Le Vietnam appelle les entreprises brésiliennes à soutenir les négociations avec le Mercosur

Buenos Aires (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bui Van Nghi, a appelé les entreprises brésiliennes à soutenir activement les négociations en vue d’un accord commercial préférentiel (PTA) entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (Mercosur), afin d’élargir l’accès aux marchés, de dynamiser les échanges commerciaux et de renforcer la coopération en matière d’investissement entre les deux parties.



Le diplomate a lancé cet appel lors d’une visite de travail à São Paulo, du 18 au 22 octobre, à l’occasion du Salon latino-américain des produits de la mer 2026 et de plusieurs rencontres avec des associations professionnelles, des groupes et des entreprises brésiliens.



Lors de ses rencontres avec des représentants de deux grandes fédérations de l’État de São Paulo, Bui Van Nghi a souligné le vaste potentiel de coopération entre le Vietnam et le Brésil. Il a par ailleurs proposé à ces deux fédérations de renforcer les liens entre entreprises, de faire connaître les opportunités d’affaires au Vietnam et de contribuer à faire avancer les négociations du PTA entre le Vietnam et le Mercosur.



Lors du Salon latino-américain des produits de la mer 2026, l’ambassadeur a souligné le rôle de cet événement, permettant aux entreprises vietnamiennes de renforcer leur présence au Brésil et en Amérique latine. Au total, 14 entreprises vietnamiennes ont pris part au salon, dont neuf membres de l’Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP). Cette participation a permis de mettre en avant les capacités de production, la qualité et la diversité des produits vietnamiens, tout en offrant aux entreprises l’occasion de trouver de nouveaux partenaires, de mieux cerner la demande du marché et d’élargir leurs réseaux de distribution. Cette occasion a également permis aux entreprises des deux pays d’échanger sur les possibilités de renforcer leur coopération et de répondre aux exigences du Brésil en matière de qualité, de normes techniques et de réglementation des importations.



Lors de ses rencontres tenues en marge de l’événement, Bui Van Nghi a encouragé les entreprises brésiliennes à accroître leurs importations de produits aquatiques vietnamiens et à favoriser les contacts directs entre fournisseurs et distributeurs.



L’ambassadeur a également rencontré des entreprises des secteurs de la technologie, de l’énergie, des infrastructures et de l’investissement, les encourageant à renforcer leur coopération, les transferts de technologies et le développement de projets communs. Les deux parties ont également évoqué les difficultés liées aux droits de douane, aux contrôles et aux délais de dédouanement, afin de faciliter les échanges commerciaux.



Certaines entreprises brésiliennes ont manifesté leur intérêt pour des possibilités d’investissement et de création de coentreprises avec des partenaires vietnamiens. Elles envisagent également d’envoyer des délégations au Vietnam début 2027 afin de mieux connaître le marché.



En novembre 2024, le Vietnam et le Brésil ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique. Dans ce contexte de coopération bilatérale croissante, l’avancement des négociations sur un accord commercial préférentiel entre le Vietnam et le Mercosur pourrait donner une nouvelle impulsion aux échanges commerciaux, diversifier les sources d’approvisionnement et multiplier les possibilités d’affaires pour les entreprises des deux parties. – VNA