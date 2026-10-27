Politique

Rapatriement des restes de 120 soldats vietnamiens tombés au combat au Cambodge

Pour la deuxième phase de la campagne des "500 jours et nuits", Dong Nai prévoit de récupérer environ 200 restes supplémentaires et de réaliser l’objectif fixé d’ici mai 2027.

Le commandement militaire de la ville de Dong Nai a remis des certificats de félicitations aux collectivités et aux individus ayant obtenu des résultats exceptionnels dans la recherche, le rapatriement et l'identification des dépouilles de soldats tombés au combat. Photo : VNA
Le commandement militaire de la ville de Dong Nai a remis des certificats de félicitations aux collectivités et aux individus ayant obtenu des résultats exceptionnels dans la recherche, le rapatriement et l'identification des dépouilles de soldats tombés au combat. Photo : VNA

Dong Nai (VNA) – Le Comité populaire de Dong Nai a organisé, le 27 octobre, une conférence-bilan des opérations de recherche, de récupération et d’identification des restes de soldats tombés au combat dont l’identité demeure inconnue. La réunion a également permis d’évaluer les résultats de la première phase de la campagne des "500 jours et nuits" et de définir les orientations pour 2027, ainsi que pour la deuxième phase de cette campagne.

Selon le Comité directeur chargé de ces opérations à Dong Nai, la localité a atteint, voire dépassé, plusieurs objectifs importants fixés par les autorités centrales et la Région militaire 7. Du début de l’année 2026 au 21 octobre, les équipes ont retrouvé et récupéré les restes de 220 soldats. L’équipe K72 en a récupéré 154, dont 120 au Cambodge, tandis que l’équipe K76 en a retrouvé 66 dans les communes de Loc Quang, Loc Thanh, Tan Loi et Loc Ninh.

Au cours des recherches, des fouilles et des prélèvements d’ADN destinés à identifier les soldats, les équipes ont également découvert de nombreux objets personnels susceptibles d’apporter des informations supplémentaires sur les personnes tombées au combat.

Concernant les prélèvements sur les sépultures et la collecte d’échantillons biologiques auprès des proches des soldats pour les analyses génétiques, les forces compétentes ont achevé les prélèvements sur plus de 7 400 tombes. Parmi celles-ci, près de 4 600 permettaient des prélèvements, tandis que plus de 2 800 ne remplissaient pas les conditions requises. La ville a recueilli 2 705 des 2 952 échantillons biologiques prévus auprès des familles, soit un taux de réalisation de 91,63 %.

Le sous-colonel Tong Ngoc Truong, responsable politique de l’équipe K76 relevant du Commandement militaire de Dong Nai, a indiqué que son unité avait rapidement engagé ses missions après sa création, malgré plusieurs difficultés. Ses effectifs, récemment constitués, manquaient d’expérience et de moyens matériels. Le vaste territoire et les transformations du terrain depuis la guerre compliquaient également les recherches. En outre, les témoins historiques, souvent âgés, avaient une mémoire moins précise, tandis que les habitants des zones reculées accédaient difficilement à l’information.

Face à ces obstacles, l’équipe K76 a renforcé sa coopération avec les autorités locales, les anciens combattants, les témoins historiques et les médias afin de diversifier les sources d’information, de délimiter les zones de recherche et d’adapter les plans d’intervention. Elle entend poursuivre ces efforts, intensifier la communication et multiplier les reconnaissances sur le terrain afin de retrouver davantage de restes de soldats.

Pour la deuxième phase de la campagne des "500 jours et nuits", Dong Nai prévoit de récupérer environ 200 restes supplémentaires et de réaliser l’objectif fixé d’ici mai 2027. La localité s’attachera également à vérifier les informations et les documents fournis par des pays étrangers concernant les militaires vietnamiens morts pendant la guerre, ainsi qu’à examiner les renseignements transmis par des organisations et des particuliers sur les soldats et leurs sépultures.

La ville de Dong Nai ambitionne de retrouver et de récupérer 200 restes de soldats tombés au combat supplémentaires d’ici mai 2027, tout en se tenant prête à atteindre les objectifs complémentaires fixés dans le cadre du plan général de la Région militaire 7.- VNA

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