L’Indonésie renforce les opérations d’ensemencement des nuages contre les incendies de forêt

Jakarta (VNA) – L’Indonésie déploie une vaste opération de modification météorologique, mobilisant 15 avions pour ensemencer les nuages dans trois provinces, à savoir le Sumatra du Sud, le Kalimantan central et le Kalimantan du Sud. L’objectif est de provoquer des précipitations à grande échelle afin de maîtriser les incendies de forêt et de tourbières, alors que les fumées continuent de menacer la santé de la population.



L’armée de l’air indonésienne a indiqué que cette opération avait provoqué des précipitations dans certaines zones du Sumatra du Sud le 26 octobre. Parallèlement, le gouvernement étend les opérations de modification météorologique aux régions présentant un risque élevé d’incendie.



Le directeur de l’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG), Teuku Faisal Fathani, a déclaré qu’il s’agissait de la plus vaste opération de modification météorologique jamais menée en Indonésie.



L’opération est coordonnée par la BMKG, l’Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), le ministère indonésien des Forêts et les Forces armées. L’Agence nationale de recherche et d’innovation (BRIN) ainsi que les autorités locales apportent également leur soutien à l’analyse météorologique, à la préparation des matériaux d’ensemencement des nuages et à la coordination des moyens déployés.



Les opérations se concentrent sur les zones touchées par les incendies, notamment les régions de tourbières, où les feux peuvent couver sous la surface et sont particulièrement difficiles à maîtriser.



Les conséquences des fumées sur la santé publique suscitent une inquiétude croissante.



Selon les données du ministère indonésien de la Santé, environ 350 000 cas de maladies respiratoires liées aux fumées des incendies de forêt ont été recensés dans le pays depuis août. Le Kalimantan central compte à lui seul quelque 31 000 cas. Dans certaines zones, l’indice de pollution atmosphérique a dépassé 1 000, soit un niveau largement supérieur au seuil de 300 considéré comme dangereux. - VNA

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