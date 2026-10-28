Politique

Le Vietnam et l’ONU renforcent leur partenariat sur le numérique et l’information

Le Vietnam fait de l’accès égal à l’information et du déploiement d’Internet dans les zones reculées ses priorités numériques, visant une transition inclusive qui généralise les bénéfices des progrès technologiques à l’ensemble de sa population.

Le chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, Ngô Dông Hai, remet un cadeau souvenir à la secrétaire générale adjointe à la communication globale des Nations Unies, Melissa Fleming. Photo : VNA
Le chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, Ngô Dông Hai, remet un cadeau souvenir à la secrétaire générale adjointe à la communication globale des Nations Unies, Melissa Fleming. Photo : VNA

New York (VNA) – Le chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, Ngô Dông Hai, a salué lundi 27 octobre le rôle de l’ONU dans la coopération numérique et de l’information, lors d’un entretien avec la secrétaire générale adjointe à la communication globale des Nations Unies, Melissa Fleming.

L’ambassadeur Dô Hung Viêt, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU, ainsi que des représentants du Comité de l’information des Nations Unies, ont également pris part à cette rencontre.

En visite de travail aux États-Unis, Ngô Dông Hai, a affirmé que le Vietnam accordait une importance primordiale à la garantie d’un accès équitable à l’information, à la promotion d’une transformation numérique inclusive et à l’extension des infrastructures Internet, en particulier dans les régions reculées et défavorisées, afin que l’ensemble de la population puisse bénéficier des progrès scientifiques et technologiques.

Il a souligné que le développement fulgurant des technologies numériques, et particulièrement de l’intelligence artificielle (IA), ouvrait des perspectives considérables tout en soulevant des défis majeurs en matière d’éthique, de sécurité des données, de fausses informations et de désinformation, menaçant ainsi de saper la confiance du public.

Le membre du Comité central du Parti et chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation a également estimé que la résolution de ces problèmes imposera une action coordonnée entre les États, les organisations internationales et les entreprises technologiques.

Réaffirmant l’engagement actif du Vietnam dans les efforts internationaux pour bâtir un cyberespace sûr, sain et responsable, il a rappelé l’accueil par le pays, en octobre 2025, de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoi), illustrant son engagement à promouvoir la coopération multilatérale face aux défis du monde numérique.

Ngô Dông Hai a appelé à renforcer la coopération et le partage d’expériences afin de garantir la transparence et la fiabilité de l’information, de réduire la fracture numérique et de respecter la diversité culturelle et linguistique. Il a également insisté sur la nécessité d’assurer aux pays en développement un accès équitable aux bénéfices de la transformation numérique.

De son côté, Melissa Fleming a salué les avancées et les contributions du Vietnam en matière de transformation numérique, d’élargissement de l’accès à l’information et de coopération internationale, soulignant notamment son engagement actif au sein du Comité de l’information des Nations Unies.

La secrétaire générale adjointe à la communication globale des Nations Unies a mis en lumière plusieurs initiatives clés, telles que les Principes mondiaux pour l’intégrité de l’information et le Pacte numérique mondial. Elle a insisté sur l’impératif de développer et d’utiliser l’intelligence artificielle de manière sûre et responsable, tout en renforçant les capacités de lutte contre les fausses nouvelles, la désinformation et la manipulation de l’information.

Enfin, elle a exprimé sa volonté de poursuivre la collaboration avec le Vietnam, en particulier via le Bureau du coordonnateur résident des Nations Unies sur place, afin de faire progresser les objectifs communs dans les domaines de l’information, de la communication et d’un développement numérique inclusif et durable. – VNA


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