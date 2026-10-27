Des inondations soudaines frappent Phuket, en Thaïlande, alors que les fortes pluies persistent

Hanoï, 27 octobre (VNA) – De fortes pluies survenues dans la nuit ont provoqué des inondations soudaines sur l'île thaïlandaise de Phuket ce 26 octobre, touchant ses trois districts, dont la ville de Phuket, rapportent les médias locaux.
Le vice-gouverneur, Romdon Hayiawae, a indiqué que le niveau de l'eau a commencé à baisser en fin de matinée ; toutefois, certaines zones en contrebas restent inondées, et les autorités conseillent aux petits véhicules d'éviter ces secteurs. Les inondations ont également entraîné des glissements de terrain par endroits ; des équipes sont à pied d'œuvre pour dégager la boue, les rochers et les débris, afin d'éviter l'obstruction des canaux et des cours d'eau.
Environ 100 foyers sont touchés, mais aucune victime n'est à déplorer. Le Département météorologique thaïlandais a averti que les fortes pluies persisteront dans le sud du pays jusqu'au 28 octobre, augmentant ainsi les risques d'inondations soudaines et de glissements de terrain.
Depuis la mi-septembre, des inondations frappent une grande partie de la Thaïlande, faisant au moins 83 morts au 26 octobre, selon le Département de la prévention et de l'atténuation des catastrophes.- VNA
L’ONU et la BAD soutiennent le renforcement de l’agriculture rurale au Cambodge
Vladanka Andreeva, coordinatrice résidente des Nations Unies au Cambodge, a déclaré que le programme « Financement agricole pour une prospérité rurale inclusive » (AGRIFIN) mobiliserait 3 millions de dollars sous forme de subventions afin de débloquer plus de 30 millions de dollars de prêts auprès de banques et d’institutions de microfinance. L’objectif est d’aider les agriculteurs cambodgiens à développer leur production, à investir dans des équipements et à accroître leurs revenus.