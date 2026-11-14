

Phnom Penh (VNA) – En marge du 20e Sommet de la Francophonie, qui se tient à Phnom Penh, au Cambodge, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a eu une entrevue, samedi après-midi, 14 novembre, le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni.



Lors de cette rencontre, le dirigeant To Lam a remercié le roi, la famille royale et le peuple cambodgien pour l’accueil chaleureux et solennel réservé à lui-même et à la délégation vietnamienne de haut niveau. Félicitant le Cambodge pour les importantes réalisations accomplies ces dernières années, il s’est dit convaincu que le pays poursuivrait son développement et enregistrerait de nouveaux succès.



Le dirigeant vietnamien a également exprimé sa confiance dans la pleine réussite du 20e Sommet de la Francophonie, qui contribuera à promouvoir la coopération au sein de la Francophonie et à affirmer le rôle et la position des pays de la région Asie-Pacifique en général, et du Cambodge en particulier, au sein de cette communauté ainsi que sur la scène internationale.

Lors de l'entrevue entre le haut dirigeant To Lam et le roi du Cambodge Norodom Sihamoni. Photo : VNA





De son côté, le roi Norodom Sihamoni a remercié To Lam d’avoir accepté son invitation à participer au Sommet. Il a souligné que la présence du dirigeant vietnamien revêtait une grande importance pour les relations entre les deux pays et témoignait de manière éloquente de leur amitié traditionnelle.



Le souverain cambodgien s’est réjoui des grandes réalisations, historiques et significatives, accomplies par le Vietnam dans son œuvre de renouveau, de construction et de développement national. Il a notamment salué les résultats importants obtenus dans le développement socio-économique, l’amélioration des conditions de vie de la population et le renforcement de la position internationale du Vietnam. Il s’est dit convaincu que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, avec le dirigeant To Lam à sa tête, le peuple vietnamien continuerait à obtenir de nouveaux succès et à atteindre les objectifs de développement national dans la nouvelle ère.



Les deux dirigeants ont également échangé leurs vues sur la situation de leurs pays respectifs et leurs grandes orientations de développement.



À cette occasion, le dirigeantTo Lam a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens gardaient toujours en mémoire et appréciaient profondément le soutien apporté au Vietnam par l’ancien roi Norodom Sihanouk, la reine mère Norodom Monineath Sihanouk, le roi Norodom Sihamoni, ainsi que par les générations successives de dirigeants et le peuple cambodgien, dans la lutte pour la libération et la défense nationales, ainsi que dans l’œuvre de construction du pays.



Il a réaffirmé que le Vietnam accordait constamment une grande importance et une priorité élevée au renforcement et au développement de ses relations avec le Cambodge. Le Vietnam soutient toujours un Cambodge pacifique, stable et prospère, considérant que le développement et la prospérité de ce pays sont également une source de joie pour le Vietnam.



Le roi Norodom Sihamoni a, pour sa part, souligné que le Vietnam était un grand ami, un voisin proche, chaleureux et digne de confiance du peuple cambodgien. Il a affirmé que le peuple cambodgien n’oublierait jamais le soutien et l’aide considérables et précieux apportés par le Parti, l’État et le peuple vietnamiens au Cambodge dans sa lutte pour la libération nationale et pour sortir du génocide, ainsi que dans le processus de renaissance nationale, de reconstruction et de développement du pays.



Le souverain a réaffirmé son plein soutien à la solidarité entre les deux pays et assuré que le Cambodge était prêt à accompagner le Vietnam dans son processus de développement.



Revenant sur le parcours des relations bilatérales, les deux dirigeants ont affirmé que les liens de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale, durable et à long terme entre le Vietnam et le Cambodge constituaient un patrimoine commun inestimable des deux peuples. Cultivées avec soin par le Président Hô Chi Minh, l’ancien roi Norodom Sihanouk, ainsi que par les générations successives de dirigeants et les peuples des deux pays, ces relations ont surmonté de nombreuses épreuves de l’histoire et sont devenues un bien précieux commun aux deux nations.



Les deux dirigeants ont convenu que la préservation et la valorisation de cette tradition de solidarité et d’amitié constituaient une responsabilité commune des deux États et des deux peuples. Ils ont souligné la nécessité de maintenir et d’intensifier les échanges de délégations ainsi que les contacts à haut niveau et à tous les échelons.



Ils ont affirmé qu’ils continueraient à accorder une attention particulière et à apporter leur soutien au renforcement et au développement constants des relations Vietnam-Cambodge, afin qu’elles apportent des bénéfices concrets aux populations des deux pays et contribuent activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région.



Les deux parties ont également souhaité que les activités organisées à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et de l’Année de l’amitié Vietnam-Cambodge 2027 donnent lieu à de vastes initiatives politiques, culturelles et d’échanges populaires. Ces manifestations devraient contribuer à faire rayonner les valeurs positives de l’amitié entre les deux peuples et à donner un nouvel élan au développement durable des relations bilatérales.



Concernant la communauté d’origine vietnamienne vivant au Cambodge, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam a exprimé sa reconnaissance au roi, à la famille royale et aux autorités cambodgiennes pour l’attention et les facilités accordées à ses membres afin qu’ils puissent vivre et travailler dans le pays. Il a souhaité que le souverain continue de leur apporter son attention et son soutien afin qu’ils puissent stabiliser leur vie, bien s’intégrer dans la société d’accueil et contribuer activement au développement du Cambodge ainsi qu’à l’amitié entre les deux pays.



Le dirigeant vietnamien a également souhaité que le roi continue d’accorder son attention et son soutien aux relations bilatérales et de jouer pleinement son rôle éminent dans la préservation, la consolidation et la transmission aux générations futures de la solidarité et de l’amitié traditionnelles entre le Vietnam et le Cambodge.



À cette occasion, le dirgeant To Lam a transmis ses salutations respectueuses et ses vœux de bonne santé à la reine mère Norodom Monineath Sihanouk. Il a également invité le roi Norodom Sihamoni et la reine mère à effectuer une visite au Vietnam et à y séjourner pour se reposer à la date qui leur conviendra.- VNA