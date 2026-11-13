Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur d’une ASEAN unie et résiliente

Manille (VNA) - À l’invitation du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr., dont le pays assure la présidence de l’ASEAN en 2026, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung conduira une délégation de haut rang au 49e Sommet de l’ASEAN et aux réunions connexes, qui se tiendront à Manille du 14 au 17 novembre 2026.

Cette participation s’inscrit dans la continuité de la politique étrangère du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération et la diversification des relations internationales, conformément aux orientations du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV). Elle témoigne également de la place prioritaire qu’occupe l’ASEAN dans la stratégie diplomatique vietnamienne.

Une communauté de l'ASEAN résiliente, innovante, dynamique et centrée sur les citoyens

Créée le 8 août 1967, l’ASEAN rassemble aujourd’hui onze États membres : l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, Singapour, la Malaisie, le Brunei, le Vietnam, le Laos, le Myanmar, le Cambodge et le Timor-Leste. Après près de six décennies d’existence, l’organisation s’est imposée comme un modèle réussi de coopération et d’intégration régionale. Son rôle central s’est consolidé à travers la création et la conduite de mécanismes de dialogue importants réunissant de nombreuses puissances mondiales, tels que le Forum régional de l’ASEAN (ARF), le Sommet de l’Asie de l’Est (EAS) ou les réunions des ministres de la Défense (ADMM et ADMM+). Ces cadres témoignent de la capacité de l’ASEAN à favoriser l’équilibre, l’adaptation et la confiance avec ses partenaires internationaux.

La création officielle de la Communauté de l’ASEAN, le 31 décembre 2015, autour de trois piliers – politique et sécurité, économie, et socioculturel – a constitué une étape majeure de l’intégration régionale. Sur le plan économique, l’ASEAN est passée du septième rang mondial en 2015, avec un produit intérieur brut (PIB) de 2 500 milliards de dollars, au cinquième en 2025, avec 4 160 milliards de dollars. Elle devrait accéder au quatrième rang mondial d’ici à 2030. Forte d’un vaste réseau d’accords de libre-échange avec des partenaires majeurs comme la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Inde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que de sa participation au Partenariat économique régional global (RCEP), l’Association mise désormais sur de nouveaux moteurs de croissance : économie numérique, transition verte, économie maritime durable et neutralité carbone.

Après avoir achevé en 2025 une décennie de construction communautaire, l’ASEAN a adopté lors de son 46e Sommet en Malaisie la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, accompagnée de quatre stratégies portant sur la politique et la sécurité, l’économie, le domaine socioculturel et la connectivité.

L’année 2026 marque la première année de mise en œuvre de cette vision, dans un contexte mondial confronté à de nouveaux défis liés à l’intelligence artificielle, au changement climatique, à la transition énergétique et à la cybersécurité. Sous la présidence philippine, l’ASEAN a enregistré des progrès notables dans l’application des priorités fixées depuis le 48e Sommet tenu en mai 2026.

Le Vietnam, membre actif et responsable de l’ASEAN

Depuis son adhésion à l’ASEAN, le 28 juillet 1995, le Vietnam n’a cessé de considérer l’Association comme une priorité de sa politique étrangère et de participer activement à l’ensemble de ses piliers et domaines de coopération. En 31 ans, il a contribué au maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération régionales, tout en approfondissant ses relations avec les autres États membres. Sur le plan bilatéral, il a notamment élevé ses relations avec l’Indonésie, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande au rang de partenariat stratégique global.

Le Premier ministre Le Minh Hung (5e de gauche) et des chefs de délégations de États membres à l'ouverture du 48e Sommet de l'ASEAN. Photo: VNA

Au sein de l’organisation, il a assumé avec succès ses responsabilités tournantes, notamment lors de l’organisation du 6e Sommet de l’ASEAN en 1998 avec l’adoption du Programme d’action de Hanoï, ainsi que durant ses présidences en 2010 et en 2020. En 2020, le Vietnam a lancé plusieurs initiatives majeures pour faire face à la pandémie de COVID-19 et soutenir la relance régionale. Il a également participé activement à l’élaboration des documents fondateurs de l’Association, de la Charte de l’ASEAN de 2007 à la Vision 2045.

Plus récemment, lors du 48e Sommet en mai 2026, les propositions du Premier ministre Le Minh Hung ont conduit à l’adoption d’une déclaration des dirigeants visant à renforcer la résilience régionale face aux conséquences du conflit au Moyen-Orient. Par ailleurs, le Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF), initié et organisé par le Vietnam à Hanoï en avril 2024, février 2025 et juin 2026, s’est imposé comme un espace de dialogue ouvert permettant d’enrichir l’agenda stratégique de l’Association.

Le Vietnam joue également un rôle de passerelle efficace en tant que pays coordinateur des relations entre l’ASEAN et ses partenaires extérieurs, assurant actuellement cette mission auprès du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande pour la période 2024-2027.

Le 49e Sommet de l’ASEAN: naviguer ensemble vers un avenir commun

Prévu à Manille du 14 au 17 novembre, le 49e Sommet de l’ASEAN sera le deuxième rendez-vous au niveau des dirigeants organisé sous la présidence philippine en 2026. Il se tiendra dans un contexte régional et international marqué par des évolutions complexes et de multiples incertitudes. Face à ces défis, l’ASEAN entend consolider sa solidarité, renforcer sa résilience et approfondir sa coopération et son intégration, tout en préservant son rôle central dans l’architecture régionale.

Placée sous le thème « Naviguer ensemble vers un avenir commun », la présidence philippine a retenu trois grandes priorités pour 2026 : consolider les fondements de la paix et de la sécurité, promouvoir les corridors de prospérité et donner davantage de moyens d’action aux populations.

Le sommet examinera notamment le processus de construction de la Communauté de l’ASEAN, avec une attention portée à la sécurité énergétique, à la sécurité alimentaire et au soutien aux citoyens de l’ASEAN. Les dirigeants échangeront également sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Les réunions ASEAN+1, ASEAN+3 et le Sommet de l’Asie de l’Est permettront de faire le point sur les relations avec les partenaires et de définir de nouvelles orientations de coopération.

À cette occasion, le Premier ministre Le Minh Hung devrait présenter les positions et propositions du Vietnam concernant les priorités de développement de l’ASEAN, le renforcement de sa solidarité et de sa capacité de résilience, ainsi que l’approfondissement de ses relations avec ses partenaires. Il aura également des rencontres avec les dirigeants de plusieurs pays afin de promouvoir la coopération bilatérale.

À travers sa participation au 49e Sommet de l’ASEAN et aux réunions connexes, le Vietnam entend réaffirmer son engagement en faveur de la construction d’une Communauté de l’ASEAN unie, résiliente et durable, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région. -VNA