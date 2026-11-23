Hanoï (VNA) – À l’invitation du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung, le Premier ministre lao Saleumxay Kommasith et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam et participeront au 12e Sommet de la coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV 12) et au 11e Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS 11), les 27 et 28 novembre 2026.

Cette information a été annoncée dans un communiqué publié par le ministère vietnamien des Affaires étrangères. -VNA