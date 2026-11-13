Le Vietnam et Cuba déterminés à approfondir leur coopération

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu, le 13 novembre au siège du gouvernement, l’envoyé spécial du Parti et du gouvernement cubains, Bruno Rodríguez Parrilla, membre du Bureau politique du Parti communiste de Cuba (PCC) et ministre cubain des Affaires étrangères, en visite de travail au Vietnam.

Le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que le Vietnam attachait toujours de l’importance à ses relations avec Cuba et était déterminé à les approfondir davantage.

De son côté, Bruno Rodríguez Parrilla s’est réjoui du développement rapide du pays et s’est dit convaincu que le Vietnam atteindrait son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045, à l’occasion du centenaire de la fondation de l’État vietnamien. Il a souligné que les succès du Vietnam constituaient une grande source d’encouragement pour Cuba dans son processus de développement national.

Il a transmis au Premier ministre Le Minh Hung les salutations du général Raúl Castro, du premier secrétaire du PCC et président cubain Miguel Díaz-Canel, ainsi que du Premier ministre Manuel Marrero Cruz, et l’invitation à effectuer une visite officielle à Cuba à une date appropriée.

Les deux parties se sont félicitées de l’évolution positive des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment dans l’économie, le commerce et l’investissement. Elles ont convenu de poursuivre les échanges de délégations à tous les niveaux, de renforcer le rôle des mécanismes de coopération et d’examiner des mesures concrètes pour dynamiser les échanges économiques et commerciaux ainsi que les investissements. Elles ont également souligné la nécessité de renforcer leur coordination au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux.

Le Premier ministre Le Minh Hung a affirmé que le Vietnam continuerait à partager avec Cuba son expérience acquise au cours de 40 dernières années de Renouveau. Il a proposé aux deux parties de procéder régulièrement à l’examen de la mise en œuvre des accords conclus à haut niveau et de coordonner rapidement le règlement des difficultés éventuelles, afin de garantir des résultats concrets pour les deux pays.

Il a également appelé à faciliter la participation des entreprises vietnamiennes aux projets de coopération avec Cuba et à poursuivre efficacement les projets conjoints dans l’agriculture, la santé ainsi que dans d’autres secteurs présentant des avantages et des potentiels pour les deux parties.

S’agissant des difficultés auxquelles Cuba est actuellement confronté, le chef du gouvernement a assuré que le Vietnam continuerait à se tenir aux côtés de Cuba, à partager ses difficultés et à lui apporter son soutien dans la mesure de ses capacités. Il s’est dit convaincu que Cuba surmonterait les défis et remporterait de nouveaux succès dans l’édification et la défense de la Patrie.

Bruno Rodríguez Parrilla a réaffirmé que le Parti et l’État cubains attachaient toujours de l’importance à leurs relations spéciales avec le Vietnam et entendaient mettre en œuvre efficacement les mécanismes et accords de coopération existants.

Il a également souligné l’importance de développer la diplomatie populaire, les échanges entre collectivités locales et les activités culturelles afin d’approfondir et de diversifier davantage la coopération intégrale entre les deux pays.

À cette occasion, le Premier ministre Le Minh Hung a transmis ses salutations aux dirigeants cubains, remercié pour l’invitation à se rendre à Cuba et chargé les ministères des Affaires étrangères des deux pays de coordonner les préparatifs de cette visite à une date appropriée. -VNA