Robotique : une opportunité de développement pour l'ASEAN

Kuala Lumpur (VNA) – Alan Chong, directeur général d'ALS, une entreprise malaisienne pionnière dans le domaine des véhicules de livraison autonomes RoboVan, a partagé avec l'Agence vietnamienne d'information (VNA) son analyse des atouts, des défis et des perspectives de coopération entre les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dans le secteur de la robotique.



Selon lui, la Malaisie dispose déjà de solides bases dans les semi-conducteurs, l'électronique et l'industrie manufacturière. Le pays doit désormais passer de l'adoption de technologies étrangères à la recherche, au développement et à la commercialisation de ses propres solutions.



Concernant l'Asie du Sud-Est, Alan Chong estime que la région n'a pas nécessairement besoin de rivaliser directement avec les États-Unis ou la Chine à chaque étape de la chaîne de valeur. Son principal atout réside dans la complémentarité des compétences nationales : la Malaisie excelle dans les semi-conducteurs et l'électronique, tandis que le Vietnam possède une solide base industrielle.



Dans le domaine de la logistique autonome, les technologies se rapprochent progressivement d'une utilisation commerciale, ALS exploitant déjà des véhicules autonomes de niveau 4 en Malaisie. Le secteur reste toutefois confronté à trois défis majeurs : la commercialisation, le développement des compétences et l'adaptation du cadre réglementaire.



Concernant la coopération entre la Malaisie et le Vietnam, le dirigeant d'ALS appelle à privilégier les actions concrètes plutôt que les simples discussions. Les deux pays pourraient collaborer au déploiement de robots dans des secteurs clés comme la logistique, l'industrie manufacturière et l'agriculture, tout en partageant leur expertise technique pour développer des solutions communes. L'objectif est de maîtriser les technologies, de créer des produits pouvant être déployés à grande échelle dans toute la région et de réduire la dépendance aux technologies importées. -VNA

