L'Indonésie met en garde contre les dangers posés par trois volcans actifs



Jakarta, 2 novembre (VNA) – L'Agence nationale indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB) a conseillé aux habitants de rester vigilants face à l'activité de trois volcans – Anak Krakatau, Merapi et Semeru – qui sont actuellement au niveau d'alerte 3, et de rester à l'écart des zones potentiellement touchées.



L'avertissement a été émis par Berton SP Panjaitan, chef par intérim du Centre de données, d'information et de communication sur les catastrophes du BNPB, lors d'une conférence de presse le 30 octobre.



Les données du Centre de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques (PVMBG) ont montré qu'à 6 heures du matin le 30 octobre (heure locale), les trois volcans restaient au niveau d'alerte 3, indiquant des dangers potentiels importants et la nécessité d'une vigilance accrue.



Concernant le mont Anak Krakatau, situé dans le détroit de la Sonde entre Java et Sumatra, le BNPB a conseillé aux habitants, touristes et pêcheurs de rester à l'écart des zones dangereuses. L'activité volcanique pourrait déclencher des coulées de lave, des éruptions de matériaux volcaniques et des émissions de cendres, ce qui constituerait une menace pour la sécurité publique.



Berton a souligné que conformément aux recommandations de l'agence locale de gestion des catastrophes (BPBD) et du PVMBG, toutes les activités sont interdites dans un rayon de 3 km autour du mont Anak Krakatau.



Pendant ce temps, le mont Merapi, situé à la frontière entre la région spéciale de Yogyakarta et la province centrale de Java, reste au niveau d'alerte 3, avec des risques comprenant des coulées pyroclastiques, des coulées de lave et l'éjection de matériaux volcaniques.



Le BNPB a spécifiquement averti les habitants vivant le long des rivières provenant du volcan de se méfier des coulées de boue et des coulées de matériaux volcaniques, en particulier lors de fortes pluies dans les zones en amont.



Dans l'est de Java, le mont Semeru, la plus haute montagne de l'île de Java, est également resté au niveau d'alerte 3. Les dangers potentiels comprennent des coulées pyroclastiques, des coulées de lave, des éjections de roches incandescentes et des lahars déclenchés par la pluie.



Le BNPB a conseillé aux gens d'éviter les activités le long du couloir de la rivière Besuk Kobokan dans un rayon de 13 km autour du volcan et de rester à au moins 500 m des berges de la rivière.



L'agence a souligné que le respect des consignes de sécurité et des avertissements émis par les autorités est essentiel pour minimiser les risques, notamment pour les personnes vivant, travaillant ou voyageant dans des zones potentiellement affectées par l'activité volcanique. - VNA

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