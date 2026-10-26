Le législateur suprême plaide pour des liens accrus avec le Parlement polonais

Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a affirmé lundi 26 octobre au Premier ministre polonais Donald Tusk que l’Assemblée nationale du Vietnam soutient fermement le renforcement de la coopération interparlementaire avec le Parlement polonais.

Il a déclaré lors de son entrevue avec le chef du gouvernement polonais que l’Assemblée nationale du Vietnam travaille à la promotion du rôle des organes législatifs dans l’établissement d’un cadre juridique favorable, la surveillance de la mise en œuvre des accords et des engagements, et le déploiement efficace des différents domaines de coopération entre les deux pays.

Les relations entre le Vietnam et la Pologne n’ont jamais été aussi excellentes, s’est-il félicité, y voyant le socle d’une nouvelle ère de développement partagé. Il a salué des résultats des entretiens du Premier ministre polonais Donald Tusk avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, ainsi qu’avec le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung.

Le Vietnam accélère le perfectionnement de son système juridique afin de garantir une mise en œuvre efficace de la réforme administrative. Cette démarche vise à renouveler le modèle de développement, à renforcer la compétitivité économique et à orienter le pays vers une croissance rapide et durable, a-t-il fait savoir.

À travers ses activités législatives et de surveillance, l’Assemblée nationale du Vietnam s’engage à instaurer un environnement des investissements et des affaires favorable et transparent. L’objectif est d’optimiser l’application des politiques publiques, de consolider la confiance des entreprises locales et étrangères, et de jeter ainsi les bases d’un partenariat de long terme avec la Pologne, a-t-il indiqué.

S’appuyant sur le partenariat stratégique fraîchement établi, le législateur suprême a exhorté les deux parties à concrétiser leur plan d’action 2026-2030 à travers des objectifs précis. Pour garantir la pérennité et la solidité de ces liens bilatéraux, il a également insisté sur la nécessité de maintenir un rythme soutenu d’échanges de haut niveau et de respecter rigoureusement les accords mutuels.

Pour dynamiser leur partenariat, les deux pays devraient capitaliser sur l’intégration des chaînes d’approvisionnement et des investissements réciproques. L’enjeu consiste à cibler stratégiquement les secteurs correspondants aux atouts de la Pologne et aux besoins de développement du Vietnam, a-t-il suggéré.

Selon le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, porter les échanges bilatéraux à 6 milliards de dollars exige désormais des mesures concrètes, à commencer par un soutien accru aux entreprises et la garantie d’un climat des ‘affaires à la fois sûr et transparent.

Cette dynamique vise à faire du Vietnam un maillon essentiel des chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales. En contrepartie, le Vietnam se tient prêt à agir comme une porte d’entrée stratégique pour faciliter l’accès des entreprises polonaises au marché de l’ASEAN.

Enfin, les deux pays doivent porter leurs efforts sur des secteurs de rupture tels que la haute technologie, les énergies renouvelables, les biotechnologies et la transition numérique. En parallèle, le renforcement de la coopération dans les infrastructures de transport, la logistique et l’économie maritime viendra bâtir l’ossature matérielle nécessaire pour stimuler la connectivité entre les deux pays, ainsi qu’entre le Vietnam et l’ASEAN.

Les deux pays devraient désormais miser sur les secteurs d’avenir tels que la haute technologie, les énergies renouvelables, les biotechnologies et la transformation numérique. En complément, intensifier la coopération dans les infrastructures de transport, la logistique et l’économie maritime posera les fondations matérielles indispensables pour propulser la connectivité bilatérale et ancrer plus solidement le Vietnam au cœur de l’écosystème de l’ASEAN, a-t-il poursuivi.

Il a exprimé sa gratitude envers le Parlement polonais pour la ratification de l’Accord de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam (EVIPA). Il a appelé la Pologne à plaider auprès des autres États membres de l’UE pour une ratification rapide afin de permettre l’entrée en vigueur de l’accord. Par ailleurs, il a encouragé les entreprises polonaises à investir au Vietnam dans les secteurs de la pharmacie, des énergies vertes, des infrastructures et de la logistique.

Sur le front de la science, de la technologie et de l’innovation, il a sollicité un appui renforcé pour moderniser les entreprises locales, accélérer les transferts de technologies et sceller des partenariats stratégiques dans le numérique ainsi que l’agriculture de haute précision. Il a également plaidé pour une coopération accrue dans le développement des infrastructures de transport et de l’économie maritime.

Le volet culturel et éducatif n’est pas en reste. Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a exprimé le souhait de voir la Pologne augmenter ses allocations de bourses d’études. Enfin, pour insuffler une nouvelle dynamique au tourisme et fluidifier les échanges entre les deux peuples, il a encouragé une simplification des procédures d’octroi de visas.

Enfin, pour mettre la coopération parlementaire au diapason des ambitions économiques bilatérales, il a préconisé d’intensifier les échanges, qu’il s’agisse de délégations de haut niveau, de commissions spécialisées ou de groupes de jeunes et de femmes parlementaires.

Il a également insisté sur la nécessité de partager leurs expériences respectives en matière d’État de droit et de renforcer leur coordination au sein des instances internationales, notamment l’Union interparlementaire (UIP) et le Partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP).

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a officiellement invité les présidents du Sénat et de la Diète polonais à se rendre en visite officielle au Vietnam.

Le Premier ministre Donald Tusk a exprimé sa gratitude pour l’accueil solennel et chaleureux réservé par le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, les dirigeants et le peuple vietnamiens, y voyant le témoignage de liens profonds et sincères.

Affirmant que la Pologne attache une grande importance à ses relations avec le Vietnam, il a souligné le fort potentiel de la coopération bilatérale, et a insisté sur la nécessité de concrétiser le cadre du partenariat stratégique par des projets conjoints ciblés, inscrits dans le plan d’action 2026-2030 fraîchement signé par les deux parties. À cet effet, il a invité l’Assemblée nationale du Vietnam à soutenir et à partager ses priorités sectorielles afin de concentrer les efforts communs.

Le chef du gouvernement polonais a salué la contribution du Groupe parlementaire d’amitié Pologne-Vietnam au renforcement des liens interparlementaires, notant que le président de ce groupe figurait personnellement dans la délégation officielle.

Il a mis un accent particulier sur la coopération dans l’enseignement supérieur, la formation, la recherche scientifique et le transfert de technologies entre universités, instituts et entreprises des deux pays. Enfin, il a rappelé que les échanges populaires, le tourisme et l’éducation constituaient le socle et le fondement du développement des excellentes relations bilatérales.

En ce qui concerne les domaines spécifiques de coopération, le Premier ministre Donald Tusk a exprimé le souhait de renforcer les liens avec le Vietnam dans les secteurs de la culture, de l’éducation et de la formation, de la sécurité, de la défense, ainsi que de la coopération spatiale.

Il a également plaidé pour un rapprochement entre le monde des affaires et les établissements de formation professionnelle afin de développer un capital humain répondant aux besoins du terrain.

Le Premier ministre Donald Tusk a soutenu le renforcement de la coopération entre le Parlement polonais et l’Assemblée nationale du Vietnam, un levier essentiel pour intensifier le partage d’expériences et appuyer le déploiement de projets conjoints.

Pour le chef du gouvernement polonais, cette synergie législative doit s’accompagner d’un suivi rigoureux sur le terrain afin de garantir l’application effective des accords de haut niveau, l’objectif étant de traduire ces orientations stratégiques en résultats concrets, générateurs de bénéfices tangibles pour les citoyens et les entreprises.

Il a apprécié la communauté vietnamienne en Pologne qui est particulièrement saluée par la population locale, parfaitement intégrée et agissant comme un véritable pont entre les deux pays. Il a affirmé collaborer pour inciter les derniers États membres de l’Union européenne à ratifier l’EVIPA, tout en plaidant auprès de la Commission européenne pour la levée du «carton jaune» pour la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) pour le Vietnam.

À cette occasion, le Premier ministre Donald Tusk a transmis au président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, les salutations et les vœux des dirigeants du Parlement polonais. – VNA