Hanoï (VNA) – L’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a souligné l’importance de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre lao, Saleumxay Kommasith, à l’invitation de son homologue vietnamien, Le Minh Hung.

Prévue les 27 et 28 novembre 2026, cette visite sera également marquée par sa participation au 12e Sommet de la coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV-12) et au 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS-11).

Cette visite revêt une signification importante, contribuant à consolider les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération globale et de cohésion stratégique entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, a déclaré l’ambassadrice lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Elle a notamment souligné qu’il s’agirait de la première visite officielle de Saleumxay Kommasith au Vietnam depuis son accession au poste de Premier ministre, début octobre. À cette occasion, les deux chefs de gouvernement s’entretiendront afin d’évaluer de manière globale l’état des relations de coopération entre les deux pays ces derniers temps, en particulier la mise en œuvre des accords et des contenus convenus par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États. Sur cette base, ils définiront les orientations de leur coopération pour la période à venir.

Khamphao Ernthavanh a identifié trois dimensions majeures à cette visite. Sur le plan bilatéral, cette visite de haut niveau sera également l’occasion de réaffirmer la confiance politique mutuelle et de définir clairement les orientations de coopération pour la période à venir. Elle donnera également un nouvel élan à l’articulation entre la coopération bilatérale et les programmes communs dans la région du Mékong.

Dans la sous-région du Mékong, le Laos et le Vietnam, membres actifs du CLMV et de l’ACMECS, entendent renforcer leur coopération autour des priorités de ces deux mécanismes, notamment en matière de connectivité, de facilitation des échanges commerciaux, de développement des ressources humaines, de coopération numérique et de développement durable.

La visite contribuera également à renforcer le rôle du Laos en tant que coordinateur du secteur des transports au sein du CLMV et pays clé dans l’un des piliers de l’ACMECS, ainsi que la coordination avec le Vietnam, qui assure la coordination de plusieurs secteurs du CLMV, dont les TIC, le commerce, l’investissement et le développement des ressources humaines.

Enfin, pour la Communauté de l’ASEAN, cette visite témoigne du renforcement de la coopération entre les deux pays et de la coopération sous-régionale. Le développement croissant des relations de coopération Laos-Vietnam contribuera à réduire les écarts de développement, à améliorer la connectivité économique et à consolider le rôle central du Laos au sein de l'ASEAN.

Évoquant le rôle, la responsabilité et le prestige du Vietnam, l’ambassadrice lao a souligné que le Vietnam est un membre responsable, qui bénéficie d’une confiance croissante des pays de la région et du monde, notamment dans le cadre de la coopération sous-régionale du Mékong. Cette confiance témoigne de ses atouts, notamment sa position géographique, son potentiel économique, son expérience croissante en matière de développement et sa politique étrangère active, axée sur la promotion de la coopération et du développement mutuel entre les pays.

Elle reflète également sa responsabilité à l’égard de la paix, de la stabilité et du développement commun aux niveaux régional et international.Rappelant l’adoption de la Déclaration commune du 11e Sommet CLMV, en novembre 2024, du Plan d’action CLMV 2025-2026, approuvé à Vientiane en septembre 2024, ainsi que de la Déclaration de Vientiane issue du 10e Sommet ACMECS en 2024, notamment sur la gestion des ressources en eau du Mékong, elle a insisté sur les perspectives de connectivité entre les deux pays.

Selon elle, le Vietnam dispose d'une capacité de production croissante, de ports maritimes et de portes d'accès aux marchés internationaux, tandis que le Laos, situé au cœur de la sous-région du Mékong, ainsique d'un potentiel important pour devenir un centre de transport et de logistique. Une meilleure connexion entre les réseaux routiers lao et les ports vietnamiens pourrait ainsi créer des corridors économiques importants, au bénéfice des deux pays et de l'ensemble de la région, a-t-elle ajouté.

Face aux défis croissants auxquels la sous-région du Mékong est confrontée, notamment le changement climatique, les catastrophes naturelles, la sécurité de l’eau et de l’énergie ainsi que les fluctuations de l’économie mondiale, la coopération et la responsabilité communes des pays deviennent d’autant plus nécessaires.

L’ambassadrice a souhaité que le Vietnam poursuive sa coopération avec les autres pays afin de renforcer les liens économiques et les infrastructures, de faciliter les échanges commerciaux et la circulation des biens, des services et des personnes, de promouvoir le développement durable, notamment à travers la gestion durable des ressources en eau du Mékong et l’adaptation au changement climatique, ainsi que de renforcer la solidarité et de réduire les écarts de développement au sein de la sous-région.

Évaluant les résultats de la coopération dans le cadre des mécanismes CLMV et ACMECS, l’ambassadrice Khamphao Ernthavanh a estimé que ces derniers étaient devenus d’importants forums de rencontre, d’échange de politiques, de partage d’expériences et de mise en relation économique. Ils ont contribué à réduire les écarts de développement, à promouvoir le commerce et l’investissement, à améliorer la connectivité des transports, à développer les ressources humaines et à mobiliser le soutien des partenaires au développement.

Elle a toutefois souligné certaines difficultés, notamment l’insuffisance des financements et des ressources de l’ACMECS, le manque de coordination dans la mise en œuvre des projets, ainsi que la nécessité de renforcer le suivi et la mobilisation des ressources dans le cadre du CLMV, tout en veillant à la cohérence avec les efforts d’intégration de l’ASEAN.

En vue des prochains sommets, le Laos proposera de mettre en place le Fonds de développement de l’ACMECS, d'assurer la cohérence entre le Plan directeur de l’ACMECS, le cadre de coopération CLMV, les plans de développement avec les partenaires et les priorités de l’ASEAN, et de promouvoir des projets concrets dans les domaines des infrastructures, du commerce, de l’économie numérique, du développement durable et des ressources humaines, etc. Il souhaite également renforcer la coordination avec les partenaires au développement et poursuivre la mise en œuvre du Plan d’action économique CLMV 2025-2026.

Le Laos continuera d’assurer la coordination du secteur des transports dans le cadre du CLMV et de coopérer étroitement avec le Vietnam et les autres pays membres. -VNA