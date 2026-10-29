Le Vietnam fait front commun pour exiger la fin de l’embargo américain contre Cuba

New York (VNA) – Le ministre-conseiller Nguyên Hai Luu, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), a réaffirmé la position constante de son pays en faveur de la levée immédiate, totale et inconditionnelle des mesures d’embargo économique, commercial et financier des États-Unis à l’encontre de Cuba, y compris celles dotées d’effets extraterritoriaux.

Il a formulé ces déclarations lors du débat annuel sur l’embargo américain contre Cuba, organisé dans le cadre de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU 81) au siège de l’ONU à New York, les 27 et 28 octobre.

Ce débat intervient alors que Cuba fait face à de graves difficultés socio-économiques, marquées par des pénuries d’énergie, de denrées alimentaires et de médicaments, dans un contexte de durcissement persistant des restrictions américaines.

Le représentant vietnamien s’est déclaré préoccupé par l’aggravation des difficultés auxquelles est confronté le peuple cubain. Il a notamment pointé du doigt les restrictions sur les approvisionnements énergétiques, qui paralysent le fonctionnement des hôpitaux, des écoles et des réseaux de distribution d’eau, tout en perturbant la production alimentaire, les transports et l’acheminement de l’aide humanitaire.

Il a réaffirmé la nécessité absolue de respecter l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’autonomie politique de Cuba, ainsi que le droit de son peuple à l’autodétermination et au choix de son propre modèle de développement, à l’abri de toute ingérence ou coercition extérieure.

Enfin, le ministre-conseiller Nguyên Hai Luu a souligné que tous les différends devaient être réglés par le dialogue et des voies diplomatiques pacifiques, dans le respect mutuel et conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international.

Rappelant la position exprimée en septembre par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, lors du débat général de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le diplomate a souligné que le Vietnam continuait d’exiger la levée des embargos, des sanctions et des restrictions sur les approvisionnements énergétiques imposés à Cuba, ainsi que le retrait de l’île de la liste des États soutiens du terrorisme.

Réaffirmant l’amitié traditionnelle et la solidarité indéfectible qui unissent le Vietnam et Cuba, le diplomate a insisté sur le fait que le Vietnam n’oubliera jamais le soutien inestimable apporté par Cuba lors des périodes les plus difficiles de son histoire.

Le Vietnam continuera de se tenir aux côtés de Cuba et de promouvoir une coopération pragmatique, en particulier dans le domaine de la sécurité alimentaire à travers des programmes d’appui à la production de riz, de maïs et à l’aquaculture, afin d’aider la nation caribéenne à surmonter la crise actuelle et à stabiliser les conditions de vie de sa population, a-t-il précisé.

Enfin, le Vietnam a lancé un appel aux États membres de l’ONU, à l’ensemble du système des Nations Unies et aux partenaires internationaux pour qu’ils maintiennent leur aide à Cuba, lui permettant ainsi de relever ses défis socio-économiques et d’atteindre ses objectifs de développement durable.

Lors du débat, les représentants de nombreux pays et coalitions d’États, notamment le Mouvement des non-alignés, le Groupe des 77 et la Chine, l’ASEAN ainsi que le Groupe africain, ont exprimé leur vive préoccupation face aux effets dévastateurs de l’embargo sur l’économie cubaine et les conditions de vie de sa population.

De nombreux intervenants ont souligné que les restrictions sur les approvisionnements en carburant, les transactions financières et le commerce international exacerbaient les difficultés dans des secteurs vitaux tels que la santé, l’éducation, la production alimentaire et l’approvisionnement en électricité, tout en freinant les efforts de Cuba vers un développement durable. Ils ont exhorté les États-Unis à lever le blocus, y compris ses mesures à portée extraterritoriale, et à retirer l’île de la liste des États soutenant le terrorisme.

À l’issue des délibérations, l’AGNU a voté l’adoption de sa résolution annuelle exigeant la levée de l’embargo contre Cuba.

Examinée pour la première fois par l’AGNU en 1992, cette résolution réaffirme les principes fondamentaux d’égalité souveraine, de non-ingérence dans les affaires intérieures des États et de liberté du commerce et de la navigation internationale. Elle appelle ainsi les nations à s’abstenir de promulguer ou d’appliquer des mesures d’embargo incompatibles avec la Charte des Nations Unies et le droit international. – VNA