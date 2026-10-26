Économie

Le Vietnam et la Pologne visent à porter leur commerce à 6 milliards de dollars

Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que la table ronde des affaires Vietnam-Pologne se tenait juste après l’annonce officielle, par les dirigeants des deux pays, de l’élévation de leurs relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique.

Le Premier ministre Lê Minh Hung (3e, au premier rang,à partir de la gauche) et son homologue polonais Donald Tusk (2e) lors de la table ronde des affaires Vietnam-Pologne, à Hanoi, le 26 octobre. Photo : VNA
Le Premier ministre Lê Minh Hung (3e, au premier rang,à partir de la gauche) et son homologue polonais Donald Tusk (2e) lors de la table ronde des affaires Vietnam-Pologne, à Hanoi, le 26 octobre. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung et son homologue polonais ont coprésidé lundi 26 octobre à Hanoi une table ronde des affaires, réaffirmant leur volonté d’intensifier la coopération économique dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays.

Organisé conjointement par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère polonais du Développement économique et de la Technologie, cet événement s’inscrit dans le cadre de la visite officielle du chef du gouvernement polonais au Vietnam.

Cap sur 6 milliards de dollars d’échanges

S’exprimant lors de cet événement, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que la table ronde des affaires Vietnam-Pologne se tenait juste après l’annonce officielle, par les dirigeants des deux pays, de l’élévation de leurs relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique. Ce jalon historique formalise le renforcement des liens bilatéraux, témoigne d’une profonde confiance politique mutuelle ainsi que d’une vision commune, et traduit la détermination des deux nations à porter leur amitié traditionnelle vers de nouveaux sommets.

Il a espéré que cette conférence contribuera à concrétiser le nouveau cadre du partenariat stratégique entre le Vietnam et la Pologne, à travers des initiatives, des programmes et des projets de coopération économique, commerciale et d’investissement porteurs de valeur à long terme — en particulier dans les domaines où les deux parties disposent de potentiel et d’atouts —, en adéquation avec les besoins et les intérêts de la population, des entreprises et du développement de chaque pays.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que la coopération économique, commerciale et d’investissement constituait un pilier majeur de la relation bilatérale. La Pologne s’impose actuellement comme le premier partenaire commercial du Vietnam en Europe centrale et orientale. Les échanges commerciaux bilatéraux affichent une croissance continue, atteignant près de 4 milliards de dollars en 2025, soit une progression de 14,8 % par rapport à 2024, et près de 3,5 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2026, , en hausse de 19% sur un an.

Forts de leurs positions stratégiques respectives en Europe centrale et en Asie du Sud-Est, la Pologne et le Vietnam disposent d’un immense potentiel pour interconnecter leurs marchés et développer leurs chaînes d’approvisionnement.

La Pologne dispose d’atouts majeurs dans les secteurs de la pharmacie, de la santé, de la défense, des énergies renouvelables, de la transition numérique, de l’agriculture intelligente, du ferroviaire, de la construction navale et de l’environnement. De son côté, le Vietnam excelle dans l’industrie manufacturière, les infrastructures portuaires et s’appuie sur une main-d’œuvre abondante ainsi que sur un réseau de 18 accords de libre-échange avec plus de 60 partenaires.

Il a souligné qu’une connectivité accrue permettrait aux deux parties de créer des chaînes de production, d’approvisionnement et de consommation à la fois plus compétitives et plus efficaces. L’objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 6 milliards de dollars — un cap fixé d’un commun accord par les dirigeants des deux pays — est pleinement réalisable, à condition que les gouvernements et les entreprises unissent leurs efforts.

Pour porter la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays vers de nouveaux sommets, en parfaite adéquation avec le cadre de leur partenariat stratégique, le Premier ministre Lê Minh Hung a appelé à un renforcement qualitatif des synergies.

Saluant la présence dynamique des entreprises et institutions polonaises dans des secteurs de pointe — tels que la santé, la pharmacie, l’industrie de la défense ou encore les technologies spatiales —, il a souligné que cette dynamique offrait une opportunité cruciale aux acteurs des deux pays d’établir des connexions directes, de fluidifier le partage d’informations et d’explorer des pistes de collaboration à fort potentiel dans de nouveaux domaines, caractérisés par une forte intensité scientifique et technologique ainsi qu’une haute valeur ajoutée.

Dans cette optique, le Vietnam encourage les entreprises polonaises à prospecter et à intensifier leur coopération ainsi que leurs investissements sur son marché. L’accent est mis sur les secteurs d’excellence de la Pologne qui s’alignent avec les besoins de développement durable du Vietnam, notamment les énergies renouvelables, l’agriculture intelligente, la transition numérique, le ferroviaire, la construction navale ou encore l’environnement, le tout adossé à des transferts de technologie.

Le dirigeant vietnamien a exhorté les deux parties à lever sans tarder les verrous institutionnels, politiques et réglementaires. Sont particulièrement visés les freins liés aux procédures d’investissement, à l’immigration, aux douanes et aux normes techniques. Pour fluidifier ces échanges, il a plaidé pour une intensification du dialogue entre le monde des affaires et les institutions publiques. Il a notamment cité en exemple le Forum des entreprises du Vietnam (VBF), un rendez-vous annuel qui rassemble les organisations européennes, au premier rang desquelles figurent les entreprises polonaises.

Il a insisté sur l’urgence d’améliorer la connectivité des transports afin de rapprocher les marchés. Se félicitant de l’annonce par LOT Polish Airlines de la reprise des liaisons aériennes directes entre Varsovie et Hanoi, il a exhorté les autorités des deux nations à élargir leur palette d’échanges — aériens, maritimes, mais aussi par une première étude sur le rail afin de renforcer le corridor Asie-Europe —, dynamisant ainsi le commerce et les investissements.

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Le Premier ministre Lê Minh Hung s’exprime lors de la table ronde des affaires Vietnam-Pologne, à Hanoi, le 26 octobre. Photo : VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a invité la partie polonaise à faciliter l’intégration des entreprises vietnamiennes dans ses chaînes de production et d’approvisionnement, à privilégier l’utilisation et la formation des ressources humaines locales ; et à encourager un ancrage local et durable de ses investissements, tout en utilisant des technologies modernes et respectueuses de l’environnement

Il a affirmé qu’avec un esprit d’entreprise fort, le pays prospère, et que le gouvernement vietnamien s’engage à toujours accompagner et soutenir les entreprises et les investisseurs, en créant en permanence les conditions les plus favorables pour une coopération commerciale et des investissements efficaces, stables et durables sur le long terme.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a exhorté le monde des affaires à jouer un rôle de pionnier en recherchant activement des partenariats pour codévelopper des projets à fort impact économique et mutuellement profitables. Confiant dans la solidité des liens d’amitié, la convergence de vues des dirigeants et le dynamisme des entrepreneurs, il s’est dit convaincu que les relations entre le Vietnam et la Pologne connaîtront un essor vigoureux à la hauteur d’un partenariat stratégique, contribuant ainsi la prospérité des deux pays.

Pharmacie, défense et haute technologie au cœur des priorités

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a qualifié cette rencontre d’essentielle, soulignant que les discussions ont porté sur les perspectives de coopération économique, à commencer par des projets concrets, des investissements clés et les opportunités de bâtir des partenariats commerciaux durables.

Il a souligné que le Vietnam s’impose comme l’une des économies les plus dynamiques d’Asie et un maillon essentiel des chaînes d’approvisionnement mondiales. Fort d’une croissance spectaculaire ces dernières décennies, le pays s’est hissé au rang de hub d’exportation incontournable. Aujourd’hui, le Vietnam nourrit des ambitions encore plus vastes : moderniser son secteur technologique, intensifier les investissements dans l’innovation et accroître la part des produits à forte valeur ajoutée au cœur de son économie.

Le chef du gouvernement polonais s’est dit convaincu que la complémentarité des deux pays — tant par leur expérience que par leur potentiel — jette les bases d’une coopération économique renforcée. Tout en saluant les résultats significatifs obtenus ces dernières années en matière de commerce et d’investissement, il a néanmoins pointé du doigt un déséquilibre structurel dans les échanges et le volume actuel des investissements bilatéraux restant encore bien en deçà des capacités réelles des deux économies.

C’est pourquoi les deux parties doivent conjuguer leurs efforts afin d’intensifier et de diversifier leurs échanges commerciaux, d’ouvrir de nouveaux débouchés à l’exportation et de créer un cadre propice à l’investissement, a-t-il indiqué, notant que cette dynamique bénéficie directement du levier de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam, en vigueur depuis 2020.

Le Premier ministre Donald Tusk a également mis en avant plusieurs secteurs clés à fort potentiel pour approfondir le partenariat bilatéral, citant notamment l’industrie pharmaceutique et médicale, la défense, les technologies à double usage, ainsi que l’aérospatial et la haute technologie.

Concernant l’industrie médicale et pharmaceutique, il a souligné que les investissements polonais pourraient soutenir efficacement le développement du secteur pharmaceutique vietnamien. Cette coopération pourrait englober de nouveaux investissements, des projets de recherche et développement, ainsi que la production et l’exportation de médicaments et de produits médicaux vers d’autres marchés de la région. De telles initiatives démontrent qu’un partenariat bilatéral peut être mutuellement bénéfique : il est créateur d’emplois, renforce les industries locales et favorise l’accès aux technologies de pointe.

Sur l’industrie de la défense et les technologies à double usage, il a déclaré que la Pologne développait ses capacités industrielles militaires de manière particulièrement dynamique. Les entreprises polonaises fournissent des systèmes de drones de pointe, des technologies de communication, ainsi que des solutions d’électronique, d’optoélectronique et de soutien à la sécurité. Bon nombre de ces technologies trouvent également des applications directes dans le secteur civil, les transports et la protection des infrastructures critiques.

Quant au potentiel de l’industrie spatiale et de la haute technologie, la Pologne développe activement ses capacités dans les technologies satellitaires, l’électronique, les systèmes optiques, les logiciels de pointe ainsi que l’analyse de données. Les entreprises et les instituts de recherche polonais participent aux projets spatiaux européens en fournissant des composants spécialisés et des solutions technologiques de premier plan. De son côté, le Vietnam investit également dans le développement de ses propres capacités satellitaires et technologies spatiales.

Le Premier ministre Donald Tusk a estimé que les deux pays pourraient développer conjointement des solutions dans les domaines de l’observation de la Terre et de l’analyse de données satellitaires. Il a également évoqué leurs applications dans l’agriculture, la gestion des ressources en eau, la protection de l’environnement et la gestion des infrastructures, en mettant particulièrement l’accent sur la convergence entre technologies spatiales et intelligence artificielle.

Le dirigeant polonais a exprimé le souhait de voir les entreprises polonaises et vietnamiennes dépasser le simple transfert technologique pour codévelopper de nouveaux produits, renforcer leurs compétences et commercialiser conjointement des solutions à l’échelle internationale.

Soulignant l’ambition commune de passer d’un modèle d’échanges commerciaux traditionnels à une coopération industrielle et d’investissement beaucoup plus approfondie, il a affirmé que les entreprises polonaises apporteront leurs technologies, leur expertise et leurs capitaux, tandis que les partenaires vietnamiens mettront à profit leurs infrastructures de production en plein essor, leur fine connaissance du marché et leur capacité de projection régionale.

Le Premier ministre Donald Tusk a invité les représentants du monde des affaires à exposer leurs projets d’investissement ainsi que leurs perspectives de croissance sur le marché vietnamien, tout en précisant les soutiens requis pour concrétiser ces ambitions. Il a également insisté sur l’importance de comprendre la vision des partenaires vietnamiens, leurs attentes vis-à-vis des investisseurs étrangers et les opportunités de codéveloppement avec ces entreprises.

Fort des liens d’amitié historiques qui unissent les deux pays, le chef du gouvernement polonais a émis le souhait que de tels forums des affaires débouchent, dans un avenir proche, sur de nouveaux investissements, des projets industriels conjoints, ainsi que sur la signature de contrats et le codéveloppement de technologies par les entreprises polonaises et vietnamiennes.

Lors de cette conférence, les responsables ministériels ainsi que les dirigeants d’entreprises vietnamiens et polonais ont présenté leurs interventions, partagé leurs retours d’expérience et débattu des perspectives de coopération et du potentiel d’investissement bilatéral dans des secteurs stratégiques tels que l’aviation, l’industrie pharmaceutique et médicale, la défense ou encore l’aérospatial. – VNA

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