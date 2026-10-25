Économie

Da Nang renforce son attractivité auprès des investisseurs étrangers

Da Nang a attiré 681,55 millions de dollars d'investissements directs étrangers au cours des neuf premiers mois de 2026, soit près de trois fois le montant enregistré un an plus tôt.

Dans une usine du groupe allemand Kärcher à Da Nang. Photo : VNA
Dans une usine du groupe allemand Kärcher à Da Nang. Photo : VNA

Da Nang (VNA) – Grâce à un climat favorable aux investisseurs et à des infrastructures en constante amélioration, la ville de Da Nang attire un nombre croissant d'entreprises à capitaux étrangers, contribuant ainsi au développement industriel et aux recettes budgétaires locales.

Alors qu'elle vise une croissance économique à deux chiffres, la ville considère l'industrie comme l'un de ses principaux moteurs de développement. Elle investit dans les infrastructures et cherche à attirer davantage de projets dans les hautes technologies, les industries manufacturières et les industries de soutien, notamment ceux financés par des capitaux étrangers.

Le groupe allemand Kärcher, par l'intermédiaire de sa filiale Karcher Vietnam Technology, vient de mettre en service la deuxième phase de son usine de fabrication d'équipements de nettoyage dans la zone industrielle et logistique portuaire de Tam Hiep, dans la commune de Nui Thanh. Cette nouvelle phase représente un investissement d'environ 484 milliards de dôngs.

Selon Thomar Wolfgang, vice-président exécutif du groupe Kärcher, la première phase, opérationnelle depuis juillet 2024, a donné des résultats satisfaisants, ouvrant la voie à une nouvelle extension des activités.

Dans le cadre de cette deuxième phase, l'entreprise renforce ses capacités de production en adoptant des technologies modernes et des normes internationales en matière de qualité, de sécurité et de développement durable. Elle prévoit notamment de porter ses effectifs d'environ 300 à 1.000 personnes au cours des deux prochaines années.

Dans le sud de Da Nang, la zone industrielle de Tam Thang se distingue par son attractivité auprès des investisseurs étrangers. Elle accueille 19 projets représentant plus de 823,38 millions de dollars de capitaux enregistrés et employant près de 14.000 personnes.

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Une entreprise à capitaux étrangers implantée dans la zone industrielle de Tam Thang, Da Nang. Photo : VNA

Selon le Comité de gestion de la zone économique ouverte de Chu Lai, le sud-est de la ville compte actuellement 286 projets d'investissement, pour un capital enregistré d'environ 241.000 milliards de dôngs.

Nguyen Hong Quang, chef de ce Comité, a indiqué que la zone économique ouverte de Chu Lai comptait 14 zones industrielles ayant obtenu une approbation de principe pour leur investissement, couvrant une superficie totale de 3.462 hectares et représentant 19.157 milliards de dôngs de capitaux enregistrés.

Sept de ces zones sont déjà opérationnelles, avec un taux d'occupation moyen proche de 60 %, tandis que les sept autres sont en cours d'aménagement. Les efforts de promotion des investissements privilégient désormais les projets industriels modernes, à forte valeur ajoutée, orientés vers l'exportation et présentant de faibles risques de pollution.

Selon un rapport du Comité populaire municipal, Da Nang a attiré 681,55 millions de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) au cours des neuf premiers mois de 2026, soit environ 2,87 fois le montant enregistré pendant la même période de 2025.

La ville a notamment autorisé 100 nouveaux projets représentant 522,2 millions de dollars, contre 145,7 millions de dollars un an auparavant. À ce jour, elle compte 1.162 projets d'IDE, pour un capital total d'environ 11,28 milliards de dollars.

Cette progression des investissements étrangers témoigne de l'attractivité croissante de Da Nang. Sa position stratégique, l'amélioration de ses infrastructures, ses politiques favorables aux investisseurs et le soutien des autorités locales contribuent à renforcer son développement et à créer de nouvelles perspectives de croissance à long terme. -VNA

#Da Nang #investissements étrangers #IDE
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