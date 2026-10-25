Vietnam-UE-Belgique : de nouvelles perspectives de coopération

Hanoï (VNA) – Les visites officielles du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang, auprès de l’Union européenne (UE) et en Belgique, du 21 au 24 octobre, se sont achevées sur des résultats positifs. Elles ont permis de consolider la confiance politique et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération concrète dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de la transition verte et de la logistique.



Vietnam-UE : approfondir la coopération concrète



Lors de son séjour à Bruxelles, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s’est entretenu avec les principaux dirigeants de l’UE, dont le président du Conseil européen, António Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.



Les dirigeants européens ont affirmé que le Vietnam était un partenaire important de l’UE dans la région Indo-Pacifique. Ils ont exprimé leur volonté d’approfondir le partenariat stratégique global, sur la base de la confiance politique et des acquis de la coopération bilatérale.



Le dirigeant To Lam a appelé à renforcer les liens économiques, commerciaux et les investissements, à mieux tirer parti de l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) et à régler rapidement les questions en suspens, notamment la levée du « carton jaune » imposé aux produits de la pêche vietnamiens dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), ainsi que la ratification rapide de l’Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA).



Il a également proposé de faire des sciences et technologies, de l’innovation et de la transition énergétique des axes majeurs de la coopération stratégique, afin de renforcer l’autonomie et la résilience des deux économies.



La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est dite prête à aider le Vietnam à devenir un pôle régional de transport et de transit. Elle a également souhaité développer davantage les nouveaux modèles de coopération récemment convenus.



Vietnam-Belgique : un fort potentiel de coopération



Dans le cadre de cette visite, la Chambre des représentants de Belgique a ratifié l’EVIPA dans la soirée du 22 octobre, juste avant la rencontre du dirigeant vietnamien To Lam avec les responsables du Parlement belge.

Le Premier ministre belge, Bart De Wever, accueille le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Photo : VNA



Lors de sa visite au port d’Anvers-Bruges, deuxième port d’Europe, le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, a présenté l’ambition du Vietnam de développer un réseau portuaire moderne, vert et intelligent, mieux connecté aux voies navigables, au rail et aux chaînes logistiques mondiales.



À cette occasion, le dirigeant To Lam et la délégation vietnamienne ont assisté à la signature d’un accord de coopération globale entre Vietnam Maritime Corporation (VIMC) et le port d’Anvers-Bruges. Cet accord vise à renforcer la coopération maritime, portuaire et logistique, ainsi que les échanges commerciaux entre le Vietnam, la Belgique et l’Europe.



Lors d’une rencontre avec des experts et intellectuels vietnamiens établis en Belgique et au Luxembourg, le dirigeant To Lam a souligné que les Vietnamiens de l’étranger n’étaient pas seulement des bénéficiaires des politiques publiques, mais aussi des acteurs et partenaires du développement national, conformément à la Résolution n° 23-NQ/TW du Bureau politique.



Les visites officielles auprès de l’Union européenne et en Belgique ont permis de renforcer les relations et de poser les bases d’une coopération plus concrète.-VNA