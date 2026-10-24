Économie

Hanoi s’active en Belgique pour séduire entreprises et organisations internationales

Lors des entretiens avec des représentants d’Aquitara Fund et de 512 Capital B.V., Trân Duc Thang, membre du Politburo et secrétaire du Comité municipal du Parti, a exposé les priorités d’investissement de Hanoi, notamment dans les infrastructures industrielles, les hautes technologies, les centres de données ainsi que le développement vert et durable.

Le membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoi, Trân Duc Thang rencontre des représentants d’Aquitara Fund et de 512 Capital B.V. Photo : Département des affaires extérieures de Hanoi
Le membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoi, Trân Duc Thang rencontre des représentants d’Aquitara Fund et de 512 Capital B.V. Photo : Département des affaires extérieures de Hanoi

Bruxelles (VNA) – Une une délégation de Hanoi conduite par Trân Duc Thang, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de la ville, a enchaîné les rencontres pour promouvoir l’investissement auprès d’institutions financières, de multinationales et d’associations professionnelles internationales dans le cadre d’une visite de travail en Belgique.

Lors d’entretiens avec des représentants d’Aquitara Fund et de 512 Capital B.V., M. Thang a présenté les priorités d’investissement de Hanoi, en mettant l’accent sur les infrastructures industrielles, les hautes technologies, les centres de données et le développement vert et durable.

Il a déclaré que Hanoi accordait la priorité aux projets de haute qualité qui intègrent des technologies de pointe, utilisent les ressources de manière efficiente et apportent une contribution à long terme au développement local.

La ville est prête à faciliter les démarches des investisseurs compétents souhaitant étudier et proposer des projets conformes aux orientations d’aménagement de la ville ainsi qu’aux réglementations en vigueur, a-t-il ajouté.

Lors d’une rencontre avec le groupe H&M, M. Thang a salué les performances commerciales de l’entreprise et sa stratégie d’expansion sur le marché vietnamien, notamment à Hanoi.

En réponse aux propositions de H&M visant à étendre son réseau de vente au détail et à développer un magasin phare dans le centre-ville, il a affirmé que Hanoi accueillait favorablement les marques internationales de renom désireuses de renforcer leur présence dans la capitale.

Il a par ailleurs chargé les organismes compétents de renforcer leur coordination afin d’accompagner l’entreprise dans l’examen des sites potentiels et la sélection d’emplacements appropriés.

Lors de réunions avec Siemens Mobility et DB Engineering & Consulting, Duong Duc Tuân, vice-président permanent du Comité populaire de Hanoi, a évoqué les projets de la ville visant à développer son réseau ferroviaire urbain, ainsi que les opportunités de collaboration avec des entreprises allemandes spécialisées dans les technologies ferroviaires, les solutions d’ingénierie et la gestion opérationnelle.

Le dirigeant a souligné que la mise en place d’un système de transport moderne et intégré, articulé autour du réseau ferroviaire urbain, constitue une priorité majeure de la stratégie de développement à long terme de Hanoi.

Il a ajouté que la ville accorde une grande importance au numérique, à la connectivité des réseaux et à l’efficacité opérationnelle, tout en restant ouverte à des partenaires internationaux compétents pour participer aux études et au développement des infrastructures.

Accueillant favorablement les propositions de coopération concrètes formulées par ces deux entreprises, M. Tuân a chargé les services et organismes municipaux compétents de poursuivre l’examen de solutions techniques adaptées aux besoins réels de Hanoï et à ses plans de développement des transports.

Lors d’entretiens avec des représentants de l’Association des entreprises allemandes au Vietnam (GBA) et de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), M. Tuân a affirmé que Hanoi apprécie les contributions de la communauté d’affaires européenne à la croissance économique et à l’intégration internationale de la ville.

Les représentants de ces deux associations ont exprimé leur confiance dans le potentiel, les avantages concurrentiels et le développement dynamique de Hanoi. Ils ont également plaidé pour un dialogue plus étroit avec les autorités municipales et pour une communication plus régulière sur les orientations en matière de planification et les priorités d’investissement de la ville, afin de favoriser l’expansion de leurs activités.

Saluant ces propositions — notamment l’idée d’étudier la création d’une « Maison allemande » à Hanoi—, M. Tuân a convenu de la nécessité de renforcer les initiatives de promotion des investissements et de mise en réseau avec les entreprises allemandes et européennes.

Au cours de ces échanges, les dirigeants de Hanoi ont exposé les priorités stratégiques de la ville, notamment l’amélioration du cadre juridique, l’élaboration d’un schéma directeur durable, la modernisation des infrastructures, l’accélération de la transformation numérique, la promotion de l’innovation et le développement d’une croissance verte.

Ils ont réaffirmé leur engagement à soutenir les investisseurs et à protéger leurs intérêts légitimes. Ils ont exprimé l’espoir que les propositions discutées se traduisent rapidement par des programmes et des projets concrets, en phase avec les orientations de développement et le cadre réglementaire de la ville, afin d’apporter des bénéfices tangibles à toutes les parties prenantes. – VNA

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