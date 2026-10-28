La Commission de contrôle du Comité central du Parti examine des violations à Cao Bang

Hanoï (VNA) – La Commission de contrôle du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a proposé, le 28 octobre, au Secrétariat de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de Trinh Truong Huy, ancien vice-président du Comité populaire de la province de Cao Bang, et de Nguyen Ngoc Thu, ancienne directrice du Service provincial de l'Éducation et de la Formation, pour de graves violations.



Cette proposition a été formulée lors de la 15e réunion de la Commission, tenue à Hanoï sous la présidence de Tran Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission de contrôle du Comité central du Parti.



Après examen d'un rapport sur les violations commises par des membres du Parti dans la province de Cao Bang, la Commission a conclu que Trinh Truong Huy et Nguyen Ngoc Thu avaient enfreint les règlements du Parti et la législation nationale dans l'exercice de leurs fonctions, notamment en matière de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques répréhensibles.



Elle a également relevé des manquements aux règles de conduite et au devoir d'exemplarité des membres du Parti.



Selon la Commission, ces violations ont eu de très graves conséquences et porté atteinte à la réputation des organisations du Parti et des autorités locales, justifiant des mesures disciplinaires.



La Commission a donc demandé au Secrétariat d'examiner les sanctions à prendre à leur encontre.



Par ailleurs, à l'issue de son contrôle de la permanence et des membres permanents du Comité du Parti de la Corporation maritime du Vietnam (Vietnam Maritime Corporation), la Commission a relevé plusieurs irrégularités et insuffisances concernant la direction et la mise en œuvre du règlement de fonctionnement, la gestion du personnel, la gestion des finances, des actifs et des projets d'investissement, ainsi que la mise en œuvre des conclusions des contrôles, inspections et audits, ainsi que les déclarations de patrimoine et de revenus.



Elle a demandé aux responsables concernés de procéder à un examen critique de leurs manquements, de prendre rapidement des mesures correctives et de lui rendre compte des résultats.



Lors de cette réunion, la Commission a également examiné et traité un recours contre une sanction disciplinaire au sein du Parti, ainsi que plusieurs autres questions. – VNA