigeants ont adopté la Déclaration commune de Nay Pyi Taw, qui définit les orientations de coopération entre les cinq pays. La présidence de l'ACMECS a été transmise par le Myanmar à la Thaïlande.



Le soir même, le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé un banquet officiel à l'occasion du succès des 12e Sommets CLMV et 11e Sommets ACMECS. Les dirigeants et partenaires du Mékong ont salué les propositions stratégiques du Vietnam ainsi que l'accueil chaleureux et le professionnalisme du pays hôte. -VNA

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