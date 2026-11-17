Manille (VNA) – Le matin du 17 novembre, dans le cadre du 49e Sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et des réunions connexes, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a participé au 29e Sommet ASEAN+3, aux côtés des dirigeants des pays de l’ASEAN, de la Chine, du Japon et de la République de Corée.



Dans son intervention, le dirigeant vietnamien a affirmé qu’après près de trois décennies de développement, l’ASEAN+3 était devenue l’un des principaux moteurs de la coopération en Asie de l’Est. Face aux profondes mutations de la situation mondiale et régionale, il a souligné la nécessité pour l’ASEAN+3 de renforcer ses capacités d’anticipation et l’efficacité de sa coopération afin de prévenir et de faire face de manière proactive aux défis émergents. Dans cette perspective, il a proposé trois axes prioritaires pour approfondir la coopération entre les pays membres dans les années à venir.



Premièrement, renforcer la résilience de la région et sa capacité à prévenir les risques. Il a proposé de consolider les liens économiques et commerciaux, de tirer pleinement parti des accords de partenariat économique et de libre-échange existants, ainsi que de renforcer la connectivité et la coordination intersectorielle dans les domaines de la finance, de l’énergie, de l’alimentation et de la logistique, afin de faciliter et de sécuriser les approvisionnements en cas de besoin. Outre la mise en œuvre efficace du mécanisme de réserves de riz d’urgence, il a suggéré d’envisager l’élargissement de la coopération à d’autres produits essentiels, tels que les intrants agricoles, et de renforcer la coordination en matière de sécurité énergétique.



Deuxièmement, élaborer une nouvelle vision de la coopération ASEAN+3 pour la prochaine étape. À l’approche du 30e anniversaire de la création de ce mécanisme, en 2027, le Premier ministre a proposé de mener des études en vue de définir une nouvelle vision de coopération, en cohérence avec la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045 et mieux adaptée aux besoins de développement de la région.



Troisièmement, valoriser les synergies entre les différents cadres de coopération régionale. Le Premier ministre a préconisé de passer en revue et de mettre en relation les initiatives de l’ASEAN+3 avec la coopération ASEAN+1, le mécanisme trilatéral Chine-Japon-République de Corée ainsi que les cadres bilatéraux, afin de mieux mobiliser les atouts et les ressources de chaque mécanisme et de contribuer à la construction d'un espace commun de développement en Asie de l’Est.



Le chef du gouvernement vietnamien a également souligné que les pays devaient persévérer dans le dialogue, consolider la confiance et régler leurs différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment à la Charte des Nations unies, à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 et au Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC). Il a appelé les pays à respecter leurs engagements communs afin de préserver un environnement de paix et de stabilité, propice à la coopération et au développement.

Le Premier ministre Le Minh Hung au 29e Sommet ASEAN+3. Photo : VNA





Lors du sommet, les dirigeants ont salué les résultats importants obtenus dans le cadre de la coopération ASEAN+3, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et de la finance, qui constituent les principaux piliers et moteurs de cette coopération. En 2025, les échanges commerciaux entre l’ASEAN et les trois partenaires d’Asie du Nord-Est ont atteint 1 400 milliards de dollars, en hausse de 13,7 % par rapport à 2024. Les investissements directs étrangers (IDE) des trois pays d’Asie du Nord-Est dans l’ASEAN se sont, quant à eux, élevés à 44,8 milliards de dollars.



S’agissant des orientations futures, les dirigeants ont convenu de consolider et d’approfondir davantage la coopération ASEAN+3, tout en soulignant la nécessité de promouvoir l’intégration économique et d’améliorer l’application de l’Accord de partenariat économique régional global (RCEP), ainsi que des accords commerciaux conclus entre l’ASEAN et chacun de ses partenaires.



Les pays ont convenu de valoriser le mécanisme de réserves de riz d’urgence, de renforcer le partage d’informations sur la sécurité alimentaire et de promouvoir la coopération financière et monétaire. Ils ont également décidé d’élargir leur coopération dans la réponse aux défis de sécurité non traditionnels, la garantie de la sécurité énergétique, le renforcement de la connectivité, la promotion de la transformation numérique, le commerce maritime, la logistique, les chaînes d’approvisionnement et le développement des ressources humaines, en vue de répondre aux exigences de la nouvelle période.



À l’issue du sommet, les dirigeants ont adopté la Déclaration sur le commerce maritime et la connectivité logistique ainsi que la Déclaration sur le renforcement de la résilience en matière de sécurité énergétique et de sécurité alimentaire face aux chocs extérieurs et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement. - VNA