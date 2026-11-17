Manille (VNA) – Le Premier ministre, Le Minh Hung, a participé le 17 novembre à Manille au 21e Sommet de l’Asie de l’Est (EAS), aux côtés des dirigeants de l’ASEAN et de huit pays partenaires : l’Australie, la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, la Russie et les États-Unis. Cette rencontre s’est tenue dans le cadre du 49e Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes.



Lors de ce sommet, les dirigeants ont réaffirmé le rôle de l’EAS en tant que principal forum de dialogue sur les questions stratégiques, politiques et économiques, contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionales.



Dans son intervention, le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que, face aux profondes mutations mondiales et régionales, l’EAS devait passer du dialogue visant à instaurer la confiance à une coopération concrète, axée sur des résultats tangibles. Il a proposé trois orientations stratégiques pour renforcer le rôle et l’efficacité de ce mécanisme.



Premièrement, faire de l’EAS un pilier de la paix, de la stabilité et de la confiance stratégique dans la région. Le chef du gouvernement a appelé à renforcer la centralité de l’ASEAN, à promouvoir un dialogue efficace sur les questions stratégiques et à améliorer les capacités d’anticipation des risques, de prévention des conflits et de gestion des différences, tout en intensifiant la coopération concrète.



Il a proposé la création d’un réseau de lignes directes entre les services chargés de l’application de la loi de l’EAS, afin de faciliter le partage d’informations et la coordination des réponses rapides, en lien avec la mise en œuvre de la Convention de Hanoï contre la cybercriminalité.



Concernant la Mer Orientale, le Premier ministre a appelé les parties concernées à maintenir leur coopération, à appliquer pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à parvenir rapidement à un Code de conduite (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Deuxièmement, définir un programme de coopération tourné vers l’avenir, axé sur les nouveaux moteurs de croissance. Le Premier ministre a préconisé de privilégier la transformation numérique, la transition verte, les sciences, les technologies et l’innovation, tout en renforçant les liens entre les différents cadres et initiatives régionaux afin de créer des synergies.



Il a proposé un programme régional visant à renforcer les compétences numériques et à promouvoir l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) par les petites et moyennes entreprises (PME).



Troisièmement, renforcer le rôle de passerelle stratégique de l’EAS entre la coopération régionale et la gouvernance mondiale, afin de mobiliser des ressources et de partager les expériences en matière de croissance durable, de sécurité énergétique et alimentaire et de lutte contre le changement climatique.



Le Premier ministre a affirmé qu’en tant que pays hôte de l’APEC en 2027, le Vietnam s’efforcerait de rapprocher les programmes de l’APEC, de l’ASEAN et de l’EAS. Il a également souhaité obtenir le soutien des pays membres de l’EAS pour assurer le succès de l’Année de l’APEC 2027.



À l’issue du sommet, les dirigeants ont adopté la Déclaration du Sommet de l’Asie de l’Est sur le thème « Construire ensemble notre avenir : stabilité et renouveau » et la Déclaration des dirigeants du Sommet de l’Asie de l’Est sur le renforcement de la coopération contre les escroqueries en ligne et les infractions connexes, réaffirmant leur détermination à façonner ensemble l’avenir de la région et à répondre efficacement aux défis émergents. – VNA