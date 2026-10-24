Politique

Le Vietnam et le Parti du travail de Belgique cherchent à renforcer leurs liens

Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a déclaré au secrétaire général adjoint du Parti du travail de Belgique (PTB), Benjamin Pestieau, que le Vietnam souhaite renforcer la compréhension mutuelle et la coopération avec les partis politiques en Europe, dont le PTB.

Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung (à droite) et le secrétaire général adjoint du Parti du travail de Belgique (PTB), Benjamin Pestieau, à Bruxelles, le 24 octobre. Photo: VNA
Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung (à droite) et le secrétaire général adjoint du Parti du travail de Belgique (PTB), Benjamin Pestieau, à Bruxelles, le 24 octobre. Photo: VNA

Bruxelles (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a rencontré samedi 24 octobre à Bruxelles le secrétaire général adjoint du Parti du travail de Belgique (PTB), Benjamin Pestieau, dans le cadre de la visite officielle en Belgique du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm.

Lors de cet entretien, le chef de la diplomatie vietnamienne a transmis les salutations du plus haut dirigeant vietnamien à la direction du PTB, et a félicité le parti pour ses bons résultats et le renforcement de sa position lors des élections de 2024.

Il a remercié les générations de membres du PTB pour leur précieux soutien apporté au Vietnam, tant durant sa lutte passée pour l’indépendance que dans son développement national actuel. Il a affirmé que le PCV accorde une grande importance à ses relations traditionnelles d’amitié et de solidarité avec le parti belge.

En présentant la situation du Vietnam, les réalisations accomplies après 40 ans de rénovation, les caractéristiques de son économie de marché à orientation socialiste ainsi que ses objectifs stratégiques de développement pour 2030 et 2045, Lê Hoài Trung a souligné le rôle crucial de la coopération internationale.

Il a affirmé que le Vietnam souhaite renforcer la compréhension mutuelle et la coopération avec les partis politiques européens, dont le PTB.

Lê Hoài Trung a proposé que les deux partis intensifient les échanges de délégations, partagent leurs connaissances théoriques et leurs expériences en matière de construction du parti, et renforcent leur coordination au sein des instances multilatérales, notamment lors de la Rencontre internationale des partis communistes et ouvriers (RIPCO).

Il a invité le PTB à faire valoir sa voix et son influence, tant au sein du système politique belge qu’à l’échelle européenne, afin de promouvoir la coopération entre le Vietnam et la Belgique, ainsi qu’entre le Vietnam et l’Union européenne (UE).

Pour sa part, Benjamin Pestieau a salué la visite du secrétaire général et président Tô Lâm, et a félicité le Parti communiste du Vietnam (PCV) pour le succès de son 14e Congrès national ainsi que pour les réalisations du Vietnam dans le renforcement de son rayonnement international.

Il a réaffirmé la volonté du PTB de renforcer davantage les liens entre les deux partis et d’apporter une contribution positive aux relations entre le Vietnam et la Belgique. Il a exprimé son souhait de promouvoir le dialogue et la coordination avec d’autres formations politiques, dont le PCV, afin de rechercher des solutions favorisant la paix, la coopération et le développement, tant dans leurs régions respectives qu’à l’échelle mondiale.

Les deux parties ont convenu de maintenir leur solidarité traditionnelle et de renforcer le dialogue et la coordination lors des événements internationaux réunissant des partis communistes et ouvriers, ainsi que des forces de gauche et progressistes du monde entier, contribuant ainsi à la paix, à la justice, au progrès social et au développement durable. – VNA

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