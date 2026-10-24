Politique

Le leader Tô Lâm et son épouse honorent la Bibliothèque royale de Belgique

Le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm, accompagné de son épouse, a visité samedi matin 24 octobre la Bibliothèque royale de Belgique, où il a fait un don d’ouvrages et a salué les efforts de l’institution en matière de préservation du patrimoine, tout en saluant la modernisation de ses méthodes de conservation, de numérisation et d’ouverture de l’accès aux connaissances pour le grand public.

Le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm et son épouse font don d’ouvrages à la Bibliothèque royale de Belgique. Photo: VNA
Le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm et son épouse font don d’ouvrages à la Bibliothèque royale de Belgique. Photo: VNA

Bruxelles (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, accompagné de son épouse, a visité et offert une collection d’ouvrages à la Bibliothèque royale de Belgique ce samedi matin 24 octobre, dans le cadre de sa visite officielle en Belgique.

Fondée en 1837, la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) abrite la mémoire littéraire et historique du pays. Institution de référence, elle conserve l’ensemble des ouvrages publiés en Belgique ainsi que les œuvres signées par des auteurs nationaux à l’étranger.

Plus grand établissement documentaire du royaume, la KBR déploie plus de 150 kilomètres de rayonnages pour abriter une collection vertigineuse de 6 millions de pièces. Ses réserves comptent notamment 4 millions de livres, 21.500 périodiques, 150.000 cartes et plans, 32.000 manuscrits, 300.000 imprimés anciens, 700.000 photographies, ainsi que des milliers de microfilms et supports sonores.

Au-delà de sa mission de dépôt légal, l’institution conserve un riche patrimoine composé d’œuvres d’art néerlandaises, de partitions musicales, de monnaies et de médailles rares. Elle abrite également un Centre d’études américaines, fort d’un fonds de plus de 30.000 ouvrages, journaux et bases de données spécialisées.

En une décennie, la KBR accélère sa transition numérique. Depuis la création de son département dédié, en 2011, l’institution numérise massivement ses collections pour mieux les préserver et les rendre accessibles en ligne. En mars 2024, elle s’est associée à Google Books pour numériser plus de 100.000 ouvrages de ses collections. Ces précieux volumes seront consultables sur la plateforme du géant américain ainsi que sur Belgica.

La KBR s’associe à Google Books pour numériser plus de 100 000 ouvrages de ses collections, ont annoncé les deux partenaires. Ces documents seront accessibles en ligne via la plateforme du géant américain ainsi que sur Belgica, la bibliothèque numérique de l’institution belge.Ce projet s’inscrit dans la stratégie de préservation et de diffusion menée par la KBR depuis la création de son service de numérisation en 2011.

À l’issue de leur visite, le secrétaire général et président Tô Lâm et son épouse ont fait don à l’institution d’une réédition issue des tablettes de bois de la dynastie des Nguyên, inscrites au Registre Mémoire du monde en 2009. Ces pièces uniques, véritables œuvres d’art gravées à la main, incarnent l’histoire, le savoir et l’identité culturelle du Vietnam. Ils ont également offert une sélection d’ouvrages consacrés à l’histoire et au patrimoine du Vietnam.

vnanet-bibliotheque-royale-de-belgique.jpg
Le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm et son épouse visitant la Bibliothèque royale de Belgique. Photo: VNA

Il a salué les efforts de l’institution dans la préservation et la valorisation du patrimoine. Il a mis en avant la modernisation des méthodes de conservation, de recherche et de numérisation, qui permettent d’élargir l’accès du public au savoir. Ces efforts contribuent non seulement à sauvegarder la mémoire et l’identité culturelle belges mais offrir aussi aux générations actuelles et futures les clés pour comprendre et faire vivre un héritage séculaire.

Le leader vietnamien a souligné que fortes de plus d’un demi-siècle d’histoire, les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la Belgique n’ont cessé de s’élargir, de la politique et de la diplomatie, de l’économie, du commerce à la science, à la technologie, à la santé, à l’éducation et à la formation. Au cœur de cette dynamique, la culture demeure un pilier de coopération traditionnelle et un véritable point d’orgue, consolidant durablement les liens entre les deux peuples.

Il s’est félicité du dynamisme de la diplomatie culturelle belge au Vietnam. Au fil des ans, l’ambassade de Belgique ainsi que les représentations des différentes régions et communautés belges au Vietnam se sont illustrées par la multiplication d’initiatives culturelles – cinéma, photographie, arts de la scène, littérature et édition. Autant de passerelles qui permettent au public vietnamien de mesurer toute la richesse, la créativité et la singularité de la culture belge.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a exprimé le souhait que ces tablettes de bois devienne un véritable pont culturel au cœur de la KBR, une source d’inspiration invitant lecteurs et chercheurs à explorer la richesse des traditions et l’identité unique du Vietnam.

Se projetant vers l’avenir, il a exprimé le vœu de voir la KBR et ses homologues vietnamiens approfondir leur collaboration. Ce partenariat renforcé devrait se traduire par des échanges accrus de documents, un partage d’expérience axé sur la numérisation et la préservation des savoirs, ainsi que par la tenue d’événements dédiés au rayonnement littéraire et historique de chaque pays. L’objectif ultime reste de rapprocher les deux peuples, avec un accent particulier sur les jeunes générations, appelées à devenir les artisanes du renforcement des fondements sociaux de l’amitié belgo-vietnamienne.

La directrice de la KBR, Sara Lammens, a chaleureusement remercié le secrétaire général et président Tô Lâm, ainsi que son épouse, pour leur visite à l’institution. Très touchée par le don d’un présent qu’elle qualifie d’«exceptionnel et inestimable», elle a souligné que cette œuvre témoigne de la richesse culturelle millénaire du Vietnam, tout en tissant un pont intellectuel majeur entre les deux pays.

La responsable a assuré que l’institution veillera à la préservation méticuleuse de ce patrimoine, s’engageant à le valoriser auprès des chercheurs, des lecteurs belges et du public international afin de faire rayonner l’histoire et la culture vietnamiennes. – VNA

source
#Bibliothèque royale de Belgique (KBR) #tablettes de bois de la dynastie des Nguyên #secrétaire général et président Tô Lâm
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Le dirigeant To Lam appelle à concrétiser la coopération Vietnam-UE. Photo: VNA

Discours de politique du secrétaire général du Parti et président To Lam à l’Institut Egmont en Belgique

À l’Institut Egmont, à Bruxelles, le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam a souligné la convergence des visions stratégiques entre le Vietnam et l’Union européenne, appelant à approfondir leur coopération dans les domaines politique, économique, scientifique et technologique, ainsi que dans les transitions verte et numérique, afin de contribuer à la paix et à la prospérité communes.

Voir plus

Des officiels belges ont fait leurs adieux au président To Lam et à son épouse Ngo Phuong Ly à l'aéroport militaire de Melsbroek à Bruxelles. Photo : VNA

Le haut dirigeant To Lam achève avec succès sa visite officielle en UE et en Belgique

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam a achevé le 24 octobre sa visite officielle auprès de l’Union européenne et en Belgique, marquée par des avancées dans le renforcement du partenariat stratégique global Vietnam-UE et de la coopération Vietnam-Belgique, notamment dans le commerce, l’investissement, les technologies, la transition verte et les infrastructures stratégiques.

Rencontre entre le haut dirigeant To Lam et des experts et intellectuels vietnamiens en Belgique et au Luxembourg. Photo: VNA

Le haut dirigeant To Lam rencontre la diaspora vietnamienne en Belgique et au Luxembourg

Lors d’une rencontre avec des experts et intellectuels vietnamiens en Belgique et au Luxembourg, le 24 octobre à Bruxelles, le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam a appelé à renforcer la coopération scientifique et technologique avec la diaspora, en privilégiant des projets concrets, des mécanismes adaptés et des résultats mesurables, afin de contribuer aux objectifs de développement du Vietnam à l’horizon 2045.

La ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, mandatée par le Premier ministre, présente la proposition relative au projet de loi sur le développement des industries culturelles. Photo: VNA

Les députés se penchent sur les industries culturelles et la propriété intellectuelle

Le projet de loi sur le développement des industries culturelles porte sur le développement d’écosystèmes dédiés à ces industries, le soutien à la création, la mise en place et la valorisation des droits de propriété intellectuelle, les ressources humaines, les infrastructures, les marchés, le financement, ainsi que les mesures incitatives et le soutien à l’investissement.

Mme Ngo Phuong Ly visite l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola à Bruxelles. Photo: VNA

L’épouse du dirigeant To Lam visite l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola à Bruxelles

Lors de sa visite à l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola à Bruxelles, le 22 octobre, Mme Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam, a salué le modèle de soins pédiatriques intégrant accompagnement psychologique, éducation et soutien aux familles. Elle a également souligné les résultats de la coopération entre l’établissement belge et des hôpitaux vietnamiens dans la prise en charge des enfants, notamment ceux atteints d’autisme.

Les députés lors des discussions en groupe sur les projets de loi modifiant la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur les ressources naturelles et l’environnement marins et insulaires. Photo : VNA

Le Vietnam réforme la gestion de l’environnement et de l’espace maritime

Lors des discussions en groupe sur les projets de loi modifiant la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur les ressources naturelles et l’environnement marins et insulaires, le 24 octobre, les députés ont souligné la nécessité de simplifier les procédures, de renforcer le contrôle a posteriori et de moderniser la gouvernance environnementale et maritime.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk visite des sites historiques et culturels dans la vieille ville de Hôi An, le 24 octobre. Photo: VNA

Le Premier ministre polonais Donald Tusk visite la vieille ville de Hôi An

Le chef du gouvernement polonais s'est recueilli devant le monument dédié à l'architecte Kazimierz Kwiatkowski, figure historique des liens bilatéraux. Accompagné de sa délégation, il a ensuite arpenté les rues de la vieille ville, visité plusieurs sites culturels et historiques, et assisté à des représentations artistiques organisées en son honneur.

M.Bert De Belder, responsable du département des relations internationales du Parti du Travail de Belgique. Photo: VNA

40 ans du Renouveau : le PTB appelle à respecter et à étudier l’expérience vietnamienne

À l’occasion de la visite du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm auprès de l’Union européenne (UE) et en Belgique, M. Bert De Belder, responsable du département des relations internationales du Parti du Travail de Belgique (PTB), s’est entretenu avec la VNA sur les relations entre le PTB et le Parti communiste du Vietnam, les 40 ans du Doi moi (Renouveau) et les possibilités de coopération entre le Vietnam, la Belgique et l’Europe. 

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a eu une entrevue avec les présidents des deux chambres du Parlement fédéral belge, Vincent Blonde (gauche) et Peter De Roover (droite). Photo : VNA

Le haut dirigeant To Lam rencontre les présidents des deux chambres du Parlement belge

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le 23 octobre les présidents des deux chambres du Parlement belge afin de renforcer la coopération parlementaire et de promouvoir les relations bilatérales, notamment après l’approbation de l’EVIPA par la Chambre des représentants belge.

Le vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyen Khac Dinh, prononce un discours. Photo : VNA

L’AN examine deux projets de révision législative et le bilan d’un mécanisme de déblocage juridique

Réunis en deuxième session de la 16e législature, les députés vietnamiens ont examiné, le 23 octobre, des projets de révision de deux lois relatives à l’expropriation et à la réquisition de biens ainsi qu’à l’élaboration des textes juridiques. L’Assemblée nationale a également évalué les résultats de la Résolution n° 206/2025/QH15, qui a permis de réduire de 53 % les délais de traitement administratif et de 55 % les coûts de conformité, générant des économies annuelles estimées à 23 000 milliards de dongs pour les citoyens et les entreprises.

Au site national spécial du port K15, à Do Son, dans la ville de Hai Phong, demeure un lieu de mémoire essentiel. Point de départ des navires sans numéro, il continue d’être préservé et valorisé à travers des activités éducatives et culturelles destinées à transmettre aux jeunes générations l’amour de la Patrie et le souvenir de cette page majeure de l’histoire nationale. Photo : VNA

Faire vivre l’héritage de la légendaire piste Hô Chi Minh en mer

À l’occasion du 65e anniversaire de la piste Hô Chi Minh en mer, le Vietnam s’attache à préserver et à valoriser cet héritage historique, symbole de courage et d’ingéniosité, tout en transmettant aux jeunes générations la mémoire de cette page majeure de l’histoire nationale et la volonté de défendre la souveraineté maritime et insulaire du pays.