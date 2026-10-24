Économie

Le Vietnam et le Mozambique veulent renforcer leurs liens dans le secteur agricole

Tout en saluant le potentiel de ce secteur et sa contribution majeure à l'économie, aux moyens de subsistance et aux exportations du Mozambique, l’ambassadrice du Vietnam, Trân Thi Thu Thin, a partagé l'expertise de son pays en matière de développement sectoriel, insistant notamment sur le renforcement des capacités de transformation et la création de valeur ajoutée pour les produits.

L’ambassadrice Trân Thi Thu Thin et la délégation de l’ambassade du Vietnam au Mozambique posent pour une photo souvenir avec le directeur Jorge Vidigal Fole et des responsables clés de l’Institut mozambicain de la noix de cajou. Photo: VNA
L’ambassadrice Trân Thi Thu Thin et la délégation de l’ambassade du Vietnam au Mozambique posent pour une photo souvenir avec le directeur Jorge Vidigal Fole et des responsables clés de l’Institut mozambicain de la noix de cajou. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – L’ambassadrice du Vietnam au Mozambique, Trân Thi Thu Thin, a rencontré vendredi 23 octobre à Maputo le directeur de l’Institut mozambicain de la noix de cajou (IAM), Jorge Vidigal Fole, pour discuter du développement de la filière cajou et des mesures visant à approfondir la coopération bilatérale dans ce secteur.

La diplomate a salué le potentiel de cette filière ainsi que sa contribution à l’économie, aux moyens de subsistance et aux exportations de ce pays d’Afrique australe. Elle a également partagé l’expérience du Vietnam dans le développement de ce secteur, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités de transformation et la création de valeur ajoutée.

De son côté, Jorge Vidigal Fole a fait savoir que le Mozambique a produit environ 200.000 tonnes de noix de cajou en 2025, dont près de 40.000 tonnes ont été transformées. Les revenus à l’exportation ont atteint près de 121,6 millions de dollars, soit près du triple du niveau enregistré en 2024.

Le Mozambique mise sur l’expertise vietnamienne pour transformer sa filière cajou. Le responsable a exprimé son souhait d’intensifier sa coopération avec le Vietnam, en ciblant particulièrement le partage d'expérience, le transfert de technologies et l'attraction d'investissements directs dans le segment de la transformation.

Cette stratégie s’inscrit dans le cadre du Programme de développement de la chaîne de valeur de la noix de cajou pour la période 2025-2034. L'objectif consite à doper ses capacités industrielles locales et maximiser la valeur ajoutée de sa production, avec en ligne de mire un volume de 482.000 tonnes transformées d'ici 2034.

Il a également plaidé pour un renforcement de la coopération avec le Vietnam dans les filières du café et de la noix de macadamia. Cette synergie passerait par le partage de savoir-faire techniques, l'optimisation des méthodes de production et de transformation, ainsi que le rapprochement des acteurs économiques des deux pays.

Soulignant la forte complémentarité de ces secteurs, le responsable y voit une opportunité stratégique pour diversifier le partenariat agricole bilatéral, catalyser les investissements et monter en gamme la production mozambicaine.

Les deux parties ont salué le potentiel de coopération et ont exprimé leur volonté de développer des échanges commerciaux stables, durables et mutuellement bénéfiques. Elles ont convenu d’approfondir leur coopération dans la filière anacarde, de la rendre plus concrète et efficace, et d’évoluer progressivement du simple commerce de matières premières vers des activités à plus forte valeur ajoutée – incluant le partage d’expérience, le transfert technique, les investissements dans la transformation et le renforcement des capacités pour intégrer les chaînes de valeur mondiales.

Enfin, les deux parties ont insisté sur la nécessité d’une coordination accrue entre l’IAM et l’Association vietnamienne de la noix de cajou (VINACAS), afin de favoriser l’échange d’informations et de faciliter la mise en relation des organismes, associations et entreprises des deux pays.

Sur cette base, le Vietnam et le Mozambique entendent étendre progressivement leur coordination au café, aux noix de macadamia et à d’autres secteurs agricoles prometteurs, en tirant parti des atouts de chacun, en soutenant l’agriculture durable au Mozambique et en renforçant les liens économiques et commerciaux. – VNA

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#ambassadrice du Vietnam au Mozambique #Trân Thi Thu Thin #Institut mozambicain de la noix de cajou (IAM) #filière cajou
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