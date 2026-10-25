Politique

Une nouvelle étape dans les relations avec le Danemark, l’UE et la Belgique

La tournée européenne du dirigeant To Lam, du 19 au 24 octobre, a permis de renforcer les relations du Vietnam avec le Danemark, l’UE et la Belgique, selon le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung.

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung. Photo: VNA
Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À l’invitation du roi Frederik X du Danemark, du président du Conseil européen, António Costa, et du Premier ministre belge, Bart De Wever, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang, a effectué une visite d’État au Danemark et des visites officielles auprès de l’Union européenne (UE) et en Belgique, du 19 au 24 octobre 2026.

À l’issue de cette tournée européenne, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, membre du Bureau politique du PCV, a dressé le bilan de ces visites lors d’une interview.

Selon le ministre, cette tournée a été couronnée de succès, avec des résultats importants et concrets qui ont permis de renforcer les relations du Vietnam avec ses partenaires européens.

L’une des principales avancées a été l’élévation des relations entre le Vietnam et le Danemark au niveau de partenariat stratégique global. Le Danemark devient ainsi le deuxième pays de l’UE à établir un tel partenariat avec le Vietnam. Les deux pays ont fait de l’économie, du commerce et de l’investissement des piliers de leur coopération, tout en accordant une attention particulière aux énergies renouvelables, à l’éolien offshore, à la transition verte, aux ports maritimes, à la logistique et au transport maritime écologique...

Avec l’Union européenne, les deux parties ont convenu de renforcer les échanges et le dialogue stratégique, de tirer davantage parti des mécanismes de coopération et d’élargir leur collaboration à de nouveaux domaines, y compris la défense, la sécurité, la sécurité maritime et la réponse aux défis de sécurité non traditionnels.

Concernant la Belgique, l’approbation de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE (EVIPA) par la Chambre des représentants belge, juste avant la visite, a constitué un signal positif. Les dirigeants des deux pays ont également convenu d’œuvrer à l’élévation de leurs relations au niveau de partenariat stratégique, au-delà de leur partenariat stratégique sectoriel dans l’agriculture.

La visite a également été importante pour les Vietnamiens de l’étranger. Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a rencontré des représentants des communautés vietnamiennes des pays nordiques et d’Europe, notamment en Belgique, où étaient réunis des représentants de dix pays européens. Ces rencontres ont permis d’informer les Vietnamiens de l’étranger de la situation du pays, d’écouter leurs préoccupations et de les encourager à s’intégrer dans leur pays d’accueil tout en gardant des liens avec leur patrie.

Lors des forums économiques et des rencontres avec des entreprises, organisés à cette occasion, plusieurs groupes européens ont présenté des projets d’investissement envisagés au Vietnam, pour un montant total estimé à titre préliminaire à environ 20 milliards d’euros. Par ailleurs, de nombreux documents et accords de coopération ont été signés entre des ministères, collectivités locales et entreprises, ouvrant la voie à des projets concrets dans les années à venir.

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Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, assiste à la signature d’un protocole d’accord entre le port d’Anvers-Bruges et Vietnam Maritime Corporation (VIMC). Photo : VNA


Le Vietnam et ses partenaires ont également convenu de mieux exploiter l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), de stimuler les échanges commerciaux et les investissements et de lever les obstacles existants. Hanoï a appelé les derniers États membres de l’UE à ratifier rapidement l’EVIPA et demandé à l’UE de lever au plus tôt le « carton jaune » imposé aux produits de la pêche vietnamiens dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Sur le plan multilatéral, le Vietnam et ses partenaires ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme, à la Charte des Nations unies, au droit international et au règlement pacifique des différends. Ils ont convenu de renforcer leur coordination au sein des forums multilatéraux et de promouvoir les relations ASEAN-UE, afin de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable dans leurs régions respectives et dans le monde.

S’agissant des prochaines étapes, Le Hoai Trung a souligné que la priorité était désormais de traduire les engagements et accords conclus au plus haut niveau en programmes, projets et résultats concrets.

Les ministères, organismes et collectivités locales vietnamiens travailleront étroitement avec leurs partenaires pour élaborer des plans d’action précisant les responsabilités, les ressources, les calendriers et les résultats attendus, tout en examinant les propositions concrètes formulées par les pays partenaires. -VNA

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