Économie

Hung Yen définit un modèle de développement économique fondé sur trois zones et deux corridors

La province de Hung Yen mise sur un modèle de développement articulé autour de trois zones économiques et de deux corridors stratégiques pour accélérer sa croissance, renforcer ses connexions régionales et devenir une ville relevant du ressort central d’ici 2030, avec des priorités axées sur l’industrie de haute technologie, la logistique, l’économie maritime et les énergies vertes.

Nestlé Vietnam Group est une entreprise à 100 % participation suisse qui augmente continuellement son capital d'investissement et élargit ses activités dans la province de Hung Yen de 2017 à aujourd'hui. Photo: VNA
Nestlé Vietnam Group est une entreprise à 100 % participation suisse qui augmente continuellement son capital d'investissement et élargit ses activités dans la province de Hung Yen de 2017 à aujourd'hui. Photo: VNA

Hung Yen (VNA) – Face à l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres et à son ambition de devenir une ville relevant directement de l’administration centrale d’ici 2030, la province de Hung Yen élabore un plan de développement socio-économique structuré autour de trois zones économiques, de deux corridors de développement et de plusieurs axes stratégiques.

Selon Nguyen Manh Quyen, président du Comité populaire provincial, la zone Nord constituera un pôle moteur aux portes de la région de capital. Située au carrefour de Hanoï, Bac Ninh et Hai Phong, elle est appelée à devenir un centre industriel, urbain, tertiaire et logistique de haute technologie. Son développement s’appuiera notamment sur l'autoroute Hanoï- Hai Phong, la Nationale 5, la quatrième rocade de Hanoï et la ligne ferroviaire Hanoï-Hai Phong.

La zone centrale assurera les fonctions administratives, politiques, culturelles et éducatives de la province. Elle jouera également un rôle de liaison entre le Nord et le littoral, tout en développant l’industrie propre, la production, la transformation, le commerce, les services et la logistique. La ville de Pho Hien constituera un centre administratif, culturel, éducatif et tertiaire régional.

La zone côtière, à l’Est et au Sud-Est, est destinée à devenir un nouveau moteur de croissance. Grâce à ses terrains disponibles, à ses infrastructures de transport et à son potentiel portuaire, elle privilégiera l’économie maritime, les énergies renouvelables, l’industrie manufacturière, la logistique portuaire, les services urbains et le tourisme balnéaire.

Son développement reposera sur un modèle associant zone économique libre, ville portuaire et industrie énergétique verte. Cet ensemble sera organisé autour de trois sous-zones spécialisées : les ports et l’urbanisme, l’industrie et l’énergie, ainsi que le tourisme et l’écologie maritime.

Le premier corridor, à vocation écologique, économique et culturelle, suivra le fleuve Rouge depuis la limite avec Hanoï jusqu’à son embouchure de Ba Lat. Il vise notamment à valoriser le tourisme historique, culturel et écologique le long de cet axe patrimonial.

Le second corridor, dédié à l’industrie, à l’urbanisation et aux services, s’appuiera sur les autoroutes et les principaux axes routiers. Il constituera l’épine dorsale du développement socio-économique provincial et renforcera les connexions avec Hanoï, Bac Ninh, Hai Phong, Quang Ninh et Ninh Binh, notamment dans les domaines de l’industrie, de la logistique, des services et de l’innovation. -VNA

#Hung Yen #développement économique
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