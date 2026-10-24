Économie

Le port de Cai Mep accueille un porte-conteneurs de nouvelle génération propulsé au GNL

Le port international de Tan Cang – Cai Mep a accueilli pour la première fois le porte-conteneurs YM WAYFINDER de la compagnie Yang Ming, un navire de nouvelle génération fonctionnant notamment au gaz naturel liquéfié (GNL). Cette escale marque une nouvelle étape dans le renforcement de la connectivité maritime du Vietnam et la promotion d’un transport maritime plus écologique et durable.

Le 23 octobre, le port international de Tan Cang – Cai Mep a accueilli pour la première fois le porte-conteneurs YM WAYFINDER. Photo: VNA
Le 23 octobre, le port international de Tan Cang – Cai Mep a accueilli pour la première fois le porte-conteneurs YM WAYFINDER. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le 23 octobre, le port international de Tan Cang – Cai Mep (TCIT), relevant de la Société générale Tan Cang Sai Gon, a accueilli pour la première fois le porte-conteneurs YM WAYFINDER, exploité par la compagnie maritime Yang Ming.

Cette escale inaugurale témoigne des capacités opérationnelles du port et de la qualité de ses services. Elle marque également une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération avec les armateurs internationaux en faveur d’un transport maritime plus respectueux de l’environnement.

Le YM WAYFINDER est un porte-conteneurs de nouvelle génération, long de près de 365 mètres, d’un port en lourd de 159 374 tonnes et d’une capacité d’environ 15 500 EVP. Équipé d’un moteur à double carburant utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) et du fioul à faible teneur en soufre, ainsi que de systèmes avancés de surveillance et d’économie d’énergie, il contribue à améliorer l’efficacité opérationnelle et à réduire l’impact environnemental.

Le navire assure le service EC2 du réseau Premier Alliance, qui relie directement le Vietnam à l’Amérique du Nord. Son itinéraire comprend les ports de Cai Mep (TCIT), Yantian, Ningbo, Shanghai, Busan, Manzanillo, Savannah, Charleston, Norfolk, Halifax et Singapour, avant son retour à Cai Mep.

Le YM WAYFINDER appartient à une série de cinq porte-conteneurs d’une capacité d’environ 15 500 EVP, équipés de moteurs fonctionnant au GNL, dont Yang Ming a commencé à prendre livraison en 2026. La compagnie a également commandé sept navires supplémentaires d’une capacité d’environ 16 000 EVP, dont la livraison est prévue en 2028 et 2029. Leur conception prévoit la possibilité d’utiliser de l’ammoniac comme carburant à l’avenir.

Kevin Wang, directeur des opérations et de la logistique de Yang Ming Vietnam, a salué les capacités opérationnelles, la qualité des services et l’efficacité de la coordination du port TCIT. Il a exprimé le souhait de renforcer la coopération bilatérale afin d’améliorer l’efficacité des opérations et de promouvoir un transport maritime durable.

Selon la Société générale Tan Cang Sai Gon, le port TCIT poursuivra le développement de technologies et de solutions modernes et respectueuses de l’environnement. Ces efforts visent à contribuer à la mise en place d’une chaîne logistique plus verte et à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone du Vietnam à l’horizon 2050.

Cette première escale du YM WAYFINDER devrait ainsi consolider le partenariat entre TCIT et Yang Ming, tout en renforçant la connectivité du Vietnam avec les marchés internationaux et en favorisant le développement d’un transport maritime moderne, écologique et durable.-VNA

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